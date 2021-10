«Mi padre fue un héroe para la CIA, pero un traidor para la URSS»

Alejandra Suárez (Madrid, 1975) reside en la isla de Tenerife. Es licenciada en Biología Molecular por la Universidad Complutense de Madrid y trabaja en la industria farmacéutica. Estudió en el colegio Santa María del Camino en Madrid. Está casada y tiene dos hijos, Rodrigo y Jimena.

¿Qué supone para una adolescente enterarse de que su padre fue un espía?

Pues puedes imaginar que es como si de pronto te dijeran que tu vida es una película de James Bond. Recuerdo sentir sorpresa, emoción porque por primera vez tenía alguna información de mi padre y orgullo.

A priori, parece el argumento fantástico de una madre para apaciguar la ausencia paterna en su hija. ¿La creyó?

Sí, la creí porque era mi madre y no tenía en ese momento dudas. Por cómo me lo contó me lo creí. Sí me pareció un poco increíble el miedo que demostró mi madre en ese momento sobre posibles represalias de la KGB y cómo me prohibió contarte nada a nadie.

¿Qué sucedió a partir de ahí?

Empecé una búsqueda en momentos en que mi madre no estaba en casa de cualquier documento que me pudiera aportar más información, ya que mi madre nunca me quiso decir el apellido de mi padre ni enseñarme unas memorias que tenía escritas por él. Tuve la suerte de encontrar documentación en la que aparecía el nombre completo de mi padre, Aleksandr D. Ogorodnik y correspondencia entre ellos. También les pregunté a mi abuela y a mi tata, ya que ellas le conocieron, pero mi madre les tenía prohibido hablarme de este tema. Fue unos años más tarde cuando pude empezar a hacer búsquedas en internet y encontré la primera referencia a la historia de mi padre y más tarde fue apareciendo más documentación.

¿Por qué se unió su padre a la CIA?

Es importante destacar que sus motivos fueron ideológicos. Él cuenta en sus memorias cómo pasó de ser un joven comunista convencido y agente del KGB a decepcionarse terriblemente del régimen comunista y de la URSS que, unido a su historia de amor con mi madre, le empujó a dar este paso. Es cierto que fue el agente mejor pagado hasta ese momento de la guerra fría, pero sus motivos no fueron económicos ni, como a veces se ha insinuado, porque le hicieran algún tipo de chantaje por su romance prohibido con mi madre.

¿Cómo describiría los años desde que se enteró de la identidad de Trigon hasta que escribió la novela, desde la incertidumbre o el redescubrimiento?

Hubo unos años de vacío, en los que estuve bastante a ciegas y luego, desde la primera referencia encontrada en internet hasta 2016, en que contactó conmigo el periodista colombiano Alberto Donadío, no pude investigar demasiado. Estaba más concentrada en mi familia y trabajo. Este periodista fue el gran detonante que me hacía falta para retomar la investigación y descubrir todo lo que me permitió escribir el libro.

Al fin y al cabo, eran sus raíces…

Efectivamente, han sido unos años de risas y lágrimas, de muchas emociones descubriendo mis raíces, y todavía estoy en ello…

En Nombre en clave: Trigon. La historia de cómo descubrí que mi padre era un agente de la CIA (2019), describe a su padre como un héroe. ¿Cómo gestionó no caer en la idealización?

No sé si caí o no en la idealización, pero creo que todo lo que cuento en el libro son hechos objetivos y expreso mis sentimientos de admiración y orgullo por mi padre, pero como hija. Intenté, en cualquier caso, y en todo momento, leer informaciones de todos los puntos de vista para mantener los pies en la tierra. Mi padre fue un héroe para la CIA pero un traidor para la URSS, y soy consciente de ello.

Presentará la novela en el Festival Internacional Tenerife Noir. Después de tanta virtualidad se agradece el contacto directo con los lectores…

Muchísimo. En historias como esta tan cargada de emociones, lo más importante es poder sentir lo que piensan los lectores. Yo soy una persona muy emocional, como mis padres, y necesito respirar esto. Además, como sabes, me acompañará Marti Peterson, que es un personaje fundamental en la historia de mi padre.

Por suerte los festivales literarios no se han rendido ante el virus.

Así es, y hay que agradecerles a ellos y a los patrocinadores que sea así, ya que mover el mundo de la cultura en estos tiempos es muy muy difícil.

¿Sabremos más de Trigon?

Por supuesto. Próximamente publicaré una segunda parte del libro que incluye las memorias de mi padre y todavía queda mucho de la historia por descubrir…