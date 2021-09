La travesía musical de Sound of Aqua vuelve a levar anclas en el inicio del curso cultural, con rumbo a nuevas aguas que fondearán en la sala The Paper Club (C/ Remedios, 10) como primer puerto de destino. La banda grancanaria conformada por Pau Coelho (voz, guitarra rítmica y letras), Javier Ramírez (guitarra), Kira Medina (bajo) y Eri Pablo Cabrera (percusión) conquista hoy el escenario de la sala capitalina al abrigo del ciclo LPAenvivo, impulsado por el área de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para descerrajar su repertorio en directo, a partir de las 21.00 horas.

Su paleta de sonidos, que entremezcla las atmósferas del indie folk y el indie rock progresivo, colorea un horizonte sonoro en que se infiltran las influencias de referentes como Coldplay, James Bay o Sticky Fingers, pero que, además, no cierra sus puertas a nuevos derroteros estilísticos. «El set list del concierto estará compuesto por las canciones que ya hemos venido tocando hasta ahora pero esta vez, además, hemos incorporado algunas sorpresillas en cuanto a estilo», avanza Coehlo, fundadora y líder de la formación, que dio sus primeros pasos el pasado 2018.

Pau Coelho: «Desde el punto de vista musical, creo que tenemos un sonido propio bastante marcado»

Esta andadura musical se inició de la mano de Pau Coehlo y Javier Ramírez como dúo en acústico a guitarra y voz, hasta que, un año después, Kira Medina y Eri Pablo Cabrera se embarcaron en el proyecto y se comprometieron en cuerpo y alma con sus melodías y aventuras. Desde entonces, Sound of Aqua ha afinado un inventario de canciones propias con el objetivo de cincelar un sello distintivo dentro de la efervescencia musical isleña, así como de cristalizar este repertorio en un primer proyecto discográfico.

«Nuestra idea es lanzar pronto nuestro primer LP, con un proyecto audiovisual detrás», afirma la cantante y compositora. «Desde el punto de vista musical, creo que tenemos un sonido propio bastante marcado y que se diferencia dentro del espectro del indie en las islas, al que seguimos bastante la pista», sostiene, toda vez que destaca, como una de sus fortalezas, la composición igualitaria de la banda. «Creo que es interesante que seamos pares, porque aún faltan proyectos de liderazgo femenino en Canarias», añade.

Tocar el cielo

Aunque el proceso de consolidación de la banda se cruzó con el paréntesis derivado de la cuarentena de la pandemia, lo cierto es que sus teléfonos nunca dejaron de sonar. «Justo antes de la pandemia nos estaban llamando para cada vez más proyectos y, aunque algunos se paralizaron, nos surgieron varias participaciones online, como el Fibra Sonora, Canariona o Mi Casa Teléfono Fest», relata Coelho.

Y es que, una vez establecidos como banda hace poco más de dos años, Sound of Aqua rozó el cielo cuando, apenas unos meses después de irrumpir en el circuito local de salas de música en directo, engrosaron la alineación de la última edición del Festival Womad el mismo 2019.

«En cuestión de meses debutamos en festival grande», apunta Coelho, quien se abrió camino en el terreno de la música con solo 14 años y, tras pasar por múltiples bandas como Blue Platform o The Laidbacks, sembró por fin el germen de este proyecto capital de nombre líquido, que encierra un guiño a la raíz isleña de sus cuatro componentes.

«Sound of Aqua nos representa mucho a los cuatro», señala la vocalista. «Como banda empezamos fuerte y lo bueno es que, ahora que nos hemos reincorporado después del parón sin público, estamos con todas las ganas del mundo de seguir haciendo esto, porque es lo que nos encanta hacer», anuncia, a lo que añade que «los cuatro somos familia, creo que hacemos un gran equipo y que eso se nota en el resultado».

La próxima parada de la formación es el Festival Cero, el 15 de octubre, en el espacio Miller

Tras esta primera parada en The Paper Club, el próximo puerto de Sound of Aqua atraca en la sexta edición del Festival Cero, que se celebrará del 11 al 17 de octubre en el Espacio Miller, donde la banda grancanaria compartirá escenario con las rockeras Ginebras, el próximo 15 de octubre.