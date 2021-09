Pedro Lezcano, eterno, inolvidable

Hoy, 11 de septiembre de 2021, se cumple al décimo noveno aniversario del fallecimiento, seis días antes de cumplir 83 años, de una de las figuras más prominentes de las letras canarias del siglo XX : Pedro Lezcano Montalvo.

El 17 de septiembre del pasado 2020, conmemoramos por todo lo alto el primer centenario de su nacimiento, acudiendo al gran baúl de su prodigiosa creatividad, hecho que merece ser siempre recordado y renovado por los que tanto le quisimos y admiramos.

Las generaciones actuales y futuras tienen ante sí el ejemplo de un hombre único, irrepetible, que hizo de su vida un servicio permanente en favor de los desfavoredos, gran humanista, solidario, desprendido, poniendo su prodigioso talento en dignificar la amistad, estatus social y valores formativos de la sociedad.

«... al pueblo van mis palabras, porque vinieron del pueblo. ¿Qué más inmortalidad que un grupo de compañeros haga resonar mi voz cuando yo esté en el silencio?».

Su curriculum impresiona: poeta, escritor, micólogo, fundador, director y actor del teatro Insular de Cámara, destacado ajedrecista, político, diputado autonómico, presidente del Cabildo de Gran Canaria. Premio Canarias de Literatura, Hijo adoptivo de Gran Canaria y Predilecto de la capital, doctor Honoris Causa por la ULPGC, reconocido gran humanista y gran persona.

Nació en Madrid en 1920 y vivió y murió en Las Palmas de Gran Canaria entre 1929 y 2002, (llegó con nueve años). Estudió Filosofía y Letras. Su canariedad, que no admite dudas, la refrendó con motivo de la inauguración de un busto al poeta teldense Saulo Torón, en el Museo Canario.

«... quiero pisar tu senda de romero/ que si esta no es mi tierra porque nací en llanura/ Si no por nacimiento, seré por sepultura/ Canario, por derecho de muerte ¡ y porque quiero !...»

Los que tuvimos la suerte y el honor de ser sus amigos jamás podremos olvidar su impecable y por muchas razones admirada forma de entender la vida,las relaciones personales, su impresionante bagaje cultural, intachable honestidad y su fina y exquisita ironía...

La lucha por el sufrimiento de los desfavorecidos fue un reto innegociable en su vida. ¡Cuántos años de compartir la luz y el sueño con su amigo Agustín Millares en escenarios múltiples, sociedades, cines de pueblo, plazas y hasta en lugares tan insólitos como la arena de la playa, remangados, para que no se mojaran nuestros versos!

A nivel popular dejó memorables creaciones poéticas con candentes denuncias sociales en favor de la democracia y de los sin techo que aún perduran. Su presencia con el prestigioso grupo Mestisay era recibida con inenarrables muestras de afecto. ¡Cómo le aplaudían cada vez que recitaba su legendarios poemas La Maleta, Romance del Corredera.. Aparcera Canaria, y otras creaciones, todas, dentro de su irrenunciable denuncia social a favor de su tierra que llevó por las siete islas y por varios países de América Latina y Cuba donde era recibido entre vítores,lágrimas y clamores de afecto

«...pensándolo mejor voy a sacar de la vieja maleta, el libro, la escudilla, la camisa, la barea, voy a quitarle el hilo y ponerle cerradura nueva y con ella vacía me acercaré a la isleta y al primer forastero de la muerte que llegue a pisar tierra, se la regalo para siempre suya...¡no quiero más maletas en la historia de la insular miseria!».

«... Aparcera sin tierra, aparcera cansada, has vivido partiendo lo que el campo te daba/ la mitad para el amo, la mitad,- si quedaba,-para tu media vida medianera de lágrimas/ guarderías estrechas de una sóla ventana, cobijaron tu aliento, aparcera sin casa, y a la luz de un carburo fuieste amante y amada y tuviste dos hijos en tus dos fanegadas».

Romance del Corredera: «Garrote, garrote vil, el nombre ya no te sienta, garrote más noble eres que la ley que te maneja./De pronto la voz de Juan, tranquila, hasta dulce suena. No bajen el matadero y así alcanzaré la muerte que ella donde está me espera. Dos guardias vomitan en las tinieblas, otro llora, al direc/tor no le sostienen las piernas,mientras Juan García muere, Sánchez, el verdugo, llora».

Pedro fue juzgado por un tribunal militar en 1965 por publicarse en Diario de Las Palmas un bellísimo poema que figua en su libro Consejo de Paz.

«Fuerzas de Tierra, Mar y Aire,si no sois primavera, espuma y viento, usurpadores sois de las palabras nobles y elementales del pensamiento...».

En el ajedrez canario lo fue todo, destacado jugador, acreditado analista, campeón de España con su club La Caja de Canarias, presidente de Federación, profesor de varias hornadas de estudiantes, creador de la primera cartlla escolar editada en España, director de la revista Ajedrez Canario los años que se pùblicó, vicepresidente Club de Ajedrez Caja Insular de Canarias, pieza clave con Juan Marrero Portugués, Pierre Dumesnil, Juan Rafafael Betancort, Andrés Armas, Ildefonso Lasso en la edad de oro del ajedrez canario... «Sabemos que el ajedrez es un manantial de belleza capaz de creaciones de la mente que triunfan sobre el tiempo. Una partida de Morphy puede ser tan perdurable como un lienzo de Leonardo».

Que sean sus propias palabras las que inviten a las futuras generaciones, a que conozcan su legado:

«Yo declaro mi amor a lo que muere, siendo fugaz no puedo amar lo eterno / amar lo eterno es sólo despedirse, desesperadamente pasajero / se nos ha muerto el hijo de la infancia y de la juventud / del que no somos sino vivo féretro / De mí tan sólo quedarán los huesos, pobres despojos del festín del tiempo / Yo fui silencio y vlveré al silencio hasta el poema callará conmigo aunque algún eco dejará en el viento».