La mejor de las obras

Conocí a Gabriel en mi adolescencia, al final de los 70, cuando intentaba abrirme paso profesionalmente en el mundo de la pintura. Resultó ser que el profesor de pintura que estaba buscando residía pared con pared de mi casa, en la calle de la entonces clínica Santa Catalina. Comenzó enseñándome a pintar al óleo y terminó enseñándome fotografía y, más tarde, cine. Finalmente terminaría asesorándome y formándome en casi todos los temas. Llegó a ser, de hecho, «mi motor de búsqueda» de la época. Con el tiempo se convertiría más que en uno de mis principales amigos y mentores; un allegado y maestro en el sentido más amplio del término.

La primera de las imágenes que recuerdo de mi maestro fue verlo con delantal en la cocina preparando la comida. Para mí y para la época, eso era insólito. No lo supe entonces, pero estaba ante un nuevo modelo de hombre, ante un hombre nuevo. De su casa, atiborrada de cuadros y amueblada por enseres de su propia mano o «marca» -como diría él, jocoso-, recuerdo el olor a óleo y aguarrás, así como el timbre y el tono lánguido del instrumento que tocaba, un violonchelo en el que ensayaba incansablemente la suite Nº1 en sol mayor de Bach.

Gabriel nació en la ciudad de Barcelona el año en que estalló la Guerra Civil. Desde muy pequeño y hasta la edad de siete años, una enfermedad lo mantuvo la mayor parte del tiempo en cama. Guiado por sus padres y especialmente por sus tías, dedicaría ese tiempo a la lectura y al dibujo. A partir de los siete años comenzó sus estudios de música y violonchelo, mientras seguía con su acusada afición a dibujar y pintar. Esto hizo que sus padres decidieran matricularlo en la escuela de La Llotja, con el profesor Davalillo, cuando tenía 13 años de edad.

Gabriel Rodó Sellés vino a Las Palmas de Gran Canaria procedente de Barcelona en 1950, cuando tenía 14 años de edad. Llegó junto con su hermano Ramón y sus padres, ambos violonchelistas. Sus padres, Guadalupe y Gabriel (que sería posteriormente el célebre maestro Rodó) se habían mudado a Las Palmas invitados por la Sociedad Filarmónica de la ciudad, para dirigir la orquesta y organizar la enseñanza musical en la isla.

En esta ciudad, Gabriel entró a formar parte del Taller Escuela del escultor Abraham Cárdenes. Un año después tuvo su primer contacto con la Escuela Luján Pérez, bajo la dirección de Santiago Santana. Aproximadamente por las mismas fechas, su padre creó la Orquesta de la Academia de la Música, de la que su hijo Gabriel formó parte, al mismo tiempo que se incorporaba a la Orquesta Filarmónica como violonchelista.

Sobre su concepción del arte habla la cita de Paul Éluard que tenía colgada en un tablón de su estudio de pintura: «Todo arte evoluciona, menos la vanguardia, que se fija y anquilosa». Artista figurativo y expresionista, Felo Monzón diría de él que era «un escrutador de la verdad pictórica», Y Agustín Quevedo, en el Diario de Las Palmas escribió sobre él: «Y de todo esto, de renuncias, experiencias y enriquecimientos espirituales está bien provisto Gabriel Rodó, un pintor de vocación y carácter, sin veleidades en su serio y responsable quehacer pictórico».

El arte de Gabriel destacaba por la fuerza de su trazo. En los dibujos se apreciaba su poderosa mano, curtida desde la más temprana edad. Espoleado por la enfermedad que lo afligió entonces, y gracias a su gran ingenio, estaba capacitado para construir cualquier cosa que se propusiera. Si mis datos no fallan, fue la primera persona que construyó un tórculo con el que imprimir grabados en la isla. Con las mismas manos construyó una ampliadora fotográfica, la que un día me regalaría bromeando sobre su marca, que no era otra que «Lita», porque la había hecho con el envase de la popular marca de leche en polvo. Su genio traslucía el sentido del ritmo y la armonía de la que se embebió en el ambiente musical familiar.

Gabriel me contó varias anécdotas que retratan el ambiente excepcional que respiró desde niño y especialmente a su padre, el insigne maestro Rodó. Gabriel padre pasaba al pentagrama las melodías que el genial Néstor Álamo componía mentalmente, ya que éste último desconocía el lenguaje musical. Impacta pensar que canciones que retratan el alma de los canariones, como Sombra del Nublo y tantas otras, se hubiesen perdido de no ser gracias a la labor del ilustre director de orquesta.

Gabriel también me contó que durante la guerra civil su padre dirigió una banda de músicos en el bando republicano. En las trincheras, estando lo suficientemente próximos al enemigo como para escuchar la música, la banda atendía las peticiones de ambos bandos. Sí, no sólo complacían a los suyos, también complacían a los enemigos. Se cuenta que una de aquellas peticiones fue: ¡que toquen las de Villadiego! Y algún mando, que no sería muy culto, ordenó enérgicamente: “¡si la saben, que la toquen!”.

