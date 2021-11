Palo que nace doblado, nunca se endereza

El «palo» se refiere, pues, al árbol o a una rama de este, y «doblado» significa ‘torcido’ o ‘cambado’. En sentido propio, sería como decir que si el tronco del árbol sale/nace cambado (esto es, no crece derecho), seguro que con el tiempo no se podrá enderezar («más nunca se endereza»). En sentido figurado, viene a comparar el «palo» (árbol, rama) con el carácter deleznable de una persona y sus vicios o defectos morales, ya sean «de nacimiento» o adquiridos desde los primeros años de vida; ya que, según como sea criada, así crecerá y se comportará durante la edad adulta. En tal sentido, el refrán aconseja o invita, implícitamente, a corregir el comportamiento de los propios vástagos desde temprana edad, sugiriendo no permitirles demasiadas excesos, so pena de que estos adquieran malos hábitos que, a la postre, resulten incorregibles (en la medida en que crezcan en un ambiente en exceso permisivo o en ausencia de normas de conducta, y sean malcriados). Pero el dicho parece hacer referencia tanto a los hábitos adquiridos durante la crianza por una deficiente educación, como a los «defectos de nacimiento», esto es, aquellos que forman parte de la herencia genética de la progenie, por así decirlo. Y nos referimos, no tanto a los rasgos físicos, como a aspectos caracteriales y comportamentales. En tal sentido, la expresión «palo que nace doblado» se explicaría como una tendencia natural a adquirir no solo las características físicas de los progenitores, sino también las propias actitudes sociales, modos de relacionarse y hábitos de comportamiento. Predisposición genética que se vería modelada o acaso reforzada por el propio aprendizaje en el seno familiar, ya sea marcado por la falta de referentes parentales o por la carencia de reglas de comportamiento. [Vuelve aquí a repetirse la asociación simbólica entre «palo/madera/árbol» con el arquetípico «árbol de la vida» y la herencia genética, que nos lleva a la idea del «árbol genealógico», rasgo que parece sugerir el mito creacionista del jardín del Edén en su narración originaria].

La expresión «palo que nace dobla(d)o, más nunca se endereza» es afín a la frase que, a modo de lamento y resignación, se pronuncia en situaciones similares: «No hay quien lo meta en vereda», que rememorando aquello de que «la cabra jala pa(ra) (e)lrisco», se refiere a un caso perdido, a una persona incorregible en su comportamiento («que no sienta cabeza»); es decir, a quien no acaba de moderar su conducta y convertirse en una persona juiciosa y cabal, porque es «como si lo llevara en la sangre» (se suele escuchar a menudo para justificar esa tendencia mostrada por el individuo). «Salirse de la vereda» es un símil del «palo doblado», mientras que la actitud rebelde impide meter a alguien en la «recta vía», en la vereda, el palo doblado, por su «actitud tozuda e insolente», resulta igualmente imposible de enderezarlo.

En definitiva, el refrán «palo que nace doblado, nunca se endereza» sentencia con acierto que cada uno es como es desde que nace, según su origen y naturaleza, con sus virtudes y sus defectos; y si estos (los defectos) no se corrigen a tiempo, después ya «no hay quien lo meta a viaje» porque «lo que con la leche se mama, hasta la sepultura acompaña», dice otro refrán viejo.