El Muro es el nombre de la comedia que llega el próximo 18 de noviembre a las 20:00 horas al Teatro Pérez Galdós. Este montaje de la compañía La Teta Calva tiene como punto de partida el mítico álbum The Wall de Pink Floyd y, en concreto el tema Another brick in the wall sobre el fracaso del sistema educativo. En 1979, la canción nos descubría el oscuro mundo de Pink que, ahora españoliza su nombre y se convierte en Rosi, una víctima más del bombardeo diario de información, consumismo, convencionalismos… Rosi es una mujer que perdió su infancia, pisoteó su adolescencia, malgastó su presente y venderá su futuro. Se esconde entre las cortinas mugrientas de un motel de carretera entre Cuenca y Madrid, donde las paredes de su habitación son el muro que la separa del mundo. Son su paredón. Apenas hay un ventanuco por donde respirar. Rosi está de camino a su final y ha parado un rato para descansar.

La Teta Calva nace en 2014 de la unión de María Cárdenas y Xavo Giménez. Dos creadores con un largo recorrido teatral: uno, en la interpretación, la dirección, dramaturgia y la escenografía. La otra, en la escritura y la fotografía teatral. Desde su inicio, los textos y montajes de esta compañía llamaron la atención de público y crítica, recibiendo muchos reconocimientos, entre ellos, el premio Max 2017 a María Cárdenas como autora de Sindrhomo, una obra que narra su propia experiencia en proceso oncológico.

Como ellos mismos dicen, la compañía nace de la necesidad de “lanzarse al vacío, de buscar y encontrar nuestro propio espacio aunque tengamos que morir en el intento. Nuestro teatro parte de los íntimo para llegar y salpicar lo mejor posible al espectador.” Y esto lo consiguen con un texto bien armado de ambos fundadores de la compañía, los intérpretes Merce Tienda, Leo de Bari, Carles Chiner y Xavo Giménez bajo la dirección del propio Xavo Giménez y la música de Carles Chiner.

Esta función se enmarca dentro del programa PLATEA del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música, dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte. Las entradas están ya a la venta y se pueden adquirir, de lunes a viernes, en las taquillas del Teatro Pérez Galdós, en horario de 10:00 a 13:00 horas, y del Auditorio Alfredo Kraus, en horario de 16:00 a 21:00 horas; así como en las páginas web www.teatroperezgaldos.es y www.auditorioalfredokraus.es