En total, el artista participó en 31 exposiciones: cinco de ellas las realizó en Finlandia, una en Hungría, otra en Tenerife y el resto en Gran Canaria. La pintura fue una dedicación que cultivó por épocas, y que alternó primero con su labor como chelista de la orquesta, y más tarde de la banda municipal. Aunque la carrera del artista plástico alcanzó cierta relevancia, su alcance pudo haber sido aún mucho mayor. Gabriel sufrió lo que tantas mujeres han padecido en las artes y en todas las disciplinas en general: las obligaciones domésticas y familiares cercenaron un potencial que no llegó materializarse completamente.

Las limitaciones físicas de su mujer hicieron que Gabriel se encargara de la mayor parte de las tareas caseras, y estas responsabilidades frenarían su carrera artística. Además, él no era una persona que se supiera vender; una exacerbada honestidad, sello de los Rodó, se lo impedía.

Anita Kamppari, su mujer, era una azafata de vuelo finlandesa que había aterrizado a Gran Canaria huyendo de un drama personal. Buscaba una climatología más benigna para su nueva y reciente condición física. Un día, de regreso a casa en coche, junto a parte de sus compañeros de tripulación, sufrió un accidente que le acabaría provocando una lesión medular grave. A partir de ese momento, la vida de Anita giró de forma drástica.

Anita y Gabriel se conocieron en la cosmopolita Playa de las Canteras. El artista debió de quedar impactado por aquella mujer de bandera, una nórdica alta, de cabellos dorados y ojos azules, cuya belleza la convirtió en modelo de la propia aerolínea Finnair. También la señora Kamppari fue una adelantada a su tiempo, un referente para la mujer moderna que todavía estaba por llegar. Tenía una personalidad fuerte y luchadora, y era autónoma económicamente, porque hablaba fluidamente nueve lenguas y daba clases de algunas de ellas. Con sus hábitos y su forma de ser, Anita Kamppari componía, sin quererlo, el retrato de una mujer empoderada. Aquí, en la Playa de Las Canteras fue de las pioneras en usar el bikini, prenda que tuvo que reivindicar cuando en alguna que otra ocasión el policía local de turno la amenazó con una multa.

De ellos recuerdo esa imagen recurrente, tan icónica, ella en la silla de ruedas y él detrás, enfrentándose a todo tipo de obstáculos. Vivían en una ciudad que, por aquél entonces, no estaba adaptada a esa clase de ciudadanos.

A mi juicio, aquella performance itinerante que regularmente irrumpía en buena parte de los eventos culturales de la ciudad, fue una de las mejores expresiones del artista. A contracorriente, pero de manera natural y espontánea, los dos mostraban públicamente la discapacidad, en una época donde los personas impedidas permanecían mayormente confinadas en las casas.

El carácter y la personalidad de Anita, así como la entrega y generosidad del marido, hicieron que ella disfrutase de una calidad de vida insólita, en los tiempos que corrían, para la gente de su condición; toda vez que mostró a quien quisiera verlo que eso era posible. Así que, si he de escoger una sola obra entre toda la producción artística de Gabriel Rodó Sellés, me quedo con esta última.

Cuando llegue el tiempo en que el feminismo, ya maduro, subvierta los valores sociales, y la sociedad en su conjunto pase de alentar la competitividad a buscar la complementariedad; cuando consigamos que el cuidado, la comunicación y la inteligencia emocional sean las tareas y habilidades más valoradas; cuando la condición humana alcance ese nivel de desarrollo, estaremos capacitados para ensalzar debidamente esa grandeza y la colocaremos por encima de la mayor y más compleja de las habilidades humanas.

El artista, que siempre tuvo presente su amada Cataluña, ya anciano y poco antes de que su demencia arreciara, se enfrascaba en leer libros acerca de la Guerra Civil. Tal vez tratara de entender la mala estrella de la familia. Su padre se vio obligado a emigrar a Colombia, pues otro músico afecto al Movimiento, mediante intrigas, lo desplazó de su cargo. Allí, en Bogotá, fallecería al poco tiempo. Era el año 1963. Su mujer, Guadalupe, no tardaría en regresar a la península, pasando a formar parte de la orquesta de RTVE hasta su jubilación.

Su hermano Ramón, también músico profesional y casado con una lugareña, se trasladó a su ciudad natal, donde formó familia y reside todavía.

En 2014, Anita y Gabriel, viéndose ya muy mayores y padeciendo enfermedades graves, decidieron pasar sus últimos días en Finlandia. Helsinki era el otro espacio donde habían residido juntos, pasando cada vez mayores temporadas estivales. Anita moriría un año más tarde, en 2015.

Su marido, con un alzhéimer muy acusado, fue exquisitamente atendido por su sobrina política, Marja Kamppari. Acostumbrada a ocuparse durante años de los asuntos de Anita y Gabriel, no dudó en asumir su tutela hasta que Gabriel Rodó cerrara sus ojos definitivamente en el hospital Laakson Sairaala de Helsinki, el 29 de julio de 2021.

Fue otra mujer la que permitió aliviar una de las últimas preocupaciones del pintor: que no separaran a sus “hijas” y que estuvieran en todo momento cuidadas. La profesora de Historia del Arte de la ULPGC, Ángeles Alemán, intercedió desinteresadamente para que esta institución se hiciera cargo de todas las obras que el autor tenía en su casa, organizando al mismo tiempo, la última exposición de carácter retrospectivo.

