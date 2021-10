Itziar Castro: «El éxito es trabajar en lo que te apasiona y vivir de ello»

La actriz catalana Itziar Castro es una de las actrices invitadas al Festival Internacional de Cine de Gáldar, a la que podremos ver en la ceremonia de clausura de su novena edición que tendrá lugar hoy, en el Centro Cultural Guaires, junto a Carlos Bardem, Brays Efe y Lola Rodríguez. Castro, de 44 años, conocida por sus trabajos en el filme Pieles, de Eduardo Casanova, por la que fue nominada al Goya a Mejor Actriz Revelación en 2018, o la serie Vis a Vis, entre otros, desarrolla desde hace más de 25 años una carrera como profesional en teatro, cine y televisión con un físico no normativo y en una sociedad que no ofrece las mismas oportunidades a las mujeres que a los hombres.

Convertida en icono de la diversidad en el mundo audiovisual español, regresa este año por segunda vez a Gran Canaria (en donde pasó este mismo año unas cortas vacaciones) para acudir al FIC Gáldar, un certamen que, según Castro, «es un escaparate de creatividad y de talento super necesario que hay que apoyar sin reservas porque da visibilidad al trabajo de muchos realizadores y realizadoras emergentes».

Itziar Castro, que acaba de presentar su libro Con el corazón por delante, del que ha dicho que en sus páginas vomita poesía para sanar el alma, asegura que su compromiso con distintas causas la obligan a posicionarse, empleando la capacidad amplificadora que tiene su voz como personaje público. «Lo hago porque no se hacerlo de otra manera, pero entiendo que hay gente que no quiera porque no quieran perder su trabajo. Por eso algunos creadores siempre estamos ahí en los festivales o en los Goya, allá donde haya una cámara reivindicando. Cuando tenemos un micrófono delante para hablar de derechos humanos e injusticias, hay que alzar la voz. Tengo compañeros que han estado en juicios por su compromiso y yo siempre lo tendré. Lo tendría más fácil si no hablara, pero no me callo y eso me convierte en un blanco fácil en las redes», confiesa.

La actriz estrenó recientemente la película ¡A todo tren! Destino Asturias, de Santiago Segura, y aguarda el estreno de Érase una vez, pero ya no, del creador mexicano Manolo Caro, la primera serie musical de Netflix España que cuenta un reparto de lujo con Rossy de Palma, Sebastián Yatra o la cantante canaria Nia. «Ahora estoy a tope promocionando mi libro, que es mi bebé», dice. De ese libro, Con el corazón por delante, señala que «es una autobiografía emocional en formato poemas. Yo no he escrito mi autobiografía de hechos y de momentos concretos o vivencias, pero sí de sentimientos y emociones y así está plasmado. Es mi corazón en unas páginas y compartido con el mundo, por eso se llama Con el corazón por delante. La escritura es necesaria para mí, no lo hago de una manera consciente sino de manera inconsciente y visceral y así lo comparto con el mundo».

No olvida la primera oportunidad que le brindaron Ricard Reguant y Àngels Gonyalons en televisión con la serie de TV3 I ara què, Xènia y luego en teatro con el musical Peter Pan. Precisamente el verano pasado Reguant la volvía a dirigir en el Festival de Teatro de Mérida en La corte del faraón. Castro tiene claro que el éxito «es poder trabajar en lo que te apasiona y poder vivir de ello. O sea, para mí el éxito lo obtuve cuando me dieron la primera oportunidad. Pieles me dio fama y luego Vis a Vis visibilidad internacional ya que la serie se emite en todo el mundo». Cree que el cine se ha vuelto cada vez más políticamente correcto y donde se está arriesgando más ahora mismo es en la ficción televisiva con códigos, guiones y personajes nuevos en todos los aspectos.

Feminista y lesbiana, la actriz barcelonesa se muestra «feliz conmigo misma y con mi cuerpo. Me han insultado muchas veces por gorda, por lesbiana y por feminista. Por eso creo en la diversidad, porque es libertad y ser uno mismo, a pesar de que a muchos les moleste. Yo no he tenido que salir de ninguno de esos armarios, la diferencia ha ido conmigo siempre. Yo soy una gorda feliz y eso, por desgracia, a mucha gente no le sienta bien”, dice. “No quiero llevar ninguna bandera de nadie porque hablo desde mi opinión, porque solo puedo ser abanderada de mi misma».