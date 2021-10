El Teatro Cuyás acogerá este fin de semana (viernes y sábado, a las 19.30) una de las mejores obras de la literatura francesa y universal del siglo XX: Las criadas, de Jean Genet. El montaje, que fue presentado ayer por la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina, y sus protagonistas, Ana Torrent (Tesis), Alicia Borrachero (Periodistas) y Jorge Calvo (El cover), está dirigido por Luis Luque a partir de la versión/traducción realizada por Paco Bezerra.

La obra gira en torno a las hermanas Claire (Borrachero) y Solange (Torrent) Lemercier, sirvientas de una dama de la alta burguesía francesa que todas las noches inician una ceremonia perversa, un ritual donde realidad y ficción se mezclan en un juego mortal de cambio de identidades que les conducirá a un desenlace fatal.

Claire es la Señora y Solange es Claire. Solange es la Señora y Claire es Solange. Son seres alienados, faltos de identidad. No hay hermana buena y hermana mala, las dos alternan los papeles constantemente, porque ninguna existe por sí sola, porque son las dos caras de un mismo personaje. La inquina y la rabia de ser conscientes de su destino de criadas las lleva a un desenlace fatal.

La elección de Torrent y Borrachero no es casual. Según el director, «con Ana encontré a la Claire perfecta. De Alicia solo puedo decir que una verdad interpretativa recorre su alma para abordar el personaje de Solange».

La Señora es Jorge Calvo, «un actor para interpretar a la señora es un claro símbolo para entender el universo de Genet», explica Luque, que se pregunta si esta señora es así o es un reflejo odioso de sus criadas, una pregunta que queda «como provocación al público», según sus propias palabras, pero que queda en un segundo plano porque «si me preguntaran cuál es para mí la cuestión más importante en esta obra, es que la vida sin sentir amor no es vida». «Sí, la vida sin amor no es vida, solo es caos y locura», concluye.

Una locura a la que podría contribuir el ambiente claustrofóbico y angustiante que genera la escenografía. A ese respecto, recuerda el director que un día soñó que «entraba en una habitación que estaba toda pintada de color blanco». «En el sueño no podía salir de la habitación, el blanco lo ocupaba todo y se convirtió en pesadilla, y, cuando me desperté, pensé que si hubiera un infierno sería como esa habitación». Una habitación en la que ahora transcurre toda la trama de Las criadas.

Las últimas entradas para verla se encuentran a la venta en la web del Teatro Cuyás (www.teatrocuyas.com) y en su taquilla, ubicada en la calle Viera y Clavijo de la capital grancanaria.