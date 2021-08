La banda irlandesa The Script ofrecerá un concierto de grandes éxitos el 18 de marzo de 2022 en la sala La Riviera de Madrid, según ha anunciado este martes la promotora del mismo.

Responsables de éxitos como 'The Man Who Can't Be Moved' o 'Superheroes', el grupo comandado por Danny O'Donoghue no actúa en España desde 2018.

Según la nota de prensa remitida, las entradas se podrán adquirir a partir de las 9,30 horas de este viernes, 3 de septiembre, en la web oficial de Doctor Music y sus distribuidores oficiales asociados, a un precio de 38 euros (gastos de distribución no incluidos).

Con unas ventas de sus discos estimadas en 20 millones de copias, han publicado hasta el momento seis discos desde el homónimo 'The Script' (2008), al que siguieron 'Science & Faith' (2010), '#3' (2012),'No Sound Without Silence' (2014), 'Freedom Child' (2017) y 'Sunsets & Full Moons' (2019).

Está previsto que el próximo 1 de octubre publiquen nuevo trabajo, 'Tales From The Script', una recopilación de éxitos que incluirá temas como 'Hall of Fame' o 'We Cry'.