El píxel que nos lleva

Hace casi un año escribí acerca de que, quizás, en estos tiempos pandémicos, -distópicos para los más dramáticos-, la proverbial precariedad del artista supondría una ventaja adaptativa de gran ayuda a la hora de salir a flote. No lo tenía claro entonces y tampoco ahora pero me anima algo haber podido disfrutar -en estos momentos en que las cabezas parecen no estar para más allá de lo inmediato- de Reset: distopías utópicas del fin de la imagen, una exposición con un interesante grado de complejidad -díría que al punto-, ya que acumula capas de cuestiones y presenta muchos hilos de los que tirar.