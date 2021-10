Un refrescante segundo asalto

Lo que pareció un golpe de efecto atesora más química y más entusiasmo del esperado: Tony Bennett y Lady Gaga, la pareja más extraña, el caballero crooner y la disco-diva con alma freaky, vuelven a cruzar sus caminos en Love for sale, su segundo álbum conjunto, ahora en atención exclusiva al cancionero de Cole Porter. Vuelven así con ellos el swing encopetado y la efervescencia romántica: «los pájaros lo hacen, las abejas lo hacen, incluso las pulgas domesticadas lo hacen, así que, vamos a enamorarnos», propone ella en el juguetón estribillo de Let’s do it (let’s fall in love).

Con Love for sale volvemos a girar la vista hacia el American songbook y, a diferencia de la primera entrega del dúo (Cheek to cheek, 2014), el repertorio procede de un único autor, su excelencia Cole Porter, reconocido por sus tonadas mayestáticas y sus textos con juegos de palabras y dobles sentidos. Esas canciones en las que a uno le gustaría vivir, como en su apartamento art déco del Waldorf Astoria, regado por el champán. El ambiente mundano flota en este álbum de frondoso empaque orquestal, con mucho swing y algunas baladas, en el que ella (35 años) y él (95) celebran su buena estrella y sus complicidades más allá del prejuicio y la cronología. No se puede decir que Lady Gaga no dé la talla como cantante de este repertorio tan transitado por el jazz. A lo sumo, cabría hacer notar ciertos atisbos de excitación vocal que llegan a imponerse a la emoción auténtica y a la destilación de la canción.

Pero el tándem da lugar a jugosos contrastes, dado la textura rugosa de la voz de Bennett, que conserva su sello distintivo, aunque no toda la fuerza. Para Bennett, que sufre de alzhéimer y que este verano anuncio su retirada, se trata del álbum final, lo cual resulta bastante simbólico: el señor Benedetto, despidiéndose de un cancionero troncal saludando a las generaciones venideras.

Love for sale se grabó entre 2018 y principios de 2020, eso es, antes de la entrada en escena del covid-19, y es el reflejo de un estado anímico espumoso, con más afán de diversión que melancolía o introspección. La pareja se anota vibrantes asaltos a trofeos como Night and day, I get a kick out of you (con su letra inicial, antes de que la palabra «cocaine» fuera reemplazada por «Spain») o You’re the top, y ambos cantantes brillan también por separado, como en ese So in love algo subido de tempo en el que Bennett logra acomodarse.

Nada que pueda desalojar del podio las adaptaciones que en su día registraron Frank Sinatra o Ella Fitzgerald, pero que da juego de un modo simpático y refrescante, recordando que estas canciones no tienen edad y que un día sirvieron para unir a dos artistas cuya sintonía era una incógnita. No podemos pedirle mucho más a Love for sale, y no es poco.