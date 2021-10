«La naturaleza vive sin el hombre»

La crisis de la covid nos ha enseñado que «la naturaleza puede sobrevivir sin el hombre pero el hombre no puede sobrevivir sin la naturaleza». Al menos, esa es la lección que ha aprendido de su experiencia con la pandemia el escritor Julio Llamazares, y que ha querido transmitir en su publicación más reciente, Primavera extremeña.

«Una obra que nunca había pensado escribir» pero que, según ha declarado en una entrevista concedida a Efe con motivo de su presentación en la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria que se celebra estos días, acabó haciendo empujado por una situación que «era tan grave que hacía imposible concentrarse en otra cosa».

De hecho, el autor trataba de avanzar con una novela distinta en la que trabajaba por entonces y que finalmente tuvo que dejar aparcada cuando irrumpió el coronavirus y se acordó el confinamiento.

El encierro sorprendió al escritor en una vivienda rural de Extremadura a la que decidió trasladarse con su familia temporalmente desde Madrid, días antes del confinamiento, en vista de que «la pandemia asolaba medio mundo» y buscando evitar contagios, según rememora.

Aunque, eso sí, el cambio de la residencia urbana habitual por esa casa, en la que el «pueblo más cercano estaba a dos kilómetros, se llevó a cabo «pensando que era por ocho o diez días y al final estuvimos tres meses», ha destacado.

Sin posibilidad de abandonar aquel lugar ubicado «en medio del campo» y sobrecogido por las dimensiones de las consecuencias de la Covid-19, Julio Llamazares se encontró inesperadamente con la sorpresa de «la explosión de la primavera extremeña» a su alrededor y, con todo, tampoco pudo mantenerse indiferente frente a ella, declara.

Jaleado por los encontrados sentimientos derivados de esas circunstancias, porque -aclara tajante el autor- «yo escribo sobre lo que me conmueve y me emociona o sobre lo que, de alguna forma, me trastorna la conciencia», el novelista expone que se vio impulsado a dejar en suspenso la redacción de un nuevo libro en que trabajaba y acometer un proyecto bien diferente para dar salida a todo lo que le inspiraba lo que ocurría en torno a él entonces.

Ya que en esos momentos, «la primavera avanzaba en todo su esplendor de belleza y, entretanto, la pandemia también avanzaba con su trágico balance de muertes», ha subrayado.

Las imperativas inquietudes de Julio Llamazares dieron lugar, así, a su Primavera extremeña, que, de cualquier modo, «no es un libro sobre la pandemia», según se afana en matizar, aunque está presente entre sus líneas, haciendo de la novela un relato «enmarcado en la tragedia» del coronavirus.

