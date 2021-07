Dieciocho piezas de danza contemporánea han sido seleccionadas para participar en los certámenes de la vigésima sexta edición de Masdanza que tendrá lugar entre el 8 y el 31 de octubre y se celebrará por primera vez en Las Palmas de Gran Canaria, tras consolidarse durante 25 años en Maspalomas. Los trabajos seleccionados competirán durante esos días para ganar los tres premios que otorga el jurado en el certamen de solos, los tres del certamen coreográfico, así como el premio al Mejor Intérprete y otros importantes reconocimientos que concede el Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias.

El Comité de Selección del Festival que dirige Natalia Medina ha elegido las obras de entre las 310 solicitudes presentadas por bailarines y coreógrafos de 35 países del mundo que han querido participar en este encuentro que reunirá a profesionales de gran talento y que cuenta con el respaldo del área de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Certamen de solos

En el certamen de solos se debatirá entre nueve piezas de jóvenes coreógrafos y bailarines de México, Francia, Corea del Sur, Cuba, Alemania y España que defenderán los trabajos: Mientras el félido duerme (Danya González / México), Comme un symbole (Alexandre Fandard / Francia), Flower heart (Yang Byung Hyun / Corea del sur), Continuum (Niosbel González / Cuba), Self-Portrait (Filipa Amorim, Miguel Resende / Alemania), Legaxy XX (Breeanne Saxton / Alemania), Ojos para no ver (Cora Panizza / España), Time X (Eduardo Vallejo / España), Caer, caer, caer (Richard Mascherin / España).

Certamen coreográfico

Por otro lado, las nueve coreografías seleccionadas para participar en el certamen coreográfico llegan desde Taiwán, Israel, Corea del Sur, Italia y España. Una elección que aglutina piezas como Divergence (Chien-Chih Chang / Taiwán), Body #1 (Roni Chadash / Israel), Talk about death (Nanhee Yook / Corea del sur), Concerto for mandolin and string in c major by vivaldi (Gil Kerer / Israel), T.R.I.P.O.F.O.B.I.A. (Pablo Girolami / Italia), Delicious Overdose (Cristian Cucco, Alice Beatrice Carrino / Italia), Agànis (Giovanni Gava / Italia), Cuando somos (Carla Cervantes, Sandra Egido / España), INA.O (Daniel Morales, Paloma Hurtado / España).

Ambos certámenes convierten a MASDANZA en el único Festival en España que cuenta con dos secciones oficiales a concurso. Tras haber superado el cuarto de siglo, la iniciativa estrenará este año sede en la capital grancanaria para celebrar su vigésima sexta edición. La principal cita de la danza en las islas se realizará de nuevo en formato presencial. Para cumplir con los protocolos y las medidas higiénico-sanitarias establecidos debido a la pandemia del Covid-19 y garantizar la seguridad de los participantes y el público durante el desarrollo del Festival, las actividades se realizarán al aire libre, así como se llevará a cabo la toma de temperatura de los asistentes que tendrán que llevar de manera obligatoria la mascarilla. Igualmente, la organización velará por el mantenimiento de la distancia social y se encargará de la instalación de puntos de gel desinfectante para higiene de manos.

En este sentido, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria agradece el apoyo del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) del Ministerio de Cultura y Deporte, así como del Gobierno de Canarias, el Patronato de Turismo de Gran Canaria dependiente del Cabildo insular y Acción Cultural Española a través del programa PICE para la realización de MASDANZA.