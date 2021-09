Retratos de un artista inmortal

Si el reinado de un artista sobrevive en la memoria de su tiempo es porque su obra alcanzó a detenerlo, interrogarlo, atraparlo y, por último, inmortalizarlo. En este sentido, Alejandro Reino (Las Palmas de Gran Canaria, 1935 - 2018), célebre retratista y consagrado pintor de técnica prodigiosa y poética propia, no solo pintaba para, en sus propias palabras, «contener el tiempo», sino que, además, habitó un tiempo y un espacio múltiples que plasmó por medio de una singular polifonía expresiva que recorrió latitudes, territorios y corrientes pictóricas diversas en el mapa internacional del arte a lo largo de más de 60 años de trayectoria, y que cristalizó en rostros, cuerpos, paisajes y misterios.

Su continua búsqueda formal y experimentación con nuevos géneros y lenguajes, unida a su formación intelectual y humanista, de espíritu inquieto y vocación estética universal, se inscriben en esa máxima esgrimida por Velázquez, uno de sus referentes artísticos junto con Caravaggio, de que un artista «solo envejece cuando atesora más recuerdos que sueños».

Sin embargo, el bagaje de vivencias y anécdotas de Reino apuntala un sendero tan largo, intenso y apasionante como el de su propia travesía artística, que levó anclas a mediados de los 50 en el mítico trasatlántico Alcántara y se bañó siempre en aguas nuevas hasta la antesala de su muerte, el mismo día de su 83º cumpleaños.

Su curiosidad infinita y carácter bohemio rubrican una vida de novela que extiende sus coordenadas vitales desde aquel primer viaje a Madrid hasta París, donde enhebró sus primeras puntadas en la moda y el diseño a las órdenes de Cristóbal Balenciaga, estandarte de la alta costura en sus años dorados. Y que entrecruzó a su vez, ya en plena efervescencia pictórica, con idas y venidas a Roma, Estoril y Nueva York, así como con exposiciones en galerías, bienales y ferias en todos los puntos del globo, para luego establecerse en Marrakech durante 30 años como venerado pintor y retratista oficial de la familia real del país alauita, entre otras figuras insignes, hasta su regreso definitivo a su isla natal para seguir ahondando en una investigación silenciosa en torno a nuevas formas y posibilidades de crear.

La gran salvaguarda de su memoria viva, Teresa Brehcist, quien fuera su mujer y marchante durante muchos años, caminó a su lado hasta el último aliento desde que, con solo 18 años, se embarcara en un avión con rumbo a Casablanca para inaugurar una vida juntos, plagada de arte y diseño, fiestas en palacio y amistades memorables, y de la que nació su hijo Ale, en 1985.

A menudo bucea en los sueños y recuerdos de Reino pero, sobre todo, en su inmenso legado artístico, y lamenta que el carácter discreto y reservado del pintor, así como su intenso itinerario geográfico fuera de las islas, velaran en cierta manera la proyección y reconocimiento de una de las figuras más relevantes y excepcionales en la historia del arte en Canarias a escala universal, que se ocupó más en el perfeccionamiento de su técnica que en prodigarse en sus circuitos sociales, tal como suscriben numerosos críticos y personalidades del mundo artístico en las islas.

Así lo recordaba la propia Brehcist cuando, a comienzos del pasado verano, descubría uno de los grandes estrenos recientes de Netflix, Halston, la miniserie que reconstruye la vida del legendario diseñador de moda Roy Halston Frowick [a quien encarna el actor Ewan McGregor en la ficción] y la poderosa influencia de su pensamiento creativo en el mundo de la moda en el Nueva York de los años 70. «Alejandro Reino estuvo ahí», rememora su exmujer y marchante, mientras enarbola una fotografía en blanco y negro del pintor junto a Elsa Peretti, la indomable diseñadora de joyas y modelo de moda, que firmó más de 30 colecciones para Tiffany & Co., y de quien Reino fue pareja varios años.

