La 7ª edición del FábricaFestPlus - Islas Canarias, de Fábrica La Isleta, alcanza el meridiano de su festival con una sucesión de eventos de carácter multidisciplinar tras el éxito consechado en sus primeros compases.

Así lo ha venido disfrutando el numeroso público que se da cita en la nueva sede de Fábrica La Isleta que, ubicación que acoge una gran parte del gran cartel que configura la programación de esta edición. Un nuevo espacio, ubicado en el Polígono Industrial de Las Torres, concretamente en la calle Matagalpa número 1 de la Urbanización Díaz Casanova, de fácil aparcamiento y bien conectado en los servicios públicos de transporte, que en aproximadamente 600 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, alberga 6 aulas de estudio, otra sala dedicada a la Fundación José Víctor González que José Alberto Medina ha proyectado en memoria de su querido amigo músico fallecido este año, y otro aula de considerable dimensiones que alberga el nuevo escenario. Además, la nueva sede también cuenta con cafetería y una amplia terraza.

Un festival que tampoco olvida los difíciles momentos que están viviendo los vecinos de la Isla Bonita a causa de la erupción del volcán palmero por lo que se habilitó una fila cero para cada uno de sus eventos en solidaridad con los vecinos de La Palma además de una recogida de instrumentos, activa hasta la clausura del festival, así como la donación de la taquilla íntegra de una de las primeras jam sessions del festival.

En lo que a su programación se refiere, el meridiano del VII FábricaFestPlus - Islas Canarias no pierde pulso en este fin de semana con nuevos conciertos (Julio Pacheco; Cubakan; Non Voyage Quartet o Jóvenes Talentos Fábrica La Isleta), jam sessions, teatro, foto-relato, tributo a José Víctor González y hasta un terraceo vermut con música en directo que será de entrada libre. Para el resto de eventos, y a excepción del concierto de los Jóvenes Talentos, las entradas pueden adquirirse a través de la página web de Fábrica La Isleta. A continuación, todos los detalles.

Viernes 15 Octubre - Jóvenes Talentos de Fábrica la Isleta. 20:30 horas. Sala Jerónimo Saavedra del Auditorio Alfredo Kraus. Entrada: 9 euros; a la venta en web y taquilla del auditorio. Una noche para descubrir el talento canario de la mano de Fábrica-Fest Plus - Islas Canarias. Cita anual de la programación del Auditorio Alfredo Kraus perteneciente al ciclo Jóvenes Intérpretes Canarios que promueve el talento local. En esta ocasión con María Zerpa (voz y bajo), Gabriela Suárez (voz y piano), Enrique Ive (voz y clarinete), Ernesto Montenegro (trompeta), Luis Sánchez (piano), Héctor Matacherry (piano), Nelson Saavedra (contrabajo) y Juan Pérez (batería) como protagonistas de un repertorio de temas propios y versiones que dejarán al público sorprendidos por la madurez de todos sus componentes bajo la dirección artística de José Alberto Medina y la dirección vocal de Cristina James.

Viernes 15 Octubre, 20:30 horas - Teatro. "Escorial", de la compañía Teatro de Tres. En Fábrica La Isleta. Entrada: 8 euros (web Fábrica). "Escorial" habla de un rey que no ha conocido otra vida más que la asociada el poder, de un bufón que no ha conocido otra vida más que la de la humillación... Una pieza que trata de la vida, de la muerte, del amor, de la traición. Del poder y la corrupción, de la amistad y la lealtad, de la religión, del miedo y del dolor... Sinopsis: un rey y su bufón esperan en la sala del trono del palacio a que la reina muera. Mientras esta agoniza en su habitación los roles de uno y otro se confunden, y lentamente se va desvelando una tortuosa relación entre los tres personajes, uno de los los cuales no entra al escenario, pero cuya ausencia-presencia es fundamental y que resulta ser el desencadenante de toda una tragedia.

Sábado 16 Octubre, 12:00 horas - «Terraza Vermú» con Julio Pachecho (Rock & Pop). En Fábrica La Isleta. Entrada gratuita. Música en directo y promoción especial en pinchos caseros de 'Échale Mojo Gastronomía' + Vermús en la amplia terraza de la nueva sede de Fábrica La Isleta. Para la ocasión, Julio Pacheco ofrecerá un repertorio de clásicos del Rock y del Pop, en inglés y en español.

Sábado 16 Octubre, 19:00 horas - Foto + Relato "¿Cómo escribir una fotografía?", con Luis Alberto Serrano. En Fábrica La Isleta. Entrada: 5 euros (web Fábrica). Un proyecto que nace de la inquietud de Serrano, en plena actividad literaria, para crear sinergias con fotógrafos de los cinco continentes dando lugar a un relato corto a partir de su capacidad para "descifrar" dichas imágenes. Una experiencia en la que con apoyo de un pase fotográfico se mostrará de qué forma llegó a construir cada historia a partir de los elementos visuales de estas fotografías. De forma interactiva, los asistentes compartirán sus propias 'visiones' en un ejercicio de composición de la mano de este Titulado Superior en Realización de Audiovisuales y Espectáculos que también cuenta con experiencia como guionista y director de cine, de televisión y de publicidad.

