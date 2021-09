Y Catwoman en la Guerra Civil española

La de Batman no será la única incursión de Paco Roca en el universo del hombre murciélago. También proyecta con DC un serial dedicado a Catwoman a la que, como ha hecho con Batman, llevará de viaje a una España muy particular: la de la Guerra Civil. «No puedo contar mucho porque solo está hecho el guion y estamos esperando a que DC dé el OK. Pero sí, la historia está ambientada en la guerra, ella está involucrada en un gran robo y el trasfondo son los cuadros de El Prado». ¿Teniendo en cuenta que las obras de arte del museo madrileño se trasladaron a Valencia durante la contienda, aparecerá la ciudad en estas aventuras? Roca se limita a sugerir que «hay muchos guiños posibles». «El más evidente para los valencianos es el escudo del murciélago, que podría podría haber inspirado de alguna manera a un joven Bruce Wayne», sugiere el dibujante. El argumento que ha propuesto Roca ha seducido a DC porque, como explica el autor, la guerra española sigue teniendo un halo romántico, e incluso cultural, para los norteamericanos. Pero aún no sabe cuando empezará a dibujarlo.