«Los dos estuvieron muy enamorados, pero a Alejandro no le gustaba nada ese mundo de glamour y desenfreno de Nueva York, donde contaba que vio cosas terroríficas», relata Brehcist, a quien, según revela, Reino vestía con los mismos estilismos que a Peretti para los posados de sus retratos. Incluso, Reino participó en el diseño de una serie de perfumes para Halston, bajo la denominación de Halston Couture. Pero la espiral de excesos, drogas y decadencia que tuvo como epicentro las fiestas psicodélicas del legendario Studio 54, antro exclusivo y predilecto de figuras como Andy Warhol, Salvador Dalí, Liza Minelli o Halston -y que la miniserie recrea con bastante exactitud-, accionó la palanca que condujo a Reino a la belleza de la Medina de Marrakech y sus zocos pintorescos a finales de esta década.

El propio pintor diseñó a su llegada una residencia espléndida, con todo su mobiliario y detalles decorativos, que protagonizó amplios reportajes en publicaciones prestigiosas como Maison & Jardin o el Corriere de la Sera, toda vez que se erigió en escenario de sobremesas infinitas con personalidades de renombre mundial y que, por azares de la existencia, terminó colindando, pared con pared, con la estancia de Yves Saint Laurent.

«Aún recuerdo cuando llamó a la puerta preguntando por Alejandro», ríe Brehcist. «El caso es que Alejandro se encerraba en el estudio por las mañanas, porque él solo trabajaba con la luz de la mañana, y tenía absolutamente prohibida la entrada a cualquiera. Todavía recuerdo la encrucijada en que me vi en ese momento hasta que Alejandro salió por fin y se reencontraron».

Para desandar el camino hacia su primer encuentro es menester retrotraerse a un giro de timón anterior, que Reino acometió en los derroteros del destacamento de los cinco pasajeros canarios a bordo del Alcántara con rumbo a Madrid, en septiembre de 1955, junto a Manolo Padorno, Martín Chirino, Manolo Millares y Elvireta Escobio; inmortalizados en la emblemática fotografía en blanco y negro que realizó su hermana, Chelín Reino. Una vez establecidos en Madrid, tras ganarse la vida como locutor de radio que coloreaba con acordes de jazz y rock&roll las sombras del franquismo, Reino se descabalgó de la corriente abstracta en que se iniciara junto con sus coetáneos isleños para ejercitar, en su lugar, su consolidada técnica realista e hiperrealista. Sus dibujos cautivaron a su vecino, el artista César Manrique, afincado entonces en la capital, quien organizó una fiesta en su casa para mostrar una exposición de sus figurines de moda que, sin saberlo, orientó la brújula del artista grancanario hacia París.

«Por aquel entonces, Cristóbal Balenciaga estaba en lo más alto de la moda y acudió al día siguiente a ver la exposición. Le dijo a Alejandro: tus dibujos están muy bien, pero no tienes ni idea de moda», rememora Brehcist. Entonces, el «arquitecto de la alta costura» incorporó al artista a la primera fila de sus talleres en Madrid y París, «donde aprendió a coser y a hacer patrones». «Balenciaga utilizaba muchos de los diseños de Alejandro, que se instaló en París para trabajar con él hasta mediados de los 60», añade. Y en este entramado diario de talleres y pasarelas trabó amistad con Yves Saint Laurent y otros grandes nombres de la moda, como Hubert de Givenchy.

Aun así, el enigma del arte atrajo siempre a Reino como un imán y, en la misma década de los 60, regresó a sus rieles para imbuirse de las influencias más novedosas y vanguardistas del panorama nacional, desde el grito transfronterizo del grupo Zaj a la formulación de bastiones fundamentales del arte en España, como la Galería Juana Mordó o el Museo de Arte Abstracto en Cuenca, de la mano de grandes amigos artistas, como el pintor Fernando Zóbel, entre otros. En esta etapa, Reino participó de forma oficial en la Bienal de París (1965), en la de Oslo y en la Mainichi Newspaper de Japón, así como en numerosas galerías de Madrid, Barcelona, París y Nueva York, incluidas la Galería Marlborough, la Galería Fishbach y dos exposiciones organizadas en Nueva York por la Galería Nebli, de Madrid.

