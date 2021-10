Animayo Gran Canaria 2021 corona su edición con dos jornadas de reclutamiento los próximos días 28 y 29 de octubre. El reclutamiento de talento más ambicioso celebrado hasta la fecha por este festival que contará con 18 empresas de prestigio nacional e internacional de la industria que demandan 130 perfiles profesionales. Una feria de trabajo sin salir de casa a través del portal exclusivo de Animayo donde los candidatos expondrán sus perfiles y contactarán con las empresas de manera directa.

Un amplio abanico de perfiles que pasarán a engrosar las filas de sólidas empresas de animación, efectos visuales, videojuegos y disciplinas relacionadas como las internacionales Skydance, Digic Pictures, Platige Image e In Efecto, las nacionales Sergio Pablos Animation Studio, El Ranchito, La Tribu Animation, Capitán Araña, Alkimia Animation Studio, Clint, Exit, Ánima Kitchent y Drakhar Studio, y las regionales Iro Pictures, 3Doubles Producciones, Perruncho, Birdland y Tomavisión.

La inscripción, gratuita para abonados de Animayo y con un coste de dieciocho euros para quienes no lo sean, permanecerá abierta hasta el mismo viernes día 29 a través de la web Animayo. Una vez realizada la inscripción, los candidatos presentarán sus portfolios y currículos accediendo posteriormente los seleccionados a un portal on line donde tendrán lugar los contactos entre aspirantes y empresas en las más de 300 reuniones on line que el festival preve celebrar.

Algunos de los puestos demandados son: animadores 3D, animadores 2D, animadores stop motion, ilustradores, storyboarder, concept artist, character designer, técnicos en videomapping, desarrollador de aplicaciones, auxiliares de producción, coordinador de producción, editor y compositor digital 3D, iluminador 3D, Layout 3D, modelador shading, rigger 3D, visual development art en photoshop, VFX supervisor, mid VFX editor, background artist, clean up artist, line producer, production manager.

Sin duda, una oportunidad exclusiva para encontrar trabajo con la que Animayo vuelve a superarse, también, en estas esperadas sesiones de recuitments en la que viene siendo su edición más extensa, global y tecnohumanista. Y es que uno de los objetivos de Animayo es gestionar adecuadamente el talento en pro del empleo con procesos de selección a medida, contando con el apoyo de reclutadores excepcionales que aún no seleccionando determinadas candidaturas, seguirán los pasos de futuras promesas, jóvenes talentos y profesionales en activo que pertenecen a la Comunidad Animayo y que ahora se darán a conocer. Alianzas maduradas durante los 16 años de exitosa trayectoria de Animayo, Festival Internacional de Animación, Efectos visuales y Videojuegos, no en balde, primer y único en España designado «Festival Calificador» por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood para los Premios Oscar® en la categoría de animación.