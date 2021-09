Hace ya muchos años que David Trueba observa campañas electorales, anotando lo que le llama la atención y recortando artículos de periódico, que guarda en una carpeta. Ante todo ello no es extraño que su nueva novela, 'Queridos niños', retrate en tono satírico el mundo de la política y su trastienda.

En una entrevista con Efe, rememora que, aunque ha acabado pergeñando esta historia en los últimos años, ya hace más de tres lustros que le rondaba por la cabeza adentrarse por estos vericuetos, imaginando cómo sería su vida si se convirtiera en el candidato de un partido, en un momento en el que "nuestra democracia se está transformando en una democracia retransmitida, en una representación de la política, más que en política".

Documental sobre la familia Pujol Ferrusola

Para acabarlo de rematar, ha estado meses dirigiendo para el canal Discovery+ 'La sagrada familia', una serie documental sobre la familia Pujol Ferrusola, con entrevistas a colaboradores cercanos al clan, y que, previsiblemente, se estrenará en octubre.

No esconde que en otras ocasiones en su trayectoria ya ha mezclado un trabajo literario con otro audiovisual, nutriéndose unos con otros, y tampoco rehúye aseverar que "Jordi Pujol es una bestia política, uno de los políticos más importantes que hemos tenido en España en los últimos años".

Además, "con unas cualidades que le hacen 'shakespeariano' y ahora vendría uno y se preguntaría, ¿es más de Macbeth, del Rey Lear o de Hamlet?, pero creo que es un poco de los tres".

Ahondando en esta figura, que igual que otras, muchos ciudadanos ven como una suerte de "papá" que pudiera "regir los destinos de nuestro país o de nuestra aspiración de país", el escritor cree que "no vamos bien" si la mayoría sigue buscando para encabezar gobiernos a este tipo de figuras salvadoras.

"El título del documental de Pujol es 'La sagrada familia' porque muchos queridos niños de Cataluña la han mirado como si fuera sagrada, pero en política no hay nada sagrado, porque la realidad no lo es. A veces, es hasta sucia, y enfrentarnos con ella nos saca un poco del infantilismo. Es en esa medida que el documental juega con el libro", subraya.

'Queridos niños'

Publicado por Anagrama, en 'Queridos niños', una suerte de "road movie" política, que arranca en el Gran Hotel de Zaragoza y termina en San Sebastián de los Reyes, el narrador es Basilio, apodado por sus enemigos como "El Hipopótamo", la sombra durante una campaña electoral por España de la candidata conservadora Amalia Tomás, natural del pequeño municipio de Coágulo, en Teruel.

A lo largo de estas páginas, quien a ellas se enfrente descubrirá "esa especie de rutina que tienen las campañas electorales, aunque parezcan un momento como muy especial y muy único, aunque los que están involucrados en ellas también los viven con una enorme tensión, exigencia física y mental".

Además de haberse documentado profusamente a lo largo del tiempo, se ha asesorado con políticos profesionales y con los denominados "spin doctor" para conocer mejor el engranaje de estos períodos.

Tampoco obvia que cada vez "por las mentiras dichas en campaña, la gente pierde más la fe en las promesas que se hacen y en que estos momentos tengan algún valor, lo que creo que es un problema".

"La campaña se emprende -prosigue- y los electores piensan, bueno, de todo lo que van a decir ahora no me preocupo, porque no lo van a cumplir, lo que es tremebundo".

Ha apostado por la sátira porque entiende que cuando vas a relacionar a los personajes de una historia con "asuntos muy trascendentes, es muy importante no caer en la solemnidad. En el fondo, el humor te da una distancia".

A la vez, entiende que destapa "lo ridículo que a veces es todo" y lo "grotesco" de muchos momentos de campaña electoral.

Tampoco es baladí que haya escogido mostrar a un partido de derechas porque "para jugar en esa arena, lo primero que tienes que hacer es ser capaz de llevarte la contraria a ti mismo".

A juicio de Trueba, los partidos de derecha "han sabido expresar mejor las contradicciones del rival".

"El discurso de la superficialidad de la derecha creo -argumenta- que ha sido capaz, gracias a algunos de sus candidatos, de transmitir la sensación de autenticidad que muchos candidatos de izquierda no han sido capaces".

Para el novelista, "detrás de algunos éxitos muy populistas, hay también una sensación de autenticidad".

Tampoco le sorprende que Vox sea hoy tercera fuerza política en el Parlamento porque es una formación que "quizá nace de intentos fallidos en direcciones opuestas y que no puede ser ajena a los problemas del 'procés' en Cataluña y a la irrupción de Podemos, con un discurso más extremista en la izquierda".

Sostiene David Trueba que "cuando tu empiezas a inflamar en una dirección, el fuego comienza a arder en la dirección contraria, son como vasos comunicantes".

Reconoce que en el título de la obra "hay una exigencia de pureza, pero al mismo tiempo es decir que no somos conscientes de que estamos alimentando a las pirañas, porque en una democracia la responsabilidad de la gente es altísima y si no maneja bien los recursos que tiene a su servicio se le pueden volver incluso en contra".