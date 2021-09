El regreso de Pedro ‘El Grasa’

Así, el elenco original conformado por Luifer Rodríguez, Mila Fernández, Víctor Hubara o Pablo Nicasso embarca a nuevos rostros como José Manuel Poga, Elisa Drabben, Jairo Sánchez o Delia Santana, junto con los cameos de los raperos Putolargo y Legendario. Después de erigirse en una de las ficciones más exitosas de la historia de Playz, con más de 2.600.000 visualizaciones desde su lanzamiento en el centro de la cuarentena el pasado 2020, la expectación es tan alta como los vuelos de su creador y de su protagonista. «La acogida de Grasa ha sido una pasada porque no es una comedia sencilla, sino que es una comedia que nace de la tragedia, así que estábamos un poco acojonados ante la respuesta del público», reflexiona Sainz desde Sevilla, su ciudad de residencia y de rodaje, que conforma el 90% de las localizaciones de la serie, en concreto, en el municipio de Dos Sevillas.

«El tiempo de ausencia de la serie es también el tiempo que ha transcurrido en la serie, que es como un año desde el final de la última temporada», avanza el director. «En este tiempo, Pedro cree que ya está adaptado a su nueva vida, lejos del barrio, pero, por una serie de catastróficas desdichas, tiene que volver al barrio del que ha estado intentando huir y, entonces, se da cuenta de que el barrio forma parte de sí mismo, por mucho que intente evitarlo».

El creador de exitazos digitales como Malviviendo o Mambo -la primera, estrenada en 2008, se mantiene como la webserie más vista en la historia de España- creó el personaje de ‘El Grasa’ exclusivamente para Kike Pérez, que constituye su primer papel protagonista en la pequeña pantalla. «Este personaje me ha cambiado radicalmente, desde la forma de afrontar mi carrera hasta a un nivel más personal, porque Pedro ‘El Grasa’ ha supuesto una búsqueda interior de todos los Kike que pudieron ser y no fueron, y que, en este caso, habría sido un Kike que no tuvo tanta suerte», reflexiona el actor. «Para mí ha sido una alegría tremenda volver a este personaje por segunda vez y sigue siendo, sin duda, el mayor reto al que me he enfrentado en mi vida».

A esto, Pérez añade que «en esta segunda temporada asentamos al personaje para que sea aún más auténtico, si cabe». «Y es que, sin caer en ningún spoiler, Pedro va a tener que enfrentarse a su versión más dura y más pura, es decir, su versión más genética y más primigenia, y ese ha sido el mayor reto, pero lo hemos conseguido».

Por su parte, Sainz elogia que «Kike es un tío muy disciplinado, aunque nadie lo diría (risas)». «Creo que, si en la primera temporada ya sorprendió mucho por su interpretación, porque lo sacamos de su zona de confort, que es de la comedia más física y disparada a un papel mucho más serio y contenido, en esta segunda creo que está incluso por encima, porque Kike evoluciona por momentos», añade Sainz. «Además, es muy fácil trabajar con él y se mete a todo el equipo en el bolsillo».

Pero lo cierto es que la noción de «equipo» se instituye como uno de los sellos identitarios de Diffferent Entertainment, la productora sevillana fundada por Sainz junto con su pareja, Teresa Segura, con un equipo técnico fijo integrado por Antonio Velázquez y Javi Lería en la dirección de fotografía y de postproducción y diseño, respectivamente.

«Siempre hemos sido un equipo muy familiar», afirma Sainz. «Por lo general, cuando fichamos a actores y actrices solemos optar por personas con las que ya hemos trabajado y que creemos que se pueden integrar en ese rollo familiar, que no es muy habitual en el cine, pero que nosotros, como empezamos con cinco euros en el bolsillo, hemos implantado y arrastrado hasta el presente».

Con todo, otra de las notas destacadas de esta segunda temporada es su acento en el acento canario, valga la redundancia, con fichajes como el de la humorista grancanaria Delia Santana o la profundización en el personaje del actor y cómico Víctor Hubara.

«En esta temporada hay una presencia canaria contundente», revela el director. «Aunque suelo tirar de gente de la tierra en mis proyectos, como Aarón Gómez en Mambo, me alegra haber subido la apuesta con Grasa en ese sentido», añade. «El acento canario, sin que se escuche una barbaridad, por fin se ha empezado a normalizar gracias a gente como Ignatius Farray o la serie Hierro, que es un ejemplo de que un thriller con acento canario funciona. Y este cambio sucede también con otros acentos, como el gallego o el andaluz, así que por fin va ganando territorio esa amalgama de acentos frente a ese otro acento inexistente que se escuchaba hace diez años en el audiovisual español».

A esta senda, Sainz le augura un futuro aún más prometedor y, con la mirada puesta en la puesta de largo de este segundo strike, tampoco se lo niega al personaje de Kike. «Grasa es una historia a la que aún le queda carrete», asiente Sainz. «Siento que podríamos seguir contando historias sobre Pedro y la vida que le ha tocado vivir durante mucho más tiempo».