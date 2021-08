Galeca, la Sociedad de Críticos de Entretenimiento LGBTQ , compuesta por más de 300 periodistas de entretenimiento en los EE UU y en el extranjero, ha anunciado sus nominaciones al Premio Dorian TV 2021. Una de las nominadas al mejor espectáculo LGTBQ es la serie Veneno.

«Estoy muy orgullosa», dijo la presidenta recién electa de la Sociedad, Monika Estrella Negra. «Las nominaciones de nuestro grupo son diversas y frescas, lo que indica la revisión de la invisibilidad de las comunidades marginadas y el anuncio de una nueva generación de periodistas de entretenimiento».

La última temporada de Pose, el drama familiar fundado de FX, lidera con seis nominaciones, incluido Mejor Drama de TV. WandaVision, la fantasía de Marvel y suplantación de televisión de Disney +, le sigue de cerca con cinco nominaciones. Y con cuatro nominaciones cada uno son el sombrío misterio de asesinato de HBO dirigido por Kate Winslet Mare of Easttown y el vívidamente franco I May Destroy You , así como el desgarrador drama It’s a Sin de HBO Max.

Estimulados por las súplicas apasionadas de activistas no binarios, así como de periodistas no binarios y otros en las propias filas de Galeca, los miembros del grupo votaron recientemente para que todas las categorías de desempeño de Dorian sean neutrales en cuanto al género (como lo fueron en los primeros tres años de existencia del grupo, a partir de 2009).

Con el objetivo de aliviar las preocupaciones de que la eliminación de las categorías de actuación de género reduciría a la mitad el número de papeles dignos de nominación y dejaría fuera a los artistas que de otro modo podrían ser reconocidos, la Sociedad pasó a señalar 10 nominados, en lugar de los cinco habituales, a Mejor TV. Rendimiento y mejor rendimiento televisivo de apoyo.

Los ganadores del Dorian TV Award se darán a conocer hoy.

Los nominados a Mejor Drama de TV son: Bridgerton,The Crown, Lovecraft Country, P-Valley y Pose. Los nominados a Mejor Comedia de TV son: The Flight Attendant, Girls5eva, Hacks, PEN15 y Ted Lasso. Los nominados a mejor espectáculo LGBTQ incluyen: I May Destroy You, It’s A Sin, Love, Victor, Pose y Veneno.

Los candidatos a Mejor película o miniserie para TV son: I May Destroy You, It’s a Sin, Mare of Easttown, Small Axe y The Queen’s Gambit. Al mejor espectáculo no súnido: A Black Lady Sketch Show, Girls5eva, Love, Victor, Search Party, Veneno y Somos quienes somos. La mejor actuación de TV: Michaela Coel, I May Destroy You, Kaley Cuoco, The Flight Attendant, Thuso Mbedu, The Underground Railroad, Elizabeth Olsen, WandaVision, Billy Porter, Pose, MJ Rodriguez, PoseJean Smart, Hacks, Jason Sudeikis, Ted Lasso, Anya Taylor-Joy, The Queen’s Gambito, Kate Winslet, yegua de Easttown.

Los nominados a la mejor actuación de reparto en TV inlcuyen: Gillian Anderson, The Crown, John Boyega, Small Axe, Paapa Essiedu, I May Destroy You, Kathryn Hahn, WandaVision, Marielle Heller, The Queen’s Gambit, Callum Scott Howells, It’s a Sin, Dominique Jackson, Pose, Julianne Nicholson, Yegua de Easttown, Jean Smart , Yegua de Easttown, Bowen Yang, Saturday Night Live. A la mejor actuación musical: Lady Gaga, The Star-Spangled Banner, entre otros,