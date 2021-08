El banquete amplificado

El significado de la comida siempre ha sido de interés, pero ahora es motivo de gran preocupación. ¿Quién habría pensado hace unos años que alguien hubiera querido usar las redes sociales para fotografiar y compartir sus comidas diarias, o de hecho, que alguien estuviese interesado en ver las fotos de la cena de otras personas? ¿O que comer dietético se convertiría, más que en una moda, en una auténtica obsesión? ¿Que algo tan sumamente anodino como la quinoa sería considerada comestible, empapada y arropada con cualquier cosa? ¿O que algunos de los programas de televisión más vistos fuesen concursos de cocineros o episodios de repostería? En una época en que los ingredientes menos habituales de cualquier comida están más disponibles que nunca y se consumen aparentemente con menos alboroto o ceremonia, parece que pasamos más y más tiempo pensando, mirando, leyendo y escribiendo sobre ello. En este sentido, la comida es como la religión y la indigestión: vuelve para atormentarnos.

Vivimos todo lo contrario de lo que M.F.K. Fisher, la mejor autora gastronómica que conozco, escribió en 1949 en su Alfabeto para gourmets. Fisher decía poseer la creciente convicción de que compartir la comida con otro ser humano es un acto íntimo que no debe consentirse a la ligera. «Hay muy poca gente viva con la que me interesa rezar, dormir, bailar, cantar o compartir el pan y el vino. Por supuesto que a veces lo último no puede evitarse si aspiramos a la existencia social, pero solo se soporta porque no necesariamente es la única manera de alimentarse», escribió sin sentirse del todo orgullosa de su actitud misantrópica. Solo hay que imaginarse la cara que pondría de haberle tocado vivir en el mundo exhibicionista de hoy, donde cualquiera está dispuesto a mostrar intimidades sin ningún tipo de problema y gratuitamente. Es verdad que el exhibicionismo, aunque asusta, no responde en todas las ocasiones a una misma pulsión del ser humano. Existen los exhibicionistas conscientes y orgullosos de serlo, y otros que no lo pretenden pero se sienten dichosos mostrando lo que son capaces de hacer o lo bien lo que lo están pasando en cualquier momento de su vida. El plato que han cocinado o comido en un restaurante de moda o el último viaje que han hecho. O sencillamente cómo poner un tornillo.

Más de una vez he mordido el anzuelo, picado por una curiosidad que no acierto a explicarme sobre lo que comen los demás. Me refiero sobre todo a lo que comen y beben los escritores. El crítico de restaurantes Jay Rayner, que ha roto más de un esquema con sus mordaces reseñas, sostiene que «la comida y la bebida son las amigas del escritor». Estoy de acuerdo pero convendría, a la vez, subrayar que lo son precisamente porque tanto la escritura, un acto solitario, solía compartir ciertos ideales de soledad con la intimidad de la pitanza, todo lo más reducida a la compañía un grupo de amigos o familiares y cuando esta no se amplificaba a los cuatro vientos con todo tipo de detalles.

Dentro de este discurso amplificado de lo que comemos o bebemos, dejamos de comer o dejamos de beber, existen, como es natural, prominentes prescriptores, algunos de ellos profesionales, a los que se les perdona la vanidad, en el caso de que la hubiera, por el gran interés que tienen sus prescripciones. Pero la mayoría resulta igual de incomestible que la propia comida que dicen haber probado o cocinado.

Sin estar atrapada por las redes sociales puesto que vivió otro tiempo, M.F.K. Fisher también sentía sobre ella el castigo de los foodies de entonces. Lo cuenta en su Alfabeto cuando se refiere a los comensales inquietos o ambiciosos, a los chefs aficionados, los gourmets personales y las luminarias de las sociedades del comer y el beber. «Cuando nos encontramos, en restaurantes o en casas de otros, me cuentan un puñado de detalles sacrosantos e impresionantes de cómo enlardan el urogallo con zumo de trufas, y a continuación murmuran: ‘Por supuesto que a usted ni me atrevería a servírselo’ De inmediato invitan a algún potentado de Nebraska, que jamás ha visto una trufa, a registrar el adecuado asombro en retribución a una comida luculiana y tal vez deliciosa», escribió aquella señora, que tanto ensayó la metáfora cultural a propósito de la comida. Los conocidos de Fisher, con todas y cada una de las herramientas que brinda la tecnología, serían en la actualidad seres absolutamente dichosos, no solo de conocerse a sí mismos, sino de que los conozcan todos los demás.