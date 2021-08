Una nevada en Brasil

Para enfocar el tema por su parte cultural, vamos a la novela de Ayn Rand, de 1943, The Fountainhead, llevada al cine seis años después por King Vidor, y con Gary Cooper de actor principal. En el alegato ante los jueces, el protagonista definía a los humanos-parásitos: «Es inconcebible que exista un cerebro colectivo, el hombre que piensa debe pensar y actuar por sí solo. La mente razonadora no puede funcionar bajo ninguna forma de coacción. No puede estar subordinada a las necesidades, opiniones o deseos de los demás. El creador se mantiene firme a sus convicciones, el parásito sigue las opiniones de los demás. El creador piensa, el parásito copia.