Antonia San Juan: «La amistad es una relación amorosa sin genitalidad»

Para la actriz canaria, «Félix Sabroso posee una incisiva mirada que se ha completado con años de psicoanálisis, inteligencia y oficio. Es capaz de llegar al gran público y lo hace con todos sus proyectos teatrales, literarios y cinematográficos. Controla los registros de la comedia y el drama, sabiendo manejar sus ingredientes para cautivar al público», insiste la intérprete, cuyo nombre figuró en el reparto de la ópera prima de Galder Gaztelu-Urrutia que propone un futuro distópico, El hoyo, Premio Goya 2020 a los Mejores Efectos Especiales y gran triunfadora del Festival de Sitges 2019.

No deja de reconocer que el pasado año ha sido muy complicado para el sector teatral, aunque la gira por Canarias y el cariño del público, ha amortiguado el desánimo. «Ha sido muy gratificante, la verdad. Ha sido todo diferente porque cuando miras al patio de butacas, ves más asientos vacíos, al público con las mascarillas, y reconoces que aquella normalidad a la que estabas acostumbrada ha cambiado de alguna forma, pero hemos podido volver al teatro y eso es un lujo, y además mi gran capacidad de adaptación me lo ha puesto fácil», señala San Juan.

La gran depresión es una comedia en clave femenina que toca todos los palos de las relaciones interpersonales: amor, desamor, la amistad, el valor de la autosuperación... La actriz explica que su personaje de Manuela lo enfoca «a partir de lo que está escrito en el libreto, porque allí es donde está contenida toda la información del personaje que interpreto». Hay que recordar que La gran depresión fue escrita hace 11 años por Félix Sabroso junto a su pareja, Dunia Ayaso, aunque el texto se ha revisado con la intención de situarlo a la época actual. La actriz canaria confiesa encontrase en un momento estupendo profesionalmente. «No me pongo metas en la vida, yo voy caminando. Las metas crean ansiedades, llevan prisas, yo solo me dejo llevar», agrega.

Sobre el escenario ha tenido que lidiar con Nuria Roca, que por primera vez se subía a un escenario invitada por Sabroso y Ayoset López, responsable de Acelera Producciones. Califica su relación con la valenciana de «súper fácil. Nuria Roca es muy generosa, humilde, bondadosa, y todo lo pone fácil. Es la mejor compañera que he tenido nunca, sin que se ofendan las demás”, puntualiza. «Mi encuentro con Nuria Roca ha sido estupendo», admite. «Es educada, seria, responsable, agradable y es una buena actriz, aun siendo la primera vez que se enfrenta a una interpretación teatral. Ha llegado a mi vida de una manera humilde y como también lo soy yo en el trato, hemos congeniado sin problema alguno», añade la actriz canaria, que agradece al joven productor Ayoset López, «que fuese quien me brindara la oportunidad, por primera vez en Canarias, de formar parte de un elenco como protagonista contratada», explica.

«Las que más disfrutamos de la función somos nosotras, y ese disfrute nuestro es el que transmitimos y hacemos extensible al público», sostiene Antonia San Juan, quien cree que el mundo de las relaciones personales ha cambiado con la aparición de nuevos roles, las nuevas tecnologías y las aplicaciones orientadas a propiciar citas. «En primer lugar, creo que te tienes que adaptarte a las nuevas tecnologías para no quedarte atrás y no envejecer; si no te adaptas serás una nostálgica de las viejas tecnologías: el facetime está genial, el teléfono también lo estaba y las palomas mensajeras también, en su momento. No siempre cualquier tiempo pasado fue mejor. Los jóvenes, por supuesto, están más al día, y les cuesta menos adaptarse a las nuevas tecnologías. Con respecto a si han cambiado las relaciones personales debo decir que han facilitado muchas cosas: hacer compra, hacer ejercicio, contactar con gente que está lejos, creo que sí, son maravillosas y ayudan, estoy a favor de las nuevas tecnologías».