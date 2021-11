El festival de música Eat to the Beat vuelve a Las Palmas de Gran Canaria. Como viene siendo habitual en esta cita de música ecléctica, Eat to the Beat reúne en esta ocasión a algunas de las bandas más sorprendentes del panorama nacional e internacional, Tito Ramírez, Guadalupe Plata y Lehmanns Brothers, los días 26 y 27 de noviembre y 11 de diciembre respectivamente, en la sala Jerónimo Saavedra del Auditorio Alfredo Kraus a las 20.30 horas.

Eat to the Beat, ciclo de música que cumple su quinta edición, es un evento que tiene como objetivo dar a conocer al gran público a esas bandas nacionales e internacionales que habitualmente no tienen cabida en la programación general de las islas, es decir, sacar el rock y el pop-rock de los circuitos minoritarios para llevarlos a las grandes salas de conciertos. Para ello intercala grupos ya consolidados como Los Enemigos, Depedro o Xoel López con formaciones menos conocidas. Eat to the Beat se convierte así en una interesante mezcla de estilos y músicas que se alejan de lo comercial para llevarnos de la mano de nuevas sensaciones y ritmos sorprendentes.

Se le conoce como The Kink of Mambo, «el perverso del mambo», de hecho, así se titula su primer disco. Y a eso precisamente se dedica Tito Ramírez con su música, a pervertir géneros como el mambo, el Boogaloo o el Cha Cha Chá, mezclándolos con estilos como el Rhythm and Blues y el Soul. El resultado es un artista irreverente que se esconde tras un antifaz y que ya se ha convertido en el responsable de los temas que todos quieren bailar en las pistas de países como Bélgica o Inglaterra. Un show apabullante, un artista enigmático mezcla de James Brown y Pérez Prado y una música que engancha. Esta es la espectacular propuesta de Eat to the Beat para el próximo 26 de noviembre.