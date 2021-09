El concierto Fairest ilse, en torno a la canción con acompañamiento de laúd, el género de pequeño formato más cultivado en las islas británicas durante el siglo XVII, cierra la sexta edición del ciclo Música antigua en el Patio de la Casa de Colón, que arrancó el pasado mes de mayo. Esta actividad, en la que podrán escucharse obras de John Dowland, Henry Purcell, John Johnson, John Marchant, Thomas Morley, Thomas Robinson, Thomas Ravenscraft y Christopher Simpson, será el día 14 de septiembre, a las 19.30 horas.

Para acudir a este último concierto de la temporada, con entrada gratuita, es necesario inscripción previa en www.casadecolon/actividades. Las entradas online ya están agotadas, pero el centro museístico ha reservado un porcentaje de plazas que se entregan el mismo día por estricto orden de llegada hasta completar el aforo limitado. El espectáculo será además retransmitido en directo por los canales de YouTube y Facebook Live del centro museístico, donde también quedará alojado para su posterior visualización.

La soprano Estefanía Perdomo, junto a Juan Carlos de Mulder, con el archilaúd y laúd renacentista, y Carlos Oramas, con la tiorba y laúd renacentista, interpretarán varias canciones de este género, que tuvo al compositor John Dowland como su principal representante, con una amplia producción, y posteriormente a Henry Purcell, a finales de siglo, el cual siguió aportando música para voz y acompañamiento. Se trata de música donde el texto cobra una especial relevancia y en muchos de los casos vinculadas al teatro.

Entre las canciones que podrán disfrutarse estará A Fancy, de John Marchant, Come again y Flow my tears, de John Dowland, ‘A Toy’, de Thomas Robinson, Three Ravens, de Thomas Ravenscraft, Short Allmain, de John Johnson, y Bess of Bedlam, Music for a while y Fairest Isle, de Henry Purcell.

Con este concierto se cierra por este año el ciclo ideado ideado para que los amantes de la música se acerquen a la Casa de Colón y disfruten, con el ambiente y acústica ideales que proporciona el patio de este centro americanista de Vegueta, de melodías eternas interpretadas por grandes profesionales de la música antigua en Canarias.

La sexta edición de esta iniciativa más que consolidada en la agenda cultural de la Casa de Colón, con un público fidelizado, que ha cosechado éxitos de audiencia y crítica, estuvo conformada por cuatro conciertos. Los tres conciertos ya realizados completaron el aforo, reducido, y fueron disfrutados por más de 250 personas.

Trayectoria de los intérpretes

La soprano Estefanía Perdomo, nació en Las Palmas de Gran Canaria y se graduó en el Conservatorio Superior de Música de Las Palmas con Matrícula de Honor, estudiando con el profesor Mario Guerra León. Posteriormente inició estudios de postgraduado en el Conservatorio Real de La Haya (Países Bajos) con las profesoras Sasja Hunnego y Barbara Pearson y finalizó con las más altas calificaciones un máster en ópera en la Dutch Opera Academy (Amsterdam). Es también licenciada en Historia por la Universidad de Las Palmas.

Ha realizado una intensa actividad concertística internacional en los más variados ámbitos: ópera, música antigua, recital, repertorio sinfónico y música contemporánea con orquestas como la Filarmónica de Gran Canaria, Het Residentie Orkest, Noord- Holland Orkest, y La Principessa Filosofa, entre otras.

Por su parte, Juan Carlos de Mulder, originario de Lima, realizó sus estudios en los conservatorios de Madrid, La Haya y Toulouse. Ha trabajado como especialista en instrumentos antiguos de cuerda pulsada y como continuista en producciones de ópera barroca y oratorio bajo la dirección de músicos como Philippe Herrewege, Jean Claude Malgoire, Nigel Rogers, Jordi Savall , Eduardo López Banzo, Enrico Onofri y Diego Fasolis.

En el campo de la música de cámara ha colaborado con Albicastro Ensemble, Hesperion XX, La Romanesca, Orphenica Lyra, Accademia del Piacere, Speculum, Músicos del Buen Retiro, Real Camara, Trulla de voces, Capella de Ministrers y La Capillla Real. Su extensa carrera concertística le ha llevado a las salas más prestigiosas de Europa, América y Asia. Asimismo, ha participado como laudista en más de 80 grabaciones de música antigua desde el medievo al preclasicismo.

Por otro lado, Carlos Oramas estudió en los conservatorios de Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Luxemburgo, y ‘Mozarteum’ en Salzburgo (Austria). Ha sido premiado en los concursos Andrés Segovia (Santiago de Compostela, 1992), Juventudes Musicales de España (Girona, 1992), Villa de Laredo (Santander, 1992) Premio Extraordinario Fin de Carrera (Madrid, 1991), Concurso Internacional Martín Codax (Málaga, 1990), Concurso Internacional Alhambra (Alcoy, 1990) y Concurso Internacional de guitarra de Comillas (Santander, 1989).

Como solista ha actuado con la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Luxemburgo y Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y en eventos como el Festival de Música de Canarias, Festival Río Loco (Tolousse), Festival de Guitarra de Volos (Grecia), Womex (Copenhague), Festival de Música Antigua de Sajazarra (La Rioja), Festival de Música Antigua de Aranjuez, Música Antigua en Bolzano, Festival de Música Antigua de Daroca, Festival Música- Musika (Bilbao), entre otros. Actualmente es profesor del Conservatorio Superior de Música de Canarias de instrumentos de cuerda pulsada del renacimiento y barroco.