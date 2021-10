«Escribo para suscitar emoción, hacer pensar al lector y entretener»

¿Es la novela premiada la primera de sus obras de misterio e intriga?

No, es la quinta. Las cuatro primeras ya están publicadas y todas contienen elementos de misterio. Tres de ellas son policiales y esta también incluye intriga y misterio y es, en parte, policial.

¿De qué trata?

Es una novela que tiene dos ejes narrativos. Por un lado, es una historia de amor de un señor ya septuagenario, un escritor que dejó a su novia cuando eran apenas adolescentes en Salamanca, de lo que se arrepintió el resto de su vida. A lo largo de los años intentó quedar con ella y como no sabía cómo contactar le proponía citas a través de las novelas que iba escribiendo. En el eje de suspense cuando él deja a esa primera novia de la adolescencia lo hace a raíz de la muerte violenta del padre de la muchacha. A lo largo de la trama del libro se van dirimiendo el suspense narrativo por un lado y luego, se van resolviendo las causas de dicha muerte violenta.

¿De quién es la ausencia biografiada, del personaje que la escribe o del que es biografiado?

Biografía de tu ausencia es el título de la novela y a su vez el de la novela de este señor septuagenario que la está presentando en público en Salamanca. La ausencia es la de su amada, de Celia. Toda la biografía del escritor hace referencia a esa ausencia, a esa falta del amor de su primera novia.

Un título tan lírico parece aludir a un género menos misterioso e intrigante…

De hecho, hay dos ejes narrativos, como he dicho. Uno más clásico de suspense y otro, romántico. No está reñido un género con el otro aunque sé que habitualmente no los encontramos combinados en los libros más comerciales, pero tampoco es una circunstancia tan excepcional.

Descríbame su carrera literaria hasta el día de hoy.

La primera novela que escribí fue El inspector que ordeñaba vacas, un libro policiaco con elementos de psicología divulgativa, una ópera prima que no es lo mejor que he escrito. La segunda también tocaba el tema romántico y de los amores adolescentes y se titula La vida contra las cuerdas narrada en un ambiente pugilístico. La tercera fue meramente policial, El río guardó silencio, ambientada en Zaragoza. La cuarta se llama Monoloco y trata de la lucha de la policía contra el narcotráfico y después viene esta última que verá la luz en enero, probablemente, y es la premiada.

«La obra premiada, ‘Biografía de tu ausencia’ es una historia que une el amor y el suspense»

El misterio y la intriga estimulan desde siempre la literatura. ¿De cuál de los autores famosos se siente más deudor, y por qué?

Es difícil decir porque yo leo, además, de forma asistemática, sin un plan de lectura. Leo mucho en temporadas en que me lo permiten las obligaciones familiares y profesionales como comisario de policía. Un autor que me gusta en especial es Pierre Lemaitre, que no siempre escribe literatura policíaca, pero tiene varias novelas en que combina estos aspectos con los de la vida como el romanticismo, la depresión y otras circunstancias. Como escritor de libros de intriga y misterio es el que más me gusta.

¿Y a qué atribuye el hecho de que en España no tengamos un autor de primerísima línea?

No sé si no lo tenemos o a los que están en segunda línea no les damos la oportunidad comercial. Están muy de moda los autores escandinavos en literatura negra, de misterio o policiaca, pero a mí me dejan frío. Pienso que aquí hay muy buenos narradores también.

El jurado califica su original de «bien escrito y bien resuelto», y esto califica su cultura y estilo. ¿Qué obra le gustaría crear como punto culminante de su catálogo?

Me gusta escribir algo que suscite emoción, haga pensar al lector y entretenga, tres claves de la literatura. S i consigo uno de estos tres objetivos me doy por satisfecho.