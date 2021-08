El canario de los dos Emmy

Aunque hace años que no pasea por las calles de su infancia, Alex Rodríguez siente el calor de su tierra. El joven de 35 años tiene una vida a caballo entre Miami y Nueva York y, a pesar de su éxito en Estados Unidos, su imagen sigue muy presente en la mente de los televidentes españoles puesto que es el corresponsal para Telecinco en Estados Unidos. Presentador de Suelta la sopa en Telemundo, en los últimos años ha estado nominado en dos ocasiones a los Premios Emmy, consolidando así una carrera que no ha hecho más que comenzar.

Nació en Santa Cruz de Tenerife y se crió en La Laguna. Tras terminar sus estudios obligatorios en la Isla viajó a Inglaterra, donde estudió Arte Dramático en la Universidad de Kent. Allí recibió clases del mismísimo Michael Gambon, quien interpretó a Albus Dumbledore en la saga de Harry Potter. A continuación volvió a Canarias, donde trabajó en la Televisión Canaria durante un verano y después empezó su aventura en la televisión nacional y en Madrid, donde vivió durante 14 años. Precisamente relata que el éxito de los programas que realizó en las Islas le permitió dar el salto a la programación nacional. Comenzó trabajando en Cuatro, en programas como Me cambio de familia, y luego pasó a Telecinco, donde comenzó realizando una sustitución en la edición de verano de El programa de Ana Rosa, y donde se quedó trabajando durante casi una década.

De pequeño, Rodríguez lo que quería era dedicarse a la televisión pero reconoce que no sabía qué estudiar exactamente para lograr sus sueños. Por eso, en un primer momento se decantó por el Arte Dramático y, de hecho, realizó algunos musicales como West Side Story y participó en series como Hospital Central y Los Serrano. Ahora, aunque tiene una carrera más enfocada al periodismo, afirma que siente que no ha perdido esa faceta de la interpretación porque en la televisión estadounidense se ha hecho conocido por un personaje que ha creado, «un hombre muy serio, muy duro y directo», así que siente que actúa cada día. No obstante, añade que durante el segundo año que estuvo trabajando en El programa de Ana Rosa estudió la carrera de Periodismo, con lo que completó su formación y consolidó su carrera.

Recuerda con especial cariño aquellos años en los que trabajó en el programa de Telecinco, cuando pudo recorrer prácticamente todo el país cubriendo todo tipo de sucesos, como la desaparición del niño Yéremi Vargas en la isla de Gran Canaria, los atentados de París y Bélgica o la coronación del rey Felipe VI. «Cada día estaba en un lugar diferente del país», resume el canario quien destaca la experiencia que adquirió.

«He sobrepasado todos los sueños que podía tener», destaca Rodríguez, quien rememora que durante los últimos años en El programa de Ana Rosa comenzó a trabajar como corresponsal de Telemundo en Europa. En aquellos años realizó sonadas investigaciones, como la que se centró en el pasado del cantante Luis Miguel en España. De hecho, durante su trabajo en este tema descubrió algunos detalles que ahora han quedado reflejados en Luis Miguel: la serie de Netflix.

Hace cuatro años NBC Universal, la productora de Telemundo, le propuso formalmente viajar a Estados Unidos para comenzar a trabajar allí. «Me daba mucha pena dejar a Ana Rosa porque era como mi madre en Madrid y porque me había criado profesionalmente con ella», explica el canario, quien sin embargo no se ha desvinculado de Telecinco, cadena para la que continúa trabajando como corresponsal.

Desde su llegada al país al otro lado del Atlántico, Alex Rodríguez comprendió que el medio era completamente diferente. En la actualidad es el director creativo del programa que también presenta cada día para todo Estados Unidos en el canal de habla hispana. Trabajar para un país tan grande hace necesarios, además, que los contenidos sean muy precisos para cada tipo de público. «Hay que investigar mucho sobre los gustos de la población hispana en Estados Unidos», reconoce el presentador quien resume que todo eso «ha sido un reto tremendo». Con todo, en estos años, Rodríguez se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos de la televisión en español y lanza exclusivas prácticamente a diario que luego se replican en todos los países de Latinoamérica donde también se ve Telemundo.

Los Emmy

Sus reconocimientos profesionales comenzaron a llegar hace dos años con la primera nominación al Emmy como Mejor productor creativo mientras que en la última edición también fue nominado a un Daytime Emmy como Mejor talento nacional de Estados Unidos de habla hispana. «Todo esto ha sido alucinante», destaca el canario quien ha sido reconocido este último año por sus importantes investigaciones que ha dado a conocer en su programa Suelta la sopa y que ha llegado a saldarse con detenciones por parte del FBI.

El éxito de Rodríguez es tal que en los últimos meses también se ha estrenado en la radio, donde cuenta con su propio programa diario. «Si se trabaja mucho y con ganas, se puede lograr todo lo que uno se propone», resume Alex Rodríguez, quien no se puede mostrar más contento de la vida que está viviendo en Estados Unidos. Y eso que tiene un trabajo en el que los horarios no existen. «Eso es algo que no me lo tienen ni que pedir porque ya cuando trabajaba en El programa de Ana Rosa tenía un ritmo frenético», recuerda el periodista quien no obstante en los últimos meses ha visto cómo los viajes que realiza cada semana han descendido por la pandemia.

Mientras no para de trabajar y de triunfar, aún tiene tiempo para pensar en los jóvenes que quieren empezar a labrarse un futuro como él. Reconoce que proceder de una isla como Tenerife «lo hace todo muy complicado» pero añade que «hay que luchar por los sueños» y, sobre todo, trabajar con tanto tesón que nadie pueda cuestionarse jamás las ganas que tiene este joven de triunfar.