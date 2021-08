Cine + Food ultima los detalles para ofrecer al público de Gran Canaria su gran fin de semana de cine con su plantalla gigante al aire libre dedicado en exclusiva a las grandes comedias de ayer y hoy para que más de 800 personas disfruten de los grandes éxitos de Raffaela Carrá en 'Explota, explota", de la inocencia de Amélie, y de la seductora sonrisa de Marilyn Monroe junto a Tony Curtis en un tamaño tan envolvente que harán olvidar la pandemia.

Ello será posible también porque la organización aplicará las máximas medidas de seguridad sanitaria y agradece que esta edición pueda celebrarse gracias al respaldo del Ayuntamiento de la capital grancanaria, el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno regional desde el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, la Consejería de Transición Ecológica y el Museo Élder, lo que ha permitido elaborar una programación para todos los gustos que puede ser consultada en https://bit.ly/programacion_cinemasfood21.

'Explota, explota' y 'Amélie'

Es la primera vez en 12 años que Cine + Food dedica su pantalla al aire libre en exclusiva al género de la comedia, pero la ocasión lo merece, asegura su director, Jorge Balbás, quien mostró su satisfacción por lograr los derechos que permitirán al público disfrutar el viernes 27 de agosto a las 20.30 de 'Explota, explota', película dirigida por el uruguayo Nacho Álvarez el año pasado, cuando nada hacía presagiar la desaparición de la querida Raffaela Carrá, y que a buen seguro levantará el corazón y los pies del público.

El color, la música y el optimismo de la mano de Ingrid García-Jonsson, Fernando Tejero y Natalia Millán para contar la historia de una joven de Roma que se traslada a Madrid para hacerse un hueco en la televisión será el estreno de Cine + Food al que seguirá, con un dulce golpe de timón, 'Amélie', la película de culto de Jean-Pierre Jeunet en el 20 aniversario de su estreno.

Romance y comedia en el inolvidable papel de Audry Tautou que, tras el hallazgo de un tesoro olvidado, pone a esta camarera parisina a alterar la vida de quienes la rodean para conformar una película que marcó una época y que, 20 años después, aún encierra misterios, no en vano es una de las cinco películas francesas más taquilleras y estuvo nominada a cinco premios Oscar.

"Es para no perderse la sesión inaugural en el incomparable marco del Parque de Santa Catalina en el atardecer del último viernes de agosto", apunta su director, quien explica que el género elegido para la gran pantalla al aire libre se debe a que "una inyección de comedia y optimismo es lo que más se necesita en estos momentos".

Una noche drag con Marilyn y Priscila para el sábado

El sábado será una noche llena de glamour y lentejuelas con la proyección de dos grandes películas del género de comedia con Las Aventuras de Priscila reina del Desierto, clásico de culto e hito del cine LGTBI+ en el que dos drag queens y una mujer transgénero recorren el desierto a bordo de un autocar, lo que le valió el Oscar al Mejor Vestuario.

La jornada cierra con 'Con faldas y a lo loco', la obra cumbre de Billy Wilder, la gran comedia de enredos que coonsiguió reunir a unos geniales Jack Lemmon, Tony Curtis y la eterna diva del cine Marilyn Monroe.

La noche Monty Python para el cierre del domingo

El grupo británico de seis humoristas que sintetizó en clave de humor la idiosincrasia británica de los años 1960 y 1970 tendrá una gran protagonismo en la noche del domingo, cuando se proyectará una de las comedias más hilarantes y provocadoras de la historia, una obra maestra del absurdo que gana con cada visionado, 'La vida de Brian', a la que seguirá la divertidísima comedia de crímenes escrita por el Monty Phyton John Cleese, que siempre la ha considerado su película favorita, la genial 'Un pez llamado Wanda'.

Año Berlanga y Fernando Fernán Gómez

Cine + Food celebra además el centenario del nacimiento de los geniales cineastas españoles José Luis García Berlanga y Fernando Fernán Gómez con sus mejores películas en Cinesa El Muelle, donde el público podrá disfrutar de sus películas en pantalla grande por primera vez para los jóvenes el próximo fin de semana.

