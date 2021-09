Javier Auserón es Ant Cosmos: el impulsor de un proyecto musical germinado con espíritu indie y que ha resultado mucho más poliédrico con el paso del tiempo. “Lo que quiero es que no tengan por donde cogerme”, apunta Auserón, desmarcándose de cualquier etiqueta con la que cargar en su propuesta. La suya será una de las apariciones acústicas en el próximo Festival CERO, que se celebra del 11 al 17 de octubre en Espacio Miller. El certamen propone este nuevo formato unplugged en su cartel, en un apartado en el que también están Said Muti y Dácil Santana. Ant Cosmos (esto es, Javier), aparecerá en el formato más básico, tirando de piano, guitarra y voz, para redefinirse en las distancias cortas como un artista que abraza diferentes estilos en su visión cósmica.

“Lo voy a hacer yo sólo, a pesar de que los temas siempre buscan una energía de festival más amplia, es cierto es que esto va a ser más íntimo, más tranquilo. Se trata de presentar las nuevas canciones y lo que no ha salido todavía”, avanza Auserón, que anticipa a la audiencia “un viaje pequeñito, con piano, guitarra y voz”. Además, corrobora que “el proyecto Ant Cosmos siempre es personal, más adelante quizás empezaremos de nuevo en formato banda, pero ahora es lo que toca”. Lo que sí asegura es que para el CERO “se intentará generar una buena atmósfera”. Para ello tirará de repertorio reciente. “Hemos sacado varios singles desde enero. Al final de octubre ya se materializará en un disco con ocho y nueve temas”, adelanta.

Auserón comenzó con Ant Cosmos “más o menos en 2016”. Luego, “me fui a vivir a Valencia y al volver, desde finales de 2018 y en 2019, estuvimos con banda en salas y festivales. La pandemia ha sido un momento de reflexión. Aunque la verdad es que estaba empezando a no estar muy cómodo con lo que estaba haciendo y quería resetearme”. En este sentido, el 2020 también ha supuesto un giro en su concepto musical: “No voy a hacer música genérica, pero al mismo tiempo sí que estoy buscando un público más amplio”, advierte Auserón. “Se trata de equilibrar la balanza con música de calidad y una mayor audiencia”.

Bajo este perspectiva, Javier se siente “más cómodo dentro del Pop, lo del indie a veces da lugar a equívocos. Hago lo que me apetece. Y si me gusta, lo disfruto y lo comparto. Queremos seguir trabajando y seguir creciendo, para intentar ser independientes. Ese es el objetivo”. CERO ofrecerá a su audiencia la posibilidad de escuchar algunos temas no editados aún. “Quiero seguir haciendo estos ensayos, porque no deja de ser un regalito para la gente que paga la entrada. También puedes comprobar el feedback, si es como lo que tenías pensado o no”.

Trayectoria

Reloz (2017) y Quédate a Bailar (2019) son los dos trabajos editados por Ant Cosmos hasta la fechas. Javier Auserón (cantante, guitarrista, teclista y compositor) ha sido el alma mater de la formación, que con José Medina (guitarrista, teclista y corista), Carlos Garrón (bajista) y Jorge Alonso (baterista) fueron premio en el concurso de bandas «Lo Más Crujiente» y ganadores del «II Premio de la Música Joven CajaCanarias».

Auserón recuerda que en Reloz "ya había temas acústicos, pero ahí empezó lo que más me gusta a mí, el sonido ochentero, rollo Prince o Bowie. Ahora probamos con sonidos de más tendencias, reggeaton, ritmos africanos. En realidad, quiero que no tengan por donde cogerme". Lo dicho, Ant Cosmos va madurando su propuesta, y será interesante comprobar su evolución en CERO.

El Festival CERO es una producción del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria dirigida por Jeito Canarias y Algato Producciones. En el certamen se ha confirmado la presencia de Ginebras, Flor de Canela, Sound of Aqua y Sanches, además de los acústicos de Said Muti, Dácil Santana y Ant Cosmos. Una vez anunciado el cartel completo, CERO anunciará precios y aforos, esto último en función de la evolución de la situación sanitaria, que también determinará las condiciones de seguridad a adoptar durante su celebración.