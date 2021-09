Dani Lagi: «Antes, los frikis de los superhéroes éramos apestados, ahora todos saben quién es Ironman»

¿Cómo es el show Cómo Conocí a Vuestra Marvel? ¿Qué recoge?

Pues es un espectáculo que mezcla monólogo cómico con meet and greet con el público. A la misma vez que hago humor de las películas de Marvel hablo con el público de proyectos venideros y resuelvo, o eso intento, algunas dudas.

¿Y el libro Como conocí a vuestra Marvel Vol 1 y Vol 2?

En mis libros recojo todo lo acontecido en el Universo Cinematográfico Marvel desde la Fase uno hasta la tres. También tiene humor pero sobre todo hablo de curiosidades de las películas, es genial hacer un maratón y leer los capítulos a la vez, aprendes un montón.

Explíqueme cómo va a realizar este monólogo con toques cómicos y animado para que sea para todas las edades...

Bueno, el tono de mi show es el mismo que el de las películas, muy blanquito. Estoy acostumbrado a hacer comedia para toda la familia ya que he trabajado muchos años en cruceros por el mediterráneo.

Al final del show habrá preguntas y respuestas para que los fans puedan interactuar con usted y le puedan preguntar cuestiones sobre todo el Universo Marvel… ¿Qué acogida tiene esta idea?

Muy buena, de hecho, estoy seguro de que si solo hiciese eso la gente estaría encantada, ya que me lo pide el público, no es algo que yo haya elegido. En los salones de cómics siempre acabo respondiendo preguntas y es lo que la gente espera.

En el final del espectáculo se sorteará un Martillo de Thor entre todos los asistentes. ¿Para qué edades está dirigido?

Yo creo que pese a ser familiar, el público debe de tener un concepto mínimo de lo que es Marvel y sus películas. Me han venido a ver niños de ocho años y se lo han pasado genial, pero quizá es un concepto que para un niño o niña de menos edad acabe aburriendo.

¿En qué consiste el canal Strip Marvel de Youtube que usted ha creado con más de 700.000 suscriptores y más de 240.000 seguidores en Instagram?

Pues como el propio nombre indica hablo de Marvel, tanto de sus películas, como sus series o cómics. Me gusta explicar sobre todo las referencias a los tebeos que hay en los productos audiovisuales, pero es un canal donde hago de todo, desde unboxings hasta reacciones de tráilers.

Usted es cómico de Stand Up Comedy desde 2006. ¿Qué tipo de humor transmite?

Pues como te he comentado, muy blanco, no es soez o político, simplemente intento hacer humor de todo, empezando por mi y mis desgracias.

¿Es usted, asegura, el mayor coleccionista de productos Marvel del país? ¿De dónde nació esa afición?

Bueno, aseguro porque no he conocido a nadie que tenga más, pero quizá sí que exista alguien. Empezó dos años antes de tener el canal, hace siete. Siempre quise ser coleccionista pero no empecé a hacerlo hasta que pude económicamente. Es algo increíble, pero engancha y es caro.

Este universo, ¿cuenta con muchos seguidores?

Sí, cada vez más. Antes los frikis de los superhéroes éramos vistos como apestados, ahora todo el mundo sabe quién es Iron Man.

¿Cómo fue la experiencia de conocer a los actores de Los Vengadores?

Increíble, me lo pasé muy bien y siempre me quedaré con esa experiencia. Soy un afortunado.