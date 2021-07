El príncipe de la nueva ‘Tropicália’

Rodrigo Amarante, culo inquieto de la música brasileña y vendedor de grandes cantidades de discos con Los Hermanos, allá por el cambio de siglo, rechazó el acomodo y se lanzó a la aventura, saltando de su Río de Janeiro natal a Los Ángeles (donde hoy reside), y combinando proyectos audaces de bajo perfil comercial con las colaboraciones selectas y una despierta obra en solitario que ha ido suministrándonos con cuentagotas. Cavalo dio que hablar hace ocho años, y ahora llega, por fin, su relevo, Drama, reforzándolo como creador de un pop pos-tropicalista con impronta propia.

Obra frondosa esta en la que hay que sumergirse sin prisas y activando los cinco sentidos. Amarante envuelve su arte de la canción de una mística humanista, poniendo bajo sospecha el mito de la inspiración y explicando su creatividad a partir de la imagen y el amor que le devuelve el espejo colectivo. Sea como sea, Drama te enreda en sus escenas de película, sus tributos heterodoxos a la bossa nova, sus polirritmias sofocantes y sus maravillosos bucles de trance hipnótico sereno.

Minucioso lenguaje musical elaborado por un músico que, tras el ciclo de éxito de Los Hermanos, creó la Orquesta Imperial, exuberante big band sambista, con Moreno Veloso (hijo del gran gurú Caetano) y que luego se alió con Fabrizio Moretti (The Strokes) y Binki Shapiro en Little Joy, antes de unirse a la banda de Devendra Banhart. De ahí, a meter la nariz en discos y conciertos de Adam Green, Natalia Lafourcade, Gilberto Gil, Adriana Calcanhotto, Tom Zé, Paralamas do Sucesso... Y de inventarse un bolero envenenado, Tuyo, para la banda sonora de la serie de Netflix Narcos (2015).

En Drama te conduce hacia un imaginario de ensueño desde el roce de las cuerdas y las risas del breve tema titular, que da paso a Maré, pieza sedosa pero muscular, de guitarra funky y robusta malla rítmica. En ese equilibrio está el sustrato del álbum, que avanza entre insinuaciones de falso easy listening tropical (Tango), bossa nova retro de salón de baile (Tara) o narrativas penetrantes en bucle (I can’t wait). El tacto de las canciones desprende una viscosa sensualidad, con el grano y el groove de los vinilos de otra era: el fondo soul de Tao, la percusión tribal dominante entre los coros sordos y ululantes de Sky beneath.

Con todo ello, Amarante nos transmite el efecto de estar escuchando una música procedente de un plano ajeno a la realidad más inmediata, venida tanto del pasado como del futuro, con escurridiza melancolía y un desenlace inquietante: The end, balada al piano que avanza hacia el crepúsculo mientras él canta que «vivir es caer». Punto final de un disco que es un peliculón cuyo eco queda flotando, como la memoria de un vago ensueño.