Sábado 16 Octubre, 21:00 horas - Concierto "Una noche en Cuba" con la banda Cubakan + Miss Marieme. En Fábrica La Isleta. Entrada: 10 euros (web Fábrica). Cubakan, integrado por José Alberto Medina Medina junto a Kervin Barreto y Dayron Álvarez, en una alianza entre Cuba y Canarias, revisan y recuperan piezas como el danzón del bombín de Barreto y la danza y contradanza de Ernesto Lecuona convirtiéndolos en eje del repertorio de este trío (piano, trompeta y percusión).

Domingo 17 Octubre, 19:00 horas - Concierto. "Gloria a José Víctor González", (Tributo "Birth of the Cool", Miles Davis). En Fábrica La Isleta. Entrada: 10 euros (web Fábrica).

Una velada especial para recordar a José Víctor González, baterista, amigo e inspiración para muchos artistas, tristemente fallecido este año. Sobre el escenario de Fábrica La Isleta, y a cargo de sus nueve integrantes, se presentará "Tributo a Miles Davis, Birth of the Cool", disco grabado en directo el pasado 26 de Mayo que contó con el inestimable talento del desaparecido artista y por quien José Alberto Medina crea la Fundación José Víctor González con la finalidad de ofrecer becas que acerquen a las personas a diversas actividades artísticas. Además del concierto, tendrá lugar la presentación oficial de una de las salas de la nueva sede de Fábrica La Isleta que lleva su nombre, dedicada a dar a conocer la figura de José Víctor González en todas sus vertientes.

Sobre "Birth of the Cool", destacar que es un proyecto que nace de la inquietud de Kervin Barreto, tromptiesta cubano asentado en Gran Canaria tras más de 15 años de prolífera carrera en su país de adopción, Canadá. En " Birth of the Cool", Barreto junto a destacados y virtuosos músicos canarios, quieren ofrecer un tributo al paradigma del género Cool y al aniversario 95 del natalicio de su innovador creador Miles David, uno de los más grandes iconos del jazz de todos los tiempos y creador de obras maestras de la música contemporánea.

Los músicos: Kervin Barreto (trompeta); José Alberto Medina (piano); Juan Pérez (batería); José Vera Bello (saxo); Oscar Santiso (tuba); Germán Arias (French Horn); Juan Antonio Martín (saxo barítono); Nelson Saavedra (contrabajo), y Javier Navarro (trombón). Nueve músicos eclécticos que ofrecerán a la audiencia la esencia del Cool, género que hizo historia por su invaluable influencia y aporte al patrimonio musical mundial.

Domingo 17 Octubre, 21:00 h - Underground Jam Session con Non Voyage Quartet. En Fábrica La Isleta. Entrada: 5 euros (web Fábrica). Cuarteto de jazz experimental y espontáneo integrado por Juan Pérez, (percusión); Nelson Saavedra, (contrabajo, flauta y voz), y Lucas Rousset, (trompeta) y un invitado especial: el trompetista Kervin Barreto interpretando música propia arraigada en distintos folclores buscando definir conceptos pasajeros y espontáneos.

Sin duda, la continuidad de un extenso y brillante programa que continuará su andadura durante todo este mes de octubre y que, entre otros, volverá a celebrar "La Puntilla Viva" en el querido barrio isletero testigo del nacimiento de Fábrica La Isleta hace ya siete años, y clausurará el festival con el "Flamenco Weekend". Todo un fin de semana de conciertos y masterclasses que contará con el icónico Chano Domínguez, Mariola Membrives, Antonio Lizana, Juan Manuel León, Adrián Trujillo, Marc Miralta y Manel Fortià. Igualmente, como festival itinerante, la VII edición de Fábrica Fest Plus - Islas Canarias, tras visitar otras islas, aún llegará con distintos eventos a las islas de El Hierro, La Palma y Fuerteventura.

En definitiva, y en palabras de Jose Alberto Medina, "un Fábrica Fest Plus - Islas Canarias diferente porque justamente el festival celebra la existencia de un proyecto latente multicultural que desarrolla la educación musical en el ámbito de la música moderna y que además cambia de ubicación mejorando las instalaciones e innovando un año más. Y es que Fábrica La Isleta continúa su dinámica de apostar por los talentos canarios y traer grandes figuras internacionales. Un proyecto único y un festival para disfrutar a lo grande." Agradeciendo, además, el patrocinio de: Instituto Nacional de Artes Escenicas y Música INAEM, Gobierno de Canarias con el Instituto Cultural de desarrollo Canario ICDC y Ayuntamiento de LPGC, Distrito Puerto. Y la colaboración de: Casa de los Coroneles, Levi`s, Grupo n1, Coca cola, Estrella Damm, Hotel Aloe Canteras, Pianos Rapisarda, Gomera Lounge, Real Club Naútico de Santa Cruz de la Palma, Centro Cultural Aguere, Fábrica MAT, Fundación José Víctor González, Domingo Alonso Grupo, Auditorio Alfredo Kraus.

Por último, señalar que en todos los espacios del festival se mantendrá la distancia de seguridad, higiene de manos, uso de mascarillas y aforos limitados para velar por una cultura segura y responsable frente al Covid-19.