Podría decirse que, en el transcurso de los años, el estilo de Reino se consagró en todo el mundo, no acomodándose, sino sedimentando una mirada propia que espejaba la de quien posaba ante sus ojos para aprehender ese instante en un retrato: el gesto, la postura, la textura, la composición, las líneas y geometrías del rostro, las manos y el carácter; en definitiva, congelar el alma en una pincelada, como una confesión. «Creo que hay algo cierto en esa creencia primigenia de que quien reproduce tu imagen absorbe algo de ti», reflexionaba Reino en la inauguración de una muestra de retratos en la Fundación Mapfre Guanarteme, en la capital grancanaria, en 2015. «Me sucede como a todos, que vamos enriqueciendo nuestra vida a través de la absorción de los demás».

A su incuestionable calidad técnica se sumó una inusitada capacidad productiva, que encumbraron a Reino como el gran maestro del retrato, sobre todo, a partir de su larga estancia en Marrakech, puesto que firmó legiones de encargos que hoy integran las colecciones de numerosas personalidades políticas, como los Presidentes de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria, su Alteza Real Mohamed VI y miembros de la Familia Real de Marruecos, Embajador Príncipe Bandar ben Sultan de Arabia Saudita, Rey Fahd de Arabia Saudita, Príncipe Sultan ben Abdul Aziz o Príncipe Abdullah, así como de Fernando Zóbel, Talitha y Paul Getty, Serge Lutens, Francesco Smalto o Yves Saint Laurent, unido a numerosísimas figuras del mundo cultural, político y social de Canarias.

Y pese a codearse con lo más granado de los círculos sociales de todo el mundo, el pintor no se vanaglorió jamás de su vasta red de contactos. «Su máxima era ser discreto y natural. Siempre decía que el hecho de conocer y saber te confiere un carácter, una solidez y un saber estar que los demás no tienen», afirma Brehcist. Por otra parte, pese a su altísima profusión de encargos, Reino se marcó como principio no confinar su creatividad para no convertirse en un «funcionario del arte». «Alejandro decía: ‘Yo hago las cosas para mí, no para los demás’, y solo aceptaba los encargos que le daba la gana», relata Brehcist, quien recuerda que «hubo un momento en que, si no tenías un Alejandro Reino en casa, no eras nadie». «Pero Alejandro estaba muy orgulloso de haber podido vivir de su arte sin convertirse en un funcionario. Nunca programaba nada y vivíamos al día, y pudimos vivir de sus cuadros hasta el final».

Un cierto hastío de las fiestas palaciegas y la añoranza de la tierra marcó el camino de vuelta a Gran Canaria, donde Reino, lejos de permanecer en la piel de sus éxitos estilísticos, se entregó a la investigación de las nuevas tecnologías y se erigió entre los pioneros de las composiciones digitales a través del Photoshop en los primeros amaneceres del siglo XXI. Esta búsqueda se materializó en distintas exposiciones en diversas salas grancanarias, como el Centro de Arte La Regenta, Galería Saro León, el Centro de Artes Plásticas, el Cicca o Mapfre Guanarteme, entre otras, que giraron por el resto del Archipiélago.

En esta última, antes citada, Reino descubría una serie de retratos de amigos y colegas, unos con líneas más evanescentes, otras más precisas, entre el hiperrrealismo y el pop-art, y que, para diferenciarlos de los encargos de monarcas o presidentes, denominaba como «ejercicios de mano». Entre estos cuadros se distinguía un gran autorretrato del pintor, con su semblante serio, sus ojos curiosos y despiertos, «la mirada inteligente de un gran intelectual y mejor conversador, con un sentido del humor muy peculiar y un carácter reservado», coinciden cuantos le conocieron. Y una entrelínea silenciosa en los carriles de su historia, que revela cuánto queda por contar sobre todas las vidas de Alejandro Reino.