Los ciclos "Año Berlanga" y "Tributo a Fernando Fernán Gómez" tendrán lugar a las 16.00 y 19.00 horas, respectivamente, del próximo viernes, sábado y domingo en la Sala 10, donde cada sesión estará precedida de un breve coloquio con dos expertos nacionales de la esencia de estos dos imprescindibles cineastas de la historia del cine español.

Se trata del historiador de cine y catedrático de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Santiago de Compostela José Luis Castro de Paz, quien ha colaborado en la Antología Crítica del Cine Español (1896-1995) y es autor de numerosos libros sobre historia del cine español, entre ellos 'Un cinema herido', 'Los turbios años 40 en el cine español' y 'Cine y exilio', 'Del sainete al esperpento' y, cómo no, 'Fernando Fernán-Gómez'.

A Castro de Paz se sumará Israel Gil Pérez, licenciado en Derecho que coordina el Aula de Cine de la Universidad de Alicante, es secretario de la revista 'Quaderns de cine', Máster en Estudios de Cine y Audiovisual Contemporáneos por la Universidad Pompeu-Fabra de Barcelona, imparte en Alicante los cursos 'Maestros del cine europeo' y 'Maestros del cine de Hollywood'.

Además es responsable de la Filmoteca de la Universidad de Alicante y organizador de la Muestra de Documental de la Universidad Europeo, aparte de coordinador de los siclos semestrales 'Cine en versión original' de la Universidad de Alicante. Ambos ciclos son de acceso libre y gratuito hasta completar aforo gracias al patrocinio de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

'Bienvenido Míster Marshal' y 'Esa pareja feliz', el viernes

La primera película que el público podrá admirar en pantalla grande de Berlanga, de quien Cine + Food proyectará las tres mejores de su producción según la crítica española, será 'Bienvenido Míster Marshal' (1953) y la revolución que provoca en el aburrido Villar del Río la noticia de la visita de un comité del Plan Marshal y su empeño por impresionar al grupo de americanos, una sátira negrísima dirigida junto a Juan Antonio Bardem que sigue despertando opiniones para todos los gustos y cuyo debate continúa en la escena nacional y continuará el viernes 27 al inicio de su proyección en Cine + Food.

Le seguirá una obra que permitirá admirar el trabajo tanto de Berlanga como de Fernando Fernán Gómez, se trata de 'Esa pareja feliz' (1953), ópera prima de Berlanga y Bardem que constituye una sátira sobre los valores y la propaganda española de los años cincuenta.

Sábado para 'Plácido' y 'El mundo sigue'

La tarde del sábado arrancará con 'Plácido' (1961), obra maestra de Berlanga que tuvo gran repercusión internacional y fue candidata al premio Oscar a la Mejor Película de Habla no Inglesa por las peripecias de un pueblo en la que un pobre será invitado a cenar en casa de una familia rica.

'El mundo sigue' (1963), una de las películas más valoradas de Fernán Gómez, será la siguiente proyección del sábado para adentrar al público en la obsesión de dos hermanas por el dinero y el lujo, la rivalidad que surge entre ellas y los trágicos eventos que desencadena sus envidias, que no son otra cosa que el retrato de la miseria del momento, de modo que tuvo problemas con la censura durante todo el proceso.

'El verdugo' y 'El viaje a ninguna parte', para el cierre del domingo

'El verdugo' (1963) mostrará el extraño romance entre un enterrador y la hija de un verdugo. Berlanga retrata la extraña situación que genera el próximo retiro del verdugo y sus problemas para encontrar relevo para su mórbida profesión.

El cierre ha sido reservado para la obra multipremiada de Fernando Fernán Gómez 'El viaje a ninguna parte' (1986), una tragicomedia que cuenta el devenir de una familia de comediantes que recorre España y en su camino surgen amores al tiempo que compiten con el cine, lo que sentenciará el fin de una era.

