El director de cine y escritor José Luis Garci aseguró que está convencido de que si Galdós no hubiese perdido la vista en los últimos años de vida hubiese sido un “cinéfilo tremendo”. El laureado cineasta explicó también que Don Benito fue para él el abuelo real que nunca tuvo. “Siempre he tenido la sensación de que ese hombre que yo veía con esos bigotes en una biblioteca acristalada en mi casa, era alguien muy cercano. Yo soy galdosiano desde que era un niño”, detalló.

Garci, ganador del primer Oscar para España en 1983 y nominado hasta en cuatro ocasiones a los premios estadounidenses, ofreció en la noche del jueves la charla Galdós y la modernidad en la Casa-Museo del célebre escritor en la capital grancanaria, dentro del ciclo Hablando de Galdós. Previo a la charla, mantuvo un encuentro con los medios de comunicación junto al retrato de Galdós realizado por Sorolla, y no solo habló del literato, sino que no rehusó hablar sobre la Cultura en España, las nuevas tecnologías que permiten ver películas en cualquier sitio y su paso a un lado como director de cine para dejarle espacio a las nuevas generaciones.

La consejera de Cultura del Cabildo grancanaria, Guacimara Medina, le dio la bienvenida y aseguró que la vida y la obra de Galdós siguen estando presentes en otros lenguajes, como el cinematográfico. Y ese es el objetivo que tiene este centro museístico, difundir la obra del escritor, fomentar la lectura y la escritura, y darle el lugar que se merece, que no se le dio en su momento, detalló. En este sentido, Garci aseguró que a Galdós “lo trataron mal” y, de hecho, impidieron que ganara el Nobel de Literatura. “Pero eso es España, como él decía, algo podrido, y sigue siendo”, apostilló.

Garci, que visitó por primera vez la Casa-Museo del escritor, aseguró también que “Galdós es un universo en expansión porque no se sabe cuál va a ser el límite. Eso ocurre con muy pocos autores, y eso le emparenta con Cervantes o Quevedo, que son galaxias en expansión, por eso son clásicos, porque cada vez que los lees son el reflejo de tu sensibilidad moderna”, explicó, al tiempo que aseguró que siempre queda algo por descubrir de escritor grancanario.

Habló también de la dualidad de Galdós, que siendo canario fue el que mejor describió Madrid y por eso mostró su extrañeza de no escuchar cada vez que llega a Gran Canaria que el avión aterriza en el Aeropuerto Benito Pérez Galdós, y lo mismo cuando llega a la capital de España. “No lo termino de entender, porque las dos ciudades han sido las ciudades capitales de su vida y porque hay poca gente tan universal, no ya de la literatura, sino de la cultura española. Galdós fue un hombre que empezó por la poesía, siguió por el teatro, pasó a la novela, pero a una novela histórica, que no tiene nada que ver con la habitual, y además fue pintor y dibujante”, apuntó.

El cineasta, que entre otras obras adaptó al cine 'El abuelo', explicó que cuando tienes buenos personajes es muy fácil adaptar a Galdós, porque está todo dado, lo más importante es “podar”. Tal vez lo más difícil es adaptarlas al momento en el que lo vas hacer, explicó. “Yo creo que le hubiese gustado mucho Fernando Fernán Gómez como personaje de 'El abuelo'”, aseguró.

“La cultura no ha interesado a ningún Gobierno”

El director de películas como Asignatura pendiente y Canción de cuna opinó sobre el estado de la Cultura en España y aseguró que nunca le ha importado a nadie, a ningún Gobierno, ni de izquierdas ni de derechas. “Estamos en un mundo con un terreno resbaladizo, con muchos cambios, y la Cultura también lo está notando, y hay dos posibilidades, una mirar para adelante y otra mirar hacia atrás”, aseguró.

Garci tampoco rehusó hablar de las nuevas formas de ver películas, porque ya han desaparecido los cines, aseguró, y agregó que no deja de ser “hermoso” que una persona pueda ver Ciudadano Kane en su teléfono móvil mientras va en el Metro. “Yo soy de la opinión de que las guerras de las pantallas van a ser buenas porque pueden convivir perfectamente las pantallas de tela del cine con las pantallas de cristal de la televisión y ahora con las pantallas táctiles”. Y reconoció que sobre estas últimas solo habla de oídas porque no tiene móvil ni ningún tipo de estos dispositivos.

“No sé que nos va a deparar el futuro, pero a mi me da igual ver El abuelo en televisión que verlo en el Metro, porque estás viendo lo que quería Galdós. El futuro está ahí y habrá cosas buenas y cosas malas, como todo, se trata de conservar lo mejor del antiguo y lo mejor de todo lo que sale nuevo”, agregó.

Garci también aseguró que cometimos el error de almacenar primero cintas de vídeos y después DVD, y ahora no sirven para nada porque dentro de unos años le diremos a Alexia lo que queremos ver. “Todo el cine del planeta estará metido en un ordenador gigante y lo tendremos en casa en una pantalla casi tan grande como la de algunos minicines”, aventuró.

Por último, Garci reconoció que como director de cine le han quedado muchas cosas por hacer, pero que sabe que no las hará porque “ya ha acabado mi tiempo”. “Creo que hay una nueva gente y una nueva generación, y de la misma manera que yo me eduqué con el cine y los libros, otros se están educando con videojuegos y con el mundo de la publicidad. No es mejor ni peor, es distinto, y hay unos temas universales como el amor, el desamor, el odio, y esos son los que utilizan los grandes genios de la literatura y el cine”, resumió.

Tras la charla, el cineasta firmó en el libro de visitas de la Casa-Museo, donde dejó escrito: “Hoy, 4 de noviembre de 2021, apruebo mi asignatura pendiente que jamás creí que lo haría. ¡Qué privilegio estar aquí! Gracias y muchos besos de película para todos”.

Trayectoria de José Luis Garci

José Luis Garci debutó como director en 1976 con Asignatura pendiente y desde entonces ha realizado obras maestras como Canción de cuna, El abuelo o Tiovivo c.1950. Su producción cinematográfica le ha hecho merecedor de casi un centenar de premios, entre ellos el Goya, el Premio Nacional de Cinematografía o la Medalla de Oro a las Bellas Artes. Además ha estado cuatro veces nominado al Oscar, y lo ha ganado en una ocasión, la primera para España con la película Volver a empezar, estrenada en 1982, en la categoría de Mejor película de habla no inglesa. Es el director español que más veces ha estado nominado a este premio y ha sido por las películas Sesión continua, Asignatura aprobada y El abuelo, además de Volver a empezar.

Como escritor está en posesión del Premio Clarín, de la Pluma de Plata, del González-Ruano y del Continente de Periodismo o del Puerta de Oro de relatos. Ha publicado una decena de libros, entre los que destacan Ray Bradbury, humanista del futuro, Beber de cine o Mirar de cine.

Además, en el haber cinéfilo de Garci hay que destacar la revista Nickel Odeon, de la que fue su editor, el programa ¡Qué grande es el cine!, que durante diez años dirigió y presentó en La 2 de TVE, y Cine en Blanco y Negro, otro espacio cinematográfico que desde 2009 lleva a cabo en Telemadrid. Además, es miembro de las Academias de Bellas Artes de San Fernando (Madrid) y Granada, de la Europea de Cinematografía y de la de Hollywood.