El Womad Gran Canaria 2021 acerca la música en vivo a la normalidad

Los artistas que conforman la programación del Womad Gran Canaria - Las Palmas de Gran Canaria 2021 ya se encuentran en la parrilla de salida, con unas ganas enormes de pisar el acelerador y volver a subirse a los tres escenarios en el entorno del Parque de Santa Catalina durante cuatro jornadas de música cultural. El festival internacional despliega este año un programa artístico encabezado por 29 bandas de 19 países, que engloba más de 40 actividades, entre conciertos, talleres, encuentros literarios, sesiones de djs y pasacalles, que han agotado las entradas casi en tiempo récord.

«Mañana vamos a bailar de pie, y esto es nuevo», declaró Dania Dévora, directora de los Festivales Womad en España y Portugal, que estuvo acompañada por el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo; el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; y el vice consejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Juan Márquez.

«Hay ganas de Womad y eso es lo que refleja la rapidez con la que se han ido agotando las entradas para todos los conciertos y talleres», señaló Dévora, quien reconoció que el camino hasta aquí «no ha sido fácil, pero vamos a abrirnos al mundo cuando parte de ese mundo aún está cerrado» por la pandemia. Esa internacionalización es una de las señas de identidad de Womad que, además, están perfectamente «reflejadas este año», en un cartel «con artistas de 19 países, con una muestra de la filosofía del festival».

Esta muestra internacional reúne a artistas de de Mali, Ghana, República Democrática del Congo, Mauritania, Marruecos, Italia, Cuba, Finlandia, Chile, Noruega, Holanda, Francia, Sierra Leona, Bosnia y Herzegovina, y España, así como con una representación de artistas canarios.

Asimismo, Augusto Hidalgo se congratuló por la recuperación del festival tras la cancelación por motivos sanitarios hace un año, «estamos muy orgullosos de ser el primer festival Womad que se celebra en el mundo tras la pandemia, algo que ya destacó además Peter Gabriel hace un mes en sus redes sociales».

Por su parte, Antonio Morales destacó «los valores» que siempre han marcado la línea artística del festival, que «va más allá de la música» y que se centran en lanzar mensajes «contra la xenofobia, de sostenibilidad, de respeto y solidaridad». Además, Juan Márquez quiso destacar, sobre todo, «el gran trabajo» que ha realizado el equipo de producción del festival y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria «para poder sacar adelante esta edición» con todos los condicionantes y restricciones «que cada día hemos tenido que afrontar y resolver».

Con ciertas medidas de control, sobre todo, en el acceso a los escenarios y la obligatoriedad de llevar puesta la mascarilla, el festival del león se acerca a la añorada normalidad, con conciertos de pie en sus tres escenarios: 4.500 personas, en el caso del escenario principal de Santa Catalina; 3.000 espectadores para el situado en la Plaza de Canarias; y 192 (sentados) para el edificio Miller. Además, habrá capacidad para 700 personas en la zona gastronómica.

Los primeros en subir al escenario hoy, jueves, serán Basic Needs (Canarias-España), Noura Mint Seymali (Mauritania), Barcelona Gipsy Balkan Orchestra (España), y El Especialista Manel Ruiz DJ (Canarias-España).

Mañana será el turno de Amparanoia (España), Oumou Sangaré (Mali/Francia) Laura Low (Canarias-España), Cimafunk (Cuba), Canzoniere Grecanico Salentino (Italia), Bai Kamara Jr & The Voodoo Sniffers (Sierra Leona), Alogte Oho & His Sounds of Joy (Ghana) y Said Muti (Canarias)

El sábado, la música correrá a cargo de Dubioza Kolektif (Bosnia y Herzegovina), Ana Tijoux (Chile), My Baby (Países Bajos/Nueva Zelanda) y The Conqueror Project (Canarias-España) y el domingo cerrarán el evento Daniel Negrín (Canarias-España), Raúl Rodríguez Flamenco Fusion Power Trío (España) y Ron Voodoo (Canarias-España).

Además, el Edificio Miller volverá a transformar su espacio escénico para convertirse en un aula abierta al aprendizaje de nuevas maneras de entender la música. Los talleres de esta edición ofertarán, tanto para adultos como para los más pequeños, una serie de actividades nos acercarán a instrumentos y ritmos afrolatinos, a rituales del sur de Italia y a un carnaval de la vida marina.

Desde el sábado a las 16.00 horas y hasta el domingo, día en el que albergará los elementos que formarán parte del pasacalle final, los asistentes vivirán nuevas experiencias en las que podrán combinar arte con conciencia crítica.