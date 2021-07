El año más ambicioso del jazz

Sin embargo, Ramírez asegura «que toda las batallas y tensiones que hemos tenido que soportar se disipaban en cada concierto con el encuentro entre los músicos y el público. Las muestras de cariño y el agradecimiento general que hemos recibido cada día nos recargaban de energía para seguir adelante con tesón». Esta ha sido una edición «con un altísimo nivel, que intentaremos mantener y mejorar. Un reto que hemos superado gracias al amor y la pasión que sentimos por la música».

Un año en el que se dieron cita en las islas artistas como Wynton Marsalis dirigiendo a la Jazz at Lincoln Center Orchestra; Snarky Puppy en sus únicos tres conciertos en Europa; Avishai Cohen estrenando su disco Two Roses con la Orquesta Sinfónica de Tenerife; a Benavent, Di Giraldo, Pardo con su Flamenco Leaks; Julian Lage presentando su nuevo disco, Squint; en el que nos reencontramos con Cyrille Aimée, José James, Fred Hersch, Maria Joao o Patax; en el que descubrimos nuevos talentos como Ozma, Cimafunk, Jean-Paul Estiévenart, Liv Warfield, Chico Pinheiro, Óscar Peñas, The Black Barbies o The Buttshakers; y en el que volvimos a disfrutar del talento local con 14 propuestas canarias. «Un programa de mucho nivel».

Este 30 aniversario ha sido «un reto para la organización por el Covid, hemos podido salvar el festival, celebramos todos los conciertos programados a pesar de los cambios en los protocolos que se sucedieron casi todas las semanas». A pesar de que las previsiones a un mes de su celebración «nos invitaban a pensar en que nos acercábamos a la normalidad, lo cierto es que hemos vivido con mucha tensión los cambios de alerta en casi todas las islas». En este apartado, Miguel Ramírez quiso agradecer «la predisposición de todos los espacios escénicos para que no se cancelara ningún concierto», así como las gestiones de los responsables de los ayuntamientos afectados por esos cambios, «ha sido fundamental su apuesta por la cultura y el festival, porque en estos casos lo más fácil hubiera sido suspender los conciertos, pero han decidido seguir adelante y buscar alternativas».

En el balance positivo, además de la programación y la respuesta del público, «que llenó en más de un 90% los aforos», hay que destacar la incorporación de nuevos espacios, como «la explanada del Faro de Maspalomas o el Auditorio de ExpoMeloneras, volver al municipio de San Bartolomé de Tirajana es muy importante para nosotros y haberlo hecho en estos dos espacios, ha sido cumplir un viejo sueño». Valora también muy positivamente la celebración de conciertos en museos como el Elder y el Auditorio José Antonio Ramos, en el parque Doramas «espacios que han llegado para quedarse».