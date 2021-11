El aprendizaje insular

Algunas obras pueden mostrarnos el sentido de toda una poética generacional. Jorge Oramas nos ofrece esa Imagen en la variedad de los signos. Su pintura acude a la naturaleza en busca de su objeto, pero sabe que éste no puede introducirse sino después de haber creado el espacio. El pintor piensa en términos de forma y color, es así como cautiva el vínculo secreto con el objeto: su poética. Mas esta relación se produce en un determinado contexto cultural, en medio de una precisa necesidad de la Imagen.

Jorge Oramas pertenece al periodo histórico de las vanguardias insulares, se forma en la práctica de la pintura à plein air en el seno de la Escuela Luján Pérez, recibe la visión luminosa de la pintura de Néstor, participa de una inquietud generacional que quiere superar todo regionalismo decimonónico. Está inmerso, de este modo, en un contexto determinado.

Para algunos escritores de los años 20 la llamada a la participación del lenguaje moderno se diseña como un proyecto cosmopolita, mas el Archipiélago, como supo ver tempranamente Agustín Espinosa, sólo se aproxima a la cultura transgeográfica en la medida en que asume su particularismo y lo despoja de toda huella provinciana. La aventura de la vanguardia encuentra así su sentido. Jorge Oramas no cae en la ingenua adopción de imágenes y poéticas que proceden de los centros culturales europeos para convertirse en un epígono de cuarta fila; intuye, del mismo modo que aquellos jóvenes insulares que se introducen en el arte en los años 20, que la situación de Canarias no le permite participar de forma inmediata en las actitudes de los grupos alemanes o franceses. Su circunstancia es otra; también, el proceso seguido en la lectura del universo. Como ha sido señalado, los artistas canarios se incorporan a su hora histórica mediante un proceso antropofágico: asimilan las innovaciones que les llegan del exterior desde una perspectiva que acoge su espacio crítica y creadoramente. Con Jorge Oramas asistimos en verdad a este proceso de simbiosis; sabe que el pintor piensa en términos de forma y color, vislumbra que en sus signos se teje toda una espiritualidad del arte, intuye que las relaciones puras que observa el espectador crítico de la naturaleza, pero su pintura no puede seguir el itinerario de abstracción de la modernidad europea. Si participa de estas inquietudes —tan presentes en Braque, Kandinsky o Mondrian—, lo hace desde una perspectiva necesariamente diferencial. No puede olvidarse que Canarias en los años 20 es, desde cualquier ángulo que se mire, por completo decimonónica: no puede omitirse tampoco que desde diversos lugares de la geografía española —es la hora de Ortega— grupos minoritarios de «intelectuales» proyectan la superación del particularismo regionalista abordando sólo de sus circunstancias lo que éstas tienen de universal.

Jorge Oramas pertenece al grupo de escritores y artistas que coinciden en 1930 con la exposición colectiva de la escuela de Luján Pérez en Santa Cruz de Tenerife, acontecimiento sin equivalencia ninguna en la historia de Canarias. Se trata de un encuentro generacional que termina por fijar un proceso de búsqueda de la identidad insular: la gravitación en torno a una imagen. Cuando los poetas y los escritores más jóvenes asisten a esta exposición descubren, finalmente, el sentido de una insularidad que sólo desde las posiciones críticas y creadoras de Juan Manuel Trujillo, Agustín Espinosa y la Escuela Luján Pérez había sido entrevista con claridad: la lectura del paisaje como poética, la naturaleza como objeto. Cuando descubrimos hoy, con medio siglo de perspectiva histórica, como esa concepción se hacía extensible a la sociedad y a la política como vehículo de identidad no podemos menos que sentir extrañeza, más debemos subrayar que esa actitud —el deseo de construir un paisaje inaugural— despierta en los medios culturales un frontal rechazo. La interpretación del paisaje realizada por Pedro García Cabrera con motivo de la exposición, tomemos como ejemplo, tropieza de forma inmediata con la actitud conservadora del poeta y político republicano Gil Roldán. Elegir la naturaleza como objeto significa entonces alejarse radicalmente de su historia: excluir toda causa de dependencia cultural, asumir el tiempo en su impulso primigenio. El proceso seguido en la interpretación del paisaje como signo de universalidad adquiere así las proporciones de un símbolo primario, la constatación de un ser que elige su existencia desde el sistema de lo incondicionado, pero esta salida a lo abierto se encuentra del mismo modo con el horizonte utópico de las experiencias vanguardistas europeas, se entrecruza con sus mismas expectativas. Apollinaire había señalado ya la necesidad de ofrecer vastos espacios para el hombre a través de un nuevo lenguaje, los creadores insulares urden la naturaleza inédita que tienen ante sus ojos con la espontaneidad de un desvelamiento inaugural. En el desprecio de toda memoria histórica y de toda temporalidad subsiste un punto de convergencia: el encuentro que posibilita la simbiosis creativa.

