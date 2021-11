Proyectar desde la no contaminación

La sostenibilidad es un concepto que se utiliza desde hace mucho tiempo para expresar la necesidad de actuar contemplando la protección y conservación del medio ambiente, pero que en este momento es la idea que esta sobre todo lo que se acomete en la actualidad, porque ahora ser sostenible no es una opción, es una exigencia, necesitamos ser sostenibles porque las evidencias y los efectos del cambio climático ya están aquí, ya está sucediendo. No lo decimos los arquitectos, lo dicen los científicos y prácticamente toda la comunidad internacional. Por lo tanto, el debate dela arquitectura sostenible y adaptada a los efectos del cambio climático ya no puede ser un debate postergado o futurible, es una necesidad para hoy, para ya, tiene que convertirse ya en propuestas y proyectos concretos.

El cambio climático nos va a cambiar la vida, es irremediable, y lo vemos en muchas latitudes del planeta, por ejemplo con los refugiados climáticos, personas que tienen que dejar su entorno de vida porque su medio de vida ya no es posible debido a los cambios provocados por elcalentamiento global. Esto nos obligar a repensar y promover nuevos modelos urbanos, y nuevos espacios habitables. Y por supuesto, tenemos que trabajar en una arquitectura que no contamine, e impulsar una arquitectura y unas ciudades más sostenibles.

Las ciudades son las grandes contaminantes del mundo, son las responsables de más del 40% de la contaminación que se genera en el mundo y consumen también un porcentaje altísimo de recursos, por lo cual la arquitectura y las ciudades son fundamentales para poder luchar contra el cambio climático y para poder ser sostenibles. En Canarias, el cambio climático lo vemos de frente y tiene efectos reales, perceptibles sobre todo en la costa. Somos una comunidad de litoral. Cuando se habla de litoral, se considera que su influencia alcanza territorios hasta 100 kilómetros tierra adentro. Por lo tanto, todo lo que sucede hasta 100 kilómetros tierra adentro, son el resultado de las relaciones de nuestro entorno con elmar. En ese sentido, Gran Canaria por ejemplo, tiene un diámetro de unos sesenta kilómetros, con lo cual realmente todas las islas se pueden considerar entornos litorales con una dependenciatremenda con lo que suceda con el nivel del mar y los distintos acontecimientos que se producenen el entorno marino.

Por lo tanto, tenemos que trabajar muchísimo en desarrollo sostenible y sobre todo en prevencióndel cambio climático, usando otros tipos de materiales, proyectando otro tipo de edificación. Son muchos conceptos juntos, hay mucha transversalidad, debemos generar sinergias comunes. En la arquitectura los edificios consumen muchísimos recursos cuando se utilizan y contaminan mucho cuando se construye. Debemos tenerlo en cuenta y actuar en consecuencia, no podemos mirar para otro lado. En ese punto, es necesario fomentar la economía circular y estamos empezando a trabajar el concepto de la arquitectura circular, recuperando todos los materiales que proceden de la deconstrucción.

Es esencial, cuando reformamos un edificio antiguo, investigar para ver cómo podemos reutilizarlo con el objeto de no consumir tantos recursos, además de promover consumirlo menos posible desde la fase de desarrollo de los proyectos. Por consiguiente, tenemos que diseñar de otra manera, de tal manera que los materiales que pongamos sean materiales que proceden de la reutilización de residuos o del aprovechamiento de materias ya usadas, y que al producirlo y al instalarlo generen el menor impacto posible y la menor contaminación que se pueda ya sea del aire, el agua o el suelo y por último que puedan ser reutilizables.

Es esencial, cuando reformamos un edificio antiguo, investigar cómo podemos reutilizarlo para no consumir

Todo ello formaun circuito de actividad donde intervienen los arquitectos, las industrias, las constructoras, los usuarios y también las administraciones, aquí tenemos que ponernos todos de acuerdo, porque esto es una cuestión que requiere de consenso y de estrategias y movimientos coordinados. Pero en el proceso de construcción no acaba en la arquitectura sostenible, cuando el edificio funciona tiene que ser eficiente. Hay mucho trabajo que desarrollar en asegurar que, aparte deque de no haber contaminado cuando construimos, la eficiencia continúe una vez puesto en uso eledificio. Debemos asegurar que la demanda energética es la menor posible sin reducir los nivelesde confort y posteriormente, ser capaces de alimentar la poca demanda que quede con energías alternativas.

