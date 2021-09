El Festival Cero regresa en octubre a todo gas, después de un año de transición, con la celebración de Pista CERO en un 2020 marcado por la pandemia.

La sala Miller, en el Parque Santa Catalina, repetirá como sede de la quinta edición de una cita que suma a su cartel a todo un clásico del indie nacional: Niños Mutantes se incorpora a una convocatoria en la que ya figuran Ginebras, Cala Vento y las bandas canarias Flor de Canela, Sound of Aqua y Sanches.

Además, CERO estrena sus conciertos en formato acústico, con Said Muti, Dácil Santana y Ant Cosmos. Y mantiene una oferta dirigida al público familiar, con la Banda Sinfónica Municipal de Las Palmas de Gran Canaria y su concierto «We Will Rock You».

Las entradas para el Festival se podrán adquirir a partir del viernes 17 de septiembre en la web oficial festivalcero.com, a un precio de entre 5 y 8 euros (5 euros acústicos, 8 euros los conciertos dobles). El espectáculo de la Banda Sinfónica Municipal será gratuito, previa inscripción y con aforo limitado. El Festival CERO es una producción del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria dirigida por Jeito Canarias y Algato Producciones que cuenta con el apoyo de Sagulpa, Guaguas Municipales y Global. Los aforos se establecen en función de la evolución de la situación sanitaria, que también determinará las condiciones de seguridad a adoptar durante su celebración.

Niños Mutantes: un clásico del indie nacional

CERO incorpora a su cartel a una de las grandes bandas del indie español. Niños Mutantes será la encargada de cerrar el Festival, en una nueva parada de su gira con su último trabajo editado, Ventanas (2020). La formación fundada en los noventa por Nani Castañeda (batería), Miguel Haro (bajo) y Juan Alberto Martínez (guitarra y voz) cuenta ya con una docena de discos editados, que avalan una amplia trayectoria y justifican su legión de fans en España y Latinoamérica. Su indie rock no ha parado de evolucionar desde su puesta en escena, bajo el sello Astro Discos y, en el caso de su último trabajo, Ernie Records. Las incorporaciones a su formación, la asunción de nuevos arreglos y la amplitud de miras a la hora de sumar influencias a su propuesta definen a una banda con un directo siempre de garantías y con un sólido repertorio detrás.

Hoy, aquellos Niños Mutantes son rockeros maduros y en plenitud, que han sabido suavizar y modular su primer impulso energético. La calidad de las producciones y la adición de nuevas texturas sonoras, sólo concebibles desde una amplia cultura musical y la propia experiencia en escena, han multiplicado los registros del grupo, que promete “una nueva lectura de las canciones de Ventanas en directo, sin adulterar y directa al corazón”. A Las Palmas de Gran Canaria llegan en plena gira y muy bien engrasados, para dejar su impronta en el cierre de CERO, el sábado 16 de octubre.

Flor de Canela y los catalanes Cala Vento serán los encargados de abrir el festival el lunes 11 de octubre, víspera del festivo, a las 20:30 horas (8 euros la entrada). El dúo conformado por Aleix Turon (guitarra y voz) y Joan Delgado (batería y voz) aterrizan en el festival como una de las formaciones indies del momento, mientras que la banda canaria se presenta con más de un centenar de conciertos en la mochila, en plena consolidación.

El martes 12 de octubre se estrenan los conciertos acústicos de Cero (20.30 horas, 5 euros la entrada), con Said Muti: un nombre que se ha ganado un respetable lugar en la escena rockera isleña, y que se presenta en un formato básico, “sin trampa ni cartón).

Dácil Santana dará continuidad a los unplugged el miércoles 13 (20:30 horas, 5 euros), con un repertorio construido con sello propio, para sostener su propia propuesta escénica. Su talento como compositora también ha sido emplazado por diferentes artistas de renombre en la escena Pop. Con ella, Cero amplía su público y sus registros.

Javier Auserón, esto es, Ant Cosmos, cerrará la tanda de acústicos el jueves 14 de octubre (20:30 horas, 5 euros), en un concierto en el que mostrará su evolución como compositor y músico hacia una propuesta ecléctica y dirigida a públicos más amplios.

La girlband Ginebras, y su impetuoso sonido indie, cerrará la noche del viernes 15 de octubre (22 horas, 8 euros la entrada), para demostrar por qué se ha convertido en uno de los grupos con más tirón en el circuito actual. Antes, Sound of Aqua se presenta en Cero como una de las formaciones emergentes más interesantes del panorama isleño. La banda de Pau Coelho ya fue Womad en 2019 y quiere seguir creciendo en 2021.

Finalmente, el sábado 16 de octubre (22.00 horas, 8 euros la entrada) Sanches se estrena en Cero: es la aventura en solitario de Samuel Sánchez (Aburrido Cósmico), que llega con el respaldo de un más que interesante debut discográfico con Romances de tarifa plana. Su concierto precederá al de Niños Mutantes, encargados de echar el cierre al programa de sesiones dobles.

Como colofón, la Banda Sinfónica Municipal de Las Palmas de Gran Canaria ofrecerá el domingo 17 de octubre un espectáculo familiar en Miller, su consolidado We Will Rock You. La asistencia será gratuita previa retirada de invitación. Con el show, CERO ratifica su compromiso de mantener una propuesta apta para el público más joven y para disfrutar en familia.