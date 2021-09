‘Clara y el abismo’ y ‘Electra’ suben el telón del Teatro Pérez Galdós

Esta nueva temporada vuelve a acercar ciclos ya consolidados como Antiqva -que se abre a nuevas disciplinas-, Música y Literatura, Maestros en Guitarra, El Rincón del Jazz o Eat to the Beat. A esta oferta se suman nuevos proyectos como la 26ª edición del Festival Internacional Masdanza o la feria Mapas-Mercado de las Artes Performativas del Atlántico Sur.

En el apartado de teatro destacan, entre otros, el estreno absoluto La boba para los otros…, de Lope de Vega, dentro del ciclo Antiqva 2021; Dos tablas y una pasión, de Rafael Álvarez El Brujo; Los mojigatos, protagonizada por Gabino Diego y Carmen Barrantes; o Coplas del Alma, un espectáculo que protagoniza el actor Emilio Gutiérrez Caba. Ya en enero de 2022, Acelera Producciones presenta Comedia sexual de una noche de verano, basada en el texto de Woody Allen. También desfilarán los títulos Un perro llamado Baudelaire, de José Carlos Campos; El Muro, una comedia de A+ Soluciones Culturales y el Teatro Pérez Galdós; e Informe para una academia, una desternillante y sorprendente obra de Franz Kafka. Además, la Orquesta Sinfónica del Atlántico presenta el espectáculo Música para una noche de ánimas.

Música

El Rincón del Jazz, referente en la capital, cuenta en su escenario con el guitarrista Pablo Queu y con Bruce Barth Trio, uno de los grandes pianistas de jazz de las últimas décadas que, enmarcado en el Festival Internacional El Mundo en un Piano, regresa con Hakan Başar Trio.

Este estilo musical también está presente en el Teatro Pérez Galdós con Jazz Otoño, de la mano de Richard Bona with Perinké Big Band; el reconocido pianista y compositor cubano Gonzalo Rubalcaba; el dúo de pianistas Morimoto Sisters; el trío turco Hakan Başar Trio, y la presencia canaria con el concierto especial V Aniversario Pianistas de Canarias. Además, el rock consolida su hueco en la programación con una nueva edición del festival Eat to the beat, que coproducen Salán Producciones y el Auditorio Alfredo Kraus, y que recibe a Saskia Griffiths Moore, Guadalupe Plata y The Oldians.

Por otra parte, el grupo español M Clan y el rock incombustible de Medina Azahara también harán saltar a los amantes de este estilo en el Alfredo Kraus. La presencia de la música española predomina en la progración de la mano de los artistas Alba Reche, Silvia Pérez Cruz, Café Quijano, Diego El Cigala y Pasión Vega.

En cuanto a la música de nuestra tierra, la Fundación Auditorio y Teatro vuelve a hacer una apuesta decidida por los artistas de las Islas de la mano de Olga Cerpa y Mestisay, seguidos del cantante tinerfeño Agoney y de la cantautora palmera Valeria Castro. Tampoco pueden faltar las míticos Los Sabandeños, Los Gofiones y Los Granjeros, y el grupo de música folk Faneroque.

En cuanto a las propuestas de danza, la 26ª edición del certamen internacional Masdanza llega a Las Palmas de Gran Canaria de la mano del Teatro Pérez Galdós, que se inaugura el 11 de octubre con Anhelo, la propuesta coreográfica de Mario Bermúdez y de la compañía Marcat Dance.

En este caso, el primer espectáculo llega de la mano de Ilustres ignorantes, Jabicombé y su espectáculo The Christmas Show, y el humorista lanzaroteño Kike Pérez. Por último, por primera vez en Gran Canaria, el Teatro Pérez Galdós acoge la feria Mapas-Mercado de las Artes Performativas del Atlántico Sur, que celebra su cuarta edición del 14 al 18 de diciembre de 2021 en el coliseo capitalino. Por último, las familias disfrutarán de distintos espectáculos a cargo de compañías como Títeres Etcétera, Clapso Producciones o Zalakadula.