Muere en 1935, pero la coincidencia entre la lectura del paisaje y la referencialidad del signo han trazado ya su trayecto

El lenguaje adquiere así su poder fundacional, regresa a los orígenes, descifra el significado primigenio de la naturaleza, descubre el sentido en la vocación utópica de su hora: iluminación del signo y su objeto. Mirada que desciende hasta el paisaje y recibe el tejido de una fijeza más allá de sus límites: protagonismo de su lectura. Visión que consume en su mismo proceso, en su propio rehacerse, toda memoria: transparencia de la Imagen.

Los lienzos de Oramas participan de esta gramática de la imaginación presente en los presente en los primeros pasos de sus contemporáneos insulares, en Felo Monzón o Plácido Fleitas, en libros como Lancelot, 28º-7º, Líquenes, Tratado de las tardes nuevas, Campanario de la primavera, Stadium. Sobre esta proximidad pueden dar cuenta las palabras de López Torres escritas en 1929 en Diario de un sol de verano, precisamente en el año en que Oramas se incorpora a la Escuela Luján Pérez, pues bien podrían referirse a la obra del pintor: «Lluvia, sol, lluvia, sol. Y giraba la ruleta de las horas. Y nadie sabía a qué carta quedarse en aquel día de tiempo caprichoso, tornadizo. Y las gotas caían y manchaban, y yo limpiaba, y manchaba, y limpiaba; y todo era indeciso. El mar gris sucio, impersonal. Pero yo limpiaba, limpiaba; y fueron desapareciendo los obscuros y la tierra se llenó de amarillos, y el mar de reflejos. Y la ruleta de las horas que giraba y giraba se paró poco a poco en las doce». Los paisajes de Oramas forma parte de esta búsqueda de una absoluta transparencia, de una absoluta luminosidad: se detienen en el tiempo, bullen en medio de un paisaje solar. Como si se tratara de la manifestación de ciertas creencias herméticas, parecen estrechar un vínculo místico con la mens: Oramas contempla cómo todas las cosas están llenas de luz. Sus paisajes, como los caseríos, entrevistos en el Lancelot de Espinosa, forman parte de una mitología conductora.

Oramas muere en 1935, pero su obra ha participado de una aventura que proclama la necesidad de la Imagen. El paradigma de la naturaleza como objeto, la coincidencia entre la lectura del paisaje y la referencialidad del signo, han trazado ya su trayecto: han permitido actualizar a los creadores canarios la búsqueda de un comienzo: la elección de un signo. Libertad creadora que Oramas por su temprana desaparición no puede seguir. Algunos de sus compañeros generacionales, tras ese gran esfuerzo crítico y creador, aun perteneciendo a un área marginal y periférica, pueden aproximarse directamente al movimiento surrealista o abismarse en una lengua que no necesita ya de aprendizaje alguno pues sus parámetros son por completo universales. Agustín Espinosa dedica en 1933 su conferencia Media hora jugando a los dados al pintor, pero ha iniciado ya su Crimen surrealista. Más tarde, Juan Ismael, partícipe también de la Escuela Luján Pérez, realiza en 1951 su Balada canaria: los caseríos y las palmeras, el paisaje y el mundo vegetal, tan propios de los lienzos de Oramas, se desplazan en el espacio, obliteran la inmediata referencialidad al mundo exterior, las casas levitan, las palmeras edifican formas humanas, anidan por completo en el espacio interior: se articulan desde un abismo que ha intuido el silencio implícito del ser y del lenguaje: su necesidad del signo. La Imagen, diseñada por el primer impulso de los vanguardistas canarios, coincidente con las expectativas modernas, comienza así su desplazamiento, sus metamorfosis: errancia laberíntica del ser.

Cuando apreciamos hoy la obra de Jorge Oramas no podemos menos que observar las inquietudes que envuelven su época como asimilan las experiencias de vanguardia y a sus inmediatos precursores, ese proceso que va desde el primitivismo de Gauguin al camino esbozado por Cézanne, desde el cubismo a la interpretación espiritual de Kandinsky y o a las síntesis luminosas de Mondrian; pero reconocemos también como se urde una Imagen que fluye hacia una nueva era imaginaria. Desde nuestra perspectiva diferencial, el impulso crítico y creador de la primera poética de los vanguardistas canarios se muestra, a pesar de que su espiral ascendente ha concluido, como presencia insoslayable de una tradición: secreto aprendizaje.