Estamos dando los muchos pasos para estimular una actitud sostenible, ya tenemos legislación, lanueva legislación que se ha desarrollado durante los últimos años establece nuevas exigencias vinculadas a la eficiencia energética y a la lucha y adaptación frente al cambio climático. El nuevo código técnico ya incorpora las recomendaciones sostenibles que en Europa están incorporadasdesde el 2013. Con todo, en esa norma aparece ya el concepto de edificios de consumo casi nulo,que no quiere decir que no consuma, pero sí quiere decir que el porcentaje de energía queconsumen se reduce al 60 o 70 por ciento, y que lo poco que consume tiene que proceder deenergías alternativas, con lo cual es un totum revolutum, nos afecta a todos. Con este panorama, el reto social de concienciación es mayúsculo y es un aspecto importante para conseguir cualquier reto sostenible. Primero tenemos que enseñar a los ciudadanos a vivir sosteniblemente, porque estamos acostumbrados a ducharnos a cualquier hora, a consumir agua en cualquier momento...etc., consumimos muchos recursos en nuestro día a día y generamos muchísimos residuos, cambiar esta forma de vida también es una manera de paliar el cambioclimático. Es difícil concienciar a la gente en ese sentido, pero merece la pena cambiar la forma deconsumir desde abajo, esto es una lucha transversal. Si esto es complicado, también ha sido y está siendo cambiar la forma de trabajo de los arquitectos y los promotores.

Empero en este momento el discurso está tan presente en todas las instancias sociales y administrativas y por tanto también empieza a calar en la demanda de vivienda por parte de los usuarios y se traduce en más conciencia y desarrollo dentro del sector de la edificación. Hay una estrategia de comunicación muy grande donde la gente empieza a ver la necesidad de sersostenibles y de tener una vivienda sostenible. Influye también, es justo reconocerlo, que hay una importante presión porque el Estado está promoviendo líneas de subvención para que seincorporen sistemas de generación de energía limpia en los edificios y para que los usuariosrehabiliten los edificios antiguos con el objetivo de hacerlos más eficientes reduciendo la demanda de energía. La calificación energética de las casas cada vez se tiene en más cuenta para valorarlas,no solo por consumir menos y ahorrar, sino también como gesto sostenible de mitigación delcambio climático. Hasta los bancos están subvencionando el crédito hipotecario, (créditos verdes), para comprar una vivienda si esta tiene una clasificación energética sostenible, (A o A+). Por lotanto, hoy el mundo entero se está moviendo en esta dirección.

Pero somos conscientes de que si bien es cierto que muchos pequeños gestos pueden tener un gran resultado, entendemos que noes suficiente, tenemos que trabajar coordinados. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 y cada uno se dedica a un objetivo concreto. Elnúmero 11 está dedicado a generar ‘Ciudades y comunidades sostenibles’, el que nos compete alos arquitectos y al que desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria hemos dedicado durante todo este año un ciclo de conferencias y debate. Pero el último objetivo es la alianza,generar alianzas que nos permitan conseguir los objetivos. ¿Por qué? Porque sin alianzas esimposible. Cada sector o profesión puede cumplir sus objetivos individuales, pero sin lacoordinación de todos no se conseguirá el gran objetivo común. El mundo se está poniendo en marcha y es imperativo desarrollar el trabajo en equipo. Estudiar los problemas desde distintos puntos de vista, distintas disciplinas profesionales, de distintas sensibilidades... etc. Ese es el otro gran reto, aprender a trabajar en equipo y de forma coordinada. Nuestro bienestar nos va en ello.

Vicente Boissier Domínguez es decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canarias.