Kilómetro Cero

El espacio Kilómetro Cero Cabildo de Gran Canaria volverá a estar presente en Cine + Food en la apuesta del Gobierno insular y la organización del evento por promocionar los productos km 0 para la salud de la población, la dinamización económica del sector agropecuario de Gran Canaria y la prevención de incendios forestales, porque la vuelta al mundo rural y la recuperación de un paisaje mosaico de cultivos húmedos libres de maleza son el mejor cortafuegos para librar a Gran Canaria de grandes fuegos.

El público podrá adquirir los mejores productos a una veintena de expositores entre los que no faltarán los mejores quesos, el café de Agaete y los mejores vinos de Gran Canaria, esos que han conquistado a los paladares más exigentes con el sabor único de su tierra volcánica y su clima.

Otros productos km 0, es decir, que viajan de la tierra a la mesa sin recorrer medio mundo ni contaminar a su paso, serán las mermeladas y la miel, además de los mojos. No faltarán los espectáculos de cocina en directo, que hará agua la boca del público que tendrá que salir directo a saborear las delicias de la tierra. La primera en tentar el paladar del público será Jenisse Ferrari, del Restaurante ¡Qué leche! de la Guía Michelín, el viernes, a quien el sábado seguirá Daniel Orihuela Betancor, Chef corporativo del grupo Madre, y mientras que el domingo será el turno de la repostería creativa de Carmen Cabral e Irmina Díaz Floid.

Piensa en Verde

Cine + Food reserva un espacio para la responsabilidad con el medio ambiente de la mano del Gobierno de Canarias con un ciclo dedicado a la naturaleza precedido cada tarde por una presentación audiovisual que acercará la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias al público, que dispondrá de una exposición de Libros Verdes para realizar sus aportaciones, a lo que se sumarán talleres infantiles como mejor vehículo para inculcar en la sociedad la necesidad de cuidar el planeta.

Será el próximo viernes, sábado y domingo en el Museo Élder a las 18 horas con entrada gratuita previa reserva en Entrees.es, el público podrá acceder a la sala 30 minutos antes y cuando queden cinco minutos podrán pasar las personas que se acerquen al Museo para poder disfrutar de la película en los asientos que no hayan sido ocupados a pesar de haber sido reservados.

'Dehesa, el bosque del lince ibérico', de Joaquín Gutiérrez, es la cinta elegida para estrenar el Ciclo Medio Ambiente el viernes con un viaje de sobrecogedoras imágenes a las entrañas ibéricas que, desde la gran pantalla Cinemax del Elder, descubrirán al público un mundo de sensaciones, todo un campo de batalla tan hermoso como cruel entre herbívoros, linces, formidables águilas y depredadores camuflados al tiempo que acoge el cuartel de invierno de hermosas aves que acuden en busca de su calidez y su alimento más preciado, las bellotas.

El sábado llegará el turno de 'Lo que arde', de Óliver Laxe, con actores no profesionales, el Premio del Jurado en Cannes en su haber y las siempre deslumbrante imágenes de las pavorosas llamas. La cinta ha recibido elogios como calificarla "De una belleza tan provocadora como hipnótica" (El Mundo) y considerarla "De una sensibilidad penetrante" (The Hollywood Reporter), una cita para no perdérsela.

La francesa 'Volando juntos' de Nicolas Varnier es la conmovedora cinta que cerrará el ciclo el domingo para adentrar al público en la historia de un científico visionario especializado en la oca salvaje que tiene un proyecto pendiente con su hijo, un adolescente enganchado a los videojuegos que además odia a su padre: salvar esta fabulosa especie que está en vías de extinción.

La entrada a las sesiones serán de acceso libre y gratuito hasta completar aforo en Cinesa El Muelle y en el Parque de Santa Catalina, mientras que las entradas al Museo Elder se podrán reservar en Entrees.es, si bien cinco minutos antes el público que acuda a sus puertas podrán acceder a los asientos que no hayan sido ocupados a pesar de haber sido reservados.