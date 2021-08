Raquel Buj: «Me he centrado en el diseño de la naturaleza, en la vuelta a lo esencial»

Raquel Buj participó recientemente en el encuentro digital ‘Tecnologías para la salud y el bienestar físico y social’ que organiza todos los años la comunidad de emprendedores del Parque Tecnológico de Gran Canaria. El evento, en el que también participaron el doctor en ingeniería Pedro Manuel Hernández, y el catedrático, Miguel Ángel Beatncor, se centró en cómo aplicar la tecnología a la vida cotidiana.

Uno de los temas del debate en el que usted participó era el de la utilización de la tecnología para lograr una mayor sostenibilidad. ¿Es cierto que el campo de la moda agrede especialmente al medio ambiente?

Sí, porque lo agrede de muchísimas maneras. La moda es una de las industrias, como todo el mundo sabe, más contaminante. Toda esta idea de lo que hacemos, de que nos compramos una camisetas por poquísimo dinero, por las llamadas fast fashion, sí que ha democratizado muchas cosas en la moda, pero ha generado muchísimos daños en el medio ambiente, en la manera de consumir y en la manera de pensar las cosas. Porque una prenda que te cuesta tres o cinco euros ha sido realizado por una persona que lo hace sin tener ningún respeto ni cuidado por los materiales. La industria de la moda es responsable del 10 % de la contaminación global mundial. La razón de que su impacto sea tan grande es doble. Por un lado, su cadena de suministro es larga y compleja ya que empieza en la agricultura con fibras vegetales y la fabricación petroquímica de fibras sintéticas, sigue por la manufactura para, pasando por la logística, terminar en la venta al por menor. Entonces yo, de alguna manera, estoy intentando hacer que cada pieza sea algo único, que tengan el valor de la artesanía, de los materiales. Incluso muchas de las piezas de mi colección última, titulada Nidos, son materiales que, en principio, no queremos, pero que se han trabajado de una manera como más meticulosa, incluso mezclándolo con tecnología y se convierte en algo que intenta ser bello y especial. El bajar el ritmo en la moda y el consumo, y el ser más consciente de cada una de las piezas que hacemos, me parece una manera de acercarse a mejorar un poco o, al menos, no seguir dañando la situación.

¿En qué consiste su trabajo más específicamente?

Yo soy arquitecta de primera profesión y diseñadora de moda y artista. En mi estudio lo que hacemos es integrar conceptos de arquitectura más aplicadas al cuerpo. Es una relación interdisciplinar entre la arquitectura y la moda. Por eso trabajamos con materiales que no suelen ser tan comunes en este terreno. En moda utilizan más textiles, pero en nuestro taller trabajamos con otro tipo de materiales. Desde algunos que fabricamos como bioplásticos o siliconas a otros traídos de otras disciplinas utilizando técnicas tanto o más artesanales Al final sigue siendo la búsqueda de una nueva materialidad porque trabajamos muchos con las manos, pero también con técnicas más digitales, ya sea el diseño por ordenador paramétrico que hace que puedas realizar geometrías que se parezcan más a la naturaleza, a también técnicas de fabricación como la impresión 3D o el corte láser. Jugamos a realizar una mezcla de materiales explorando el tinte de la materialidad para llevarlo al límite de la materialidad en el cuerpo.

¿Y esas son las características principales que tiene su nueva colección Nidos?

Acabo de presentarla en abril pasado y es una de las propuestas más llamativas ya que es como una especie de especulación o investigación para luego mostrarlo en formato pasarela o performático. Es hacer una serie de especulaciones sobre el límite máximo al que lo puedes llevar la moda, que muchas veces es más arriba del que estamos acostumbrados a llevar en la calle. Pero eso no significa que pueda aplicarse de otra manera que no sea la calle. Quizás no a la calle más convencional, pero muchos de los diseños del estudio que hacemos en talleres como el nuestro aparecen en conciertos, en la ropa de los bailarines de danza, en performances, e incluso en eventos muy especiales de entrega de premios, etc.

¿Y qué la diferencia de otras colecciones de su taller?

En que parte de la idea de establecer un diálogo entre diferentes cuerpos humanos y animales. Como los nidos envuelven el cuerpo del ave, con esta colección buscaban mostrar una forma de entender las prendas sin límites entre cuerpo, traje y arquitectura. Mi estudio es como un laboratorio en el que experimento con la hibridación entre moda y arquitectura, a nivel tanto conceptual como material. Tanto ahora, como cuando trabajaban con Elena Zapico, el objetivo principal ha consistido en aplicar materiales traídos y reformulados de ámbitos muy diversos que luego manipulamos meticulosamente para lograr una mayor sostenibilidad, combinando así artesanía y tecnología en el desarrollo de dichas piezas.

«Intento hacer de la moda algo único, que mis trajes tenga de la artesanía y de los materiales»

Tras el triste fallecimiento de su anterior socia, Elena Zapico, ¿usted ha cambiado mucho en sus objetivos?

Es algo que analizo con frecuencia. Al final, para una adaptarse a las cosas tristes y duras de la vida, es la labor del día a día. A mí, por ejemplo, me ayuda mucho mi trabajo, porque es una manera de volcar muchas cosas. El trabajo de Zap & Buj era el trabajo de dos personas y, de alguna manera, al estar sólo una de las dos esto cambia. La base de toda esta concepción de la arquitectura y la moda, con una trabajo de mucho tiempo e intensidad, aunque con más intensidad que tiempo, se producía de forma muy brillante trabajando juntos. Pero al estar sola una de las dos cabezas cambia porque los proyectos los hacíamos las dos al mismo tanto por ciento. Pero en estos momentos, y más bien por las cosas que han estados sucediendo como la pandemia por covid, yo quizás me haya ido más acercando a la naturaleza, a esa necesidad que hemos tenidos de volver un poquito más lo esencial.

¿Ese interés por imitar a la naturaleza provoca que la moda sea un sector que no agreda tanto al medio ambiente?

La industria de la moda produce anualmente entre 4 mil y 5 mil millones de toneladas de CO2, lo que representa entre el 8 % y el 10 % de las emisiones globales de este gas. Por eso, todo lo que se pueda hacer para salir de esas cifras tan terribles es positivo. Esa última colección vuelve un poco más a la naturaleza, a mirar a otras especies, como pueden ser los pájaros, y cómo construyen esas arquitecturas corporales con los restos de lo que tienen y mezclándolo todo. Quizás había un poco de todo esto, sobre todo en algunas de las piezas que recuperaban etiquetas usadas. Pero esa idea como del reciclaje y de la sostenibilidad entendida desde muchas otras maneras, supongo que esté también evolucionando como evolucionamos todos.