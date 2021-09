Lucky Dados y La Perra Blanco encabezan el Big Bang Festival

Las bandas Lucky Dados y La Perra Blanco Trío, referentes nacionales de la escena rockabilly, encabezan el cartel musical del International Big Bang Vintage Festival 2021, que celebra su cuarta edición del siete al 12 de octubre con una variadísima oferta multidisciplinar alrededor de la cultura retrovintage de los años 40, 50 y 60 del siglo XX, y que combina música, teatro, arte, literatura, gastronomía, moda, ilustración y talleres de estética.

Tras su paréntesis el pasado 2020 con motivo de la crisis sanitaria, la cita isleña impulsada por el equipo de La Brújula Guía de Ocio y Cultura, formado por Javier Viera y Berta Hidalgo, distribuye su programación en cinco espacios culturales de la capital grancanaria, en sustitución de su emplazamiento habitual en el Parque San Telmo, para garantizar el control de aforos, y que son la Alameda de Colón, la Biblioteca Insular, The Paper Club, el Teatro Guiniguada y la sala Miller. A esta nómina se suman acciones puntuales en locales como el Shack Bar, rutas teatralizadas por el casco histórico de Vegueta o talleres de baile en el Parque Santa Catalina.

El encuentro cultural vuelve a entrecruzar disciplinas como el arte, el teatro, el baile y la moda

La programación musical incorpora, en el apartado local, a las banda tinerfeñas The Vinylos y The Nicotine Swing, la grancanaria Tony & The Jumpers y la lanzaroteña Los Magnéticos, toda vez que, entre los nombres propios del rock nacional, aterrizan en la Isla al abrigo del Big Bang la banda asturiana Trash Tornados, una locomotora del swing y el rock del pasado medio siglo, y el artista madrileño Marcos Sendarrubias, una institución en las mismas coordenadas. Además, los selectores musicales que arropan el encuentro en sus distintos espacios son Vamp Dj (Vanesa Luzardo), Jimmy Wilde (Fernando Miranda) y Beboop Dj (Javier Viera), con la participación especial de la asociación cultural palmera Hasta luego, Cocodrilo, que como djs se rebautizan como Los pinchadiscos del pantano.

El resto del cartel, ilustrado un año más por el artista tinerfeño Nano Barbero, incluye entre sus highlights su tradicional mercadillo, que en esta edición se traslada a la Alameda de Colón; la exposición Extra! Extra! Read all about it, del artista Alex Cooper, donde exhibe una selección de sus revistas, cartelería y elementos de las décadas de los 40, 50 y 60, en la Biblioteca Insular (además de impartir una charla-taller en la sala Miller); shows de burlesque, así como talleres de swing, claqué, maquillaje, peluquería, ilustración, cómic y fanzines. Además, el periodista La Sexta Noche, Iñaki López, presentará su sello discográfico Hot 45, que cofundó junto a Marcos Sendarrubias, en The Paper Club.

Con todo, junto a su dimensión cultural, el International Big Bang Vintage Festival afianza su vertiente familiar, con el show infantil de Rafaelillo Clown Cabaret, y la solidaria, que se concreta con su colaboración con la Fundación Adsis Canarias, que se configura como destinataria única de diferentes acciones que se llevarán a cabo en su beneficio.