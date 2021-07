El Festival CERO será también un interesante escaparate de la escena indie isleña: una colección de bandas y artistas en un momento de plena vigencia, incluidas en un cartel en el que ya se ha confirmado a Ginebras, y que ocupará Espacio Miller, en el Parque Santa Catalina, del 11 al 17 de octubre. Flor de Canela, Sound of Aqua y Sanches expondrán todo su potencial en directo, mientras que Said Muti, Dácil Santana y Ant Cosmos serán protagonistas en las sesiones acústicas de una agenda musical imprescindible para este otoño en Las Palmas de Gran Canaria.

La pasión es quizás el concepto que mejor define a Flor de Canela. También la propia denominación de esta banda que integran Núria Balaguer (voz), Paula Vegas (teclados), Marta Bautista (bajo) y Xerach Peñate (batería). Como especia, el regusto de su sonido tiene identidad propia, más allá de su talento musical y un sorprendente conocimiento del medio para ser un grupo formado en 2017. A la formación se le etiqueta a menudo como pop ecléctico en el que, ciertamente, no faltan la fusión entre lo electrónico y la herencia latina más tradicional. Aunque lo que distingue su propuesta es el cariño en letras y tonos, su vindicación de lo auténtico y un trasfondo smooth que arropa al cuarteto. Flor de Canela ya se acerca al más del centenar de conciertos en la mochila, desde que en octubre de 2019 (antes de pandemia) publicaran su primer EP, producido por el Vetusta Morla Juanma Latorre.

Pau Coelho es alma y motor de Sound of Aqua. Después de ser baterista o bajista de formaciones como Blue Platform o The Laidbacks, Coelho comenzó a probarse como solista. En ese punto decidió ir un poco más allá, empuñar la guitarra para enfilar mejor su camino y fundar en 2018 esta banda, como cantante, compositora y guitarrista, junto a Javier Ramírez (guitarra), Pablo Cabrera (batería) y Kira Medina (bajo). Sound of Aqua lo da todo en sus directos, con un enfoque indie, más evocador que apacible y con mucho guitarreo en sus medios tiempos. El grupo ya fue WOMAD, en 2019, y trabaja en la grabación de sus temas. Llega maduro al Festival CERO, en condición de ganar más adeptos.

Samuel Sánchez aplicó dejes isleños a la hora de presentarse como artista en solitario: Sanches, sin acento y con “ese” final, es la aventura más personal de la otra mitad de Aburrido Cósmico, dúo conformado junto a Enrique López. Sanches, a solas, exhibe personalidad, más rock que pop (tal vez en mayor medida de lo que le gustaría) y un gusto por las melodías efectivas y no por ello menos silvestres. Romances de tarifa plana es su disco de debut: un producto del confinamiento estrenado en febrero. CERO será sin duda una buena ocasión para comprobar el directo de este escritor de canciones que siempre busca el sentimiento: por ahí es donde comienza a forjar su vocación pop, que tampoco abandona un inevitable fondo indie. Su implicación personal con el proyecto le ha llevado a ejecutar el diseño de arte de su disco o la realización del vídeo de la pegadiza Quiero estar. Y hasta en eso no le ha faltado acierto.

Sesiones acústicas

Las sesiones acústicas de CERO tienen un llamativo cartel canario, con un formato que permitirá descubrir de una forma más cercana el momento actual de unos artistas en pleno desarrollo de sus propias carreras. Empezando por Said Muti, un nombre consolidado con el EP Corazones y Ceniceros (2013), dos discos de estudio (De Tripas Rock ‘N’ Roll, de 2016, y Habitación 828, de 2018) y un disco en directo (En Directo desde el Auditorio Alfredo Kraus, de 2018). Muti ya tiene un camino respetable en el circuito, ha ejercido de telonero invitado por Elton John, Fito & Fitipaldis o Dani Martín y evoluciona ya en su treintena camino de depurar su identidad creativa, siempre dentro del rock. La guitarra, la voz y las composiciones forman un todo indisoluble en su propuesta, que a estas alturas indefectiblemente resulta cautivadora en acústico.

Dácil Santana se mueve en registros diferentes, con un pop contemporáneo que le ha valido ocupar hasta en cuatro ocasiones el Número 1 de los 40 en Canarias. En su currículum cuenta con dos EPs: Abril (2015) y Desaprender (2017). En 2015 consiguió ser una de las cinco finalistas en el Certamen XVII de los autores de Elche. Y en estos años ha compartido escenario con Pedro Guerra, Andrés Suárez, Marwan o Funambulista. En 2018 firma en Madrid con la editorial Deville Music como compositora de artistas nacionales e internacionales, lo que avala su instinto creativo para sintonizar con el público. Su inclusión en el cartel acústico de CERO es una apuesta por su talento puro.

Finalmente, en estos unplugged no faltará Ant Cosmos, que en los últimos tiempos ha demostrado que se desenvuelve con comodidad y eficacia en estos formatos. La banda del incontenible Javier Auserón no tiene aversión a combinar pop e indie, para gusto de su cada vez más numerosa y fiel audiencia. Estas hormigas espaciales son especialistas en generar atmósferas a menudo bailables, a las que se entregan con el mayor de los entusiasmos. No podían faltar en CERO.

El Festival CERO es una producción del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, dirigida por Jeito y Algato Producciones. Su lugar de celebración, Espacio Miller, cumple con todas las recomendaciones sanitarias para combatir la pandemia del Covid-19, de manera que los aforos se adaptarán a la evolución de la situación sanitaria, así como será obligatorio el uso de mascarillas e hidrogel en el interior de la sala del Parque Santa Catalina. Todo ello con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes y los artistas y evitar la propagación del virus.