«Guerra de almohadas’ son pedacitos de mí hechos poesía»

Siempre me ha gustado escribir. Y cuando eres adolescente empiezas a hacerlo un poco más en serio. Pero fue en la cuarentena cuando decido que, antes o después, quería publicar un libro porque mis abuelas escribían y quería seguir esa tradición. Mi padre, cuando cumplí 18 años, me regaló los diarios de mi abuela paterna y sentía que tenía como esa deuda con las dos. Luego, en la cuarentena, los que estuvimos en Erte, tuvimos más tiempo para valorar un poco todo y hacer lo que realmente nos gustaba, y fue cuando decidí tomármelo un poco más en serio. Decidí escribir un poco más asiduamente, empecé a grabarme y a enviárselo a mis amigas. Y ellas, que se quedaron sorprendidas, me animaban a seguir y, por eso, me fue entrando el gusanillo.

Antes realizó varios cursos o talleres literarios.

Si, en septiembre del año pasado hice un curso del Ayuntamiento de Las Palmas que se llama Creactivxs 2.0 y algún micro abierto, y fueron los que terminaron de impulsarme Rubén Rodríguez y Luis Quintana. Fueron tres días en casa, que iban a ser presencial, pero por el tema de la pandemia no pudo, componiendo, recibiendo masterclass a través de zoom, y eso fue el último empujón. Ha realizado diferentes cursos en el ámbito literario como, por ejemplo, A improvisar se aprende improvisando con Alexis Pimienta. Y he participado en diferentes eventos, como El sonido de la tinta.

¿Fue importante esta preparación previa para luego decidirse por publicar su libro?

Sí, porque a partir de ahí me fui presentando a algunos concursos o eventos porque fui perdiendo el miedo de recitar en público. Luego, y ya en febrero de este año, tuve mi particular cuarentena por una baja de tres meses debido a una parálisis facial que tuve, y fue cuando terminé de escribir el libro. Me puse en contacto con la editorial Canariasebook que conocí el año pasado, pero como no tenía dinero para autofinánciarmelo lo hicimos por crowdfounding. Entonces se empezó a mover todo. Luego, en marzo la consejería de Juventud del Cabildo contó conmigo para el Día Mundial de la Poesía. Yo ya estaba con la parálisis facial y la rehabilitación. Pero se consiguió en cuatro días el objetivo que nos habíamos impuesto rápidamente. Luego se quedó la campaña abierta un poco más para que aquellas personas que quisieran hacerse mecenas. En la contraportada del libro aparecen esos nombres y se consiguió triplicar el objetivo. La presentación fue el pasado 30 de septiembre. Un tanto por ciento de lo que recaude irá destinado a los afectados por el volcán de La Palma. Era la forma que mejor se me ocurría para poder echar un cabo.

¿Cómo está estructurado el libro?

Son diez capítulos y hay en torno a unos diez poemas por capítulo. El último son micropoemas. E libro tiene un código QR en muchos poemas que son escuchables. Pasas el código que te deriva a un vídeo como el que grabó el Cabildo para uno de los poema. O te pasa a un audio grabado por mí recitando ese poema.

¿Y de qué tratan los poemas?

El libro es casi autobiográfico. Yo digo que Guerra de almohadas son pedacitos de mí hechos poesía porque es como un poco mi particular forma de ver la vida, el amor, el desamor, la amistad. Hay un capítulo que va del tema de los viajes a los que yo llamo paraísos y hablo de Gran Canaria, de mi familia, etc. Es un libro muy personal, pero, por lo que me ha trasladado la gente, muchos se sienten identificados con ellos. Es como muy del día a día, cosas que nos pasan a todos al final.

¿Le ha afectado la parálisis a la hora de dar mayor visibilidad a su obra?

Más que nada me ha tenido preocupada. La parálisis me dio en febrero pasado y en principio pensábamos que era por el estrés de mi trabajo, porque soy trabajadora social y coordinadora del Centro de Discapacidad de Vecindario. Pero se me juntaron muchas cosas como la enfermedad de mi padre. Creyeron que mi parálisis facial fue de eso. Pero me empezaron a hacer pruebas y descubrieron en una analítica que fue por una picadura de una garrapata, que me había dado la enfermedad de Lyme.

¿Cómo ha sido la tirada de la primera edición?

El contrato inicial fue de 200 títulos, pero tengo que volver a imprimir más porque en la Feria del Libro se vendieron bastante. Tengo que dejar libros tanto en la editorial, como en Amazon y en diferentes librerías, y los pedidos que yo tengo aparte. Ahora me tengo que reunir con la editora para saber cuántos tengo que volver a imprimir porque la respuesta ha sido bastante buena.

¿Qué poetas le ha influido?

De los de antes me encanta poetas románticos como Bécquer o también Mario Benedetti. Y en la actualidad me gusta mucho Defrets, Lae Sánchez. o el cantautor Marwan. Son un poco mis referencias, creo que escribo de forma bastante similar.

¿Y por qué le ha puesto este título tan curioso?

Surgió en el curso de Creactivxs, por la pregunta de si tuvieras que escribir un libro qué títulos le pondrías. Estaba en casa, tenía la almohada al lado y pensé que mi almohada es la que sopesa esos desvelos por un desamor, un enfado con familia, amigos, etc. Es ese sitio donde reflexionamos y tomamos decisiones. Y, por otro lado, porque pretendo que el libro sea una especie de conexión y desconexión a la vez. De desconectar de la rutina diaria y de conectar con esos sentimientos o emociones que tenemos aparcados. Que sea un oasis en el ritmo de vida que llevamos. Porque las guerras de almohadas son divertidas ya que nos desconectan un poco de todo eso.