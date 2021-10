Sonsoles Ónega considera el nuevo bono cultural del Gobierno como un "parche"

La periodista y escritora Sonsoles Ónega da la bienvenida al bono cultural, pero considera que es un "parche" dado que el auténtico problema del mundo de la cultura es de fondo, es estructural, aseguró en la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria, donde ha despertado gran expectación y el público apenas la dejaba avanzar en las horas previas a la presentación de su libro Mil besos prohibidos.

"La cultura -declaró a los medios-, es siempre la gran maltratada por todos los gobiernos, los creadores somos los grandes olvidados, creo que el bono no soluciona el problema, quizá pueda acercar a los jóvenes a comprar libros o ir al teatro, pero para mí es un parche, los problemas que tiene la cultura son de fondo y todavía no ha surgido la iniciativa que de verdad solucione el problema de la creación en España".

El proceso arquitectónico de la novela

Sonsoles Ónega, que ha presentado su libro la tarde de este sábado en el Museo Elder, asegura que sufre mucho cuando está en los prolegómenos de la creación, "en el proceso arquitectónico de la novela, colocando andamios", pero una vez que la tiene "escaletada", en términos televisivos, disfruta "muchísimo escribiendo".

"Es mi motor, necesito escribir, no sé por qué, creo que es uno de los grandes enigmas de la creación, saber qué es eso que te brota de dentro y que hace que necesites sentarte a escribir todos los días, es un proceso que disfruto, mis personajes me acompañan permanentemente, me hablan, me dicen, a veces se enfadan conmigo... es una forma de vivir que no me imagino no tener", ha asegurado.

Es el caso de los personajes de Mil besos prohibidos, una novela contemporánea que cuenta la historia de dos personajes condenados a estar separados pero que el destino los junta, es un grito al lector "para agitarlo, para que viva la vida hasta las últimas consecuencias".

Y eso que cuando la escribió "no había pandemia ni volcanes en La Palma, no se sabía que vivir se iba a convertir en un ejercicio de riesgo",

Ónega reivindica en la novela "el amor por encima de casi cualquier otra fuerza humana, es lo más poderoso", y además le gustan los personajes que dicen lo que ella no puede decir en la vida real, o lo que nadie le dice en la realidad, y lo que más le gusta de la escritura y la televisión es que en ambas encuentra la analogía de la seducción sin conocer aún la receta, así que vive sin programarse y aprovechando los trenes que pasan.

Rebeca Stone, la gran sensación

Rebeca Stone está rompiendo moldes en esta cita literaria con colas de los más jóvenes desde primera hora para asistir a la presentación de su libro Sotavento y enormes colas también para obtener su firma en la obra, todo siempre con las máximas medidas sanitarias, incluida mascarilla incluso al aire libre.

Nacida en Vigo, la creatividad la ha acompañado desde siempre, tanto que su ansia creativa la ha llevado a llenar cientos de libretas con historias apabullantes, a los diez años abrió su propio canal de Youtube y cuenta con más de 500.000 seguidores. Actriz, escritora y presentadora, es todo un fenómeno adolescente.

Sotavento es la historia de un mundo que se muere, de una generación que necesita inventar sus propias maneras de sobrevivir en la isla ficticia de Veira, que se enfrenta a la extinción en una crisis ecológica sin precedentes.

Además, generó expectación el sicólogo Rafael Santandreu en este fin de semana intenso en el que la Feria del Libro ha programado más de sesenta presentaciones en jornadas intensivas de mañana y tarde para, el lunes, ofrecer una programación vespertina y el martes, día de cierre, afrontar una nueva jornada maratoniana en la que no cesará el flujo de escritores y público.

