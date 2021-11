El hip hop cargado de Ana Tijoux y la fiesta balcánica de Dubioza Kolektiv, el sábado en el Womad My Baby, The Conqueror Project, Foxy Mammals, Trio Da Kali, Bab L’Bluz, Lova Lova, The Bongo Hop, Vassvik y Ras S.O.S. (Dj) completan el programa de mañana junto a los talleres y el encuentro ‘Mundo de Palabras’