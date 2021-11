La luz utilitaria

Se reúnen aquí cuarenta pinturas de Jorge Oramas. Suponen el sesenta por ciento del trabajo total de un artista que murió a los veinticuatro años. Tenía entonces los pulmones anegados en sombras y los ojos llenos de luz del Atlántico.

Estos cuadros parecen pintados por un hombre cuyo cuerpo fuera también la luz: provisto de la energía y de la ebriedad que proporciona la luz. Sabemos que no era así: la carne estaba tocada por la gelidez de la tuberculosis. ¿Por qué, pues, pintar la luz? Mientras sus compañeros de escuela se inclinaban por los distantes grises del silencio —Ismael—, por los secos ocres de las tierras del drama —Monzón—, por la fatalidad dura de la piedra —Fleitas—, por la resignación melancólica del azul —Santana—, él, Oramas, como un perro al sol al que ya, por costumbre, no importunan las moscas, miraba las casas cerradas del risco (esas piezas de un recortable infantil), tendidas como él mismo al sol, y, lentamente, entrecerrando los párpados para aprovechar mejor el deslumbramiento, torciendo con un gesto de aplicación los labios, iba dibujando cubos verdes, rojos, amarillos, blancos y tirándolos con orden estricto sobre el lienzo. Luego, para amarrar mejor todo aquello, para que las casas no tuvieran la tentación de echarse a rodar ladera abajo, les ponía a modo de barrera verde un zócalo de palmeras, firme como un frente de soldados. Allí detendrían a las casas que cedieran a la tentación de la huida. El confiaba en la fuerza de las palmeras, en la inconmovilidad de sus raíces. Así el pintor puede al día siguiente continuar mirando las casas, llenándose de sus colores, metiendo, a fuerza de mirar tanto y tan paciente, los colores en sus pulmones (aquellos pulmones que él siente dentro de sí abiertos como cavernas; de sus techos cuelgan húmedas telarañas cuyo roce lo erizan de dolor), y con los colores, la luz, la luz: la luz que funda los ojos, la mano, el lienzo en una sola y misma identidad.

No deseaba inventar un lenguaje, ni evocar a Rousseau ni a Chirico, ni añadir una variante al surrealismo

De la pintura de Oramas se han dicho cosas muy curiosas: que la hacía en estado de gracia; que era la obra de un primitivo; que su lenguaje es el lenguaje de las islas, etcétera. Nadie ha dado, sin embargo, con la verdad elemental de esa pintura. Oramas fue realmente un artista plástico, calculador, práctico, seguro de lo que quería y de cómo conseguirlo. Y él, desde luego, no deseaba inventar un lenguaje, ni evocar a Rousseau ni a Chirico, ni añadir una variante al surrealismo. NO; no; él pintaba por una sola razón: la pura y exigente necesidad física. La luz era la carencia máxima de su cuerpo; sus pulmones la necesitaban. ¿Y cómo podría él proporcionársela durante la noche si no era inmovilizándola y capturándola en el lienzo?

La luz aquí no es la luz sino una metáfora de la luz. Oramas, recluido en el Hospital de San Martín —enfrente del risco—, pintaba esa metáfora para que, igual que la memoria de un verso, lo acompañara por la noche. Cuando tenía que cerrar la ventana y quedarse a solas con sus pulmones helados, miraba los pequeños lienzos que le había deparado el día y en ellos encontraba que el día no había concluido, que alentaba allí poderoso y estático, como dispuesto a proporcionarle, dentro de su espacio, un lugar para que él, el pintor del frío, pudiera hallar cobijo. Y en ese hueco se metía, encendida la habitación, confiado en que las sombras no penetrarían en un ámbito donde brillaba el ojo insomne del color. ¿Qué herramienta más utilitaria que la luz? Oramas se jugaba ahí la vida —no la originalidad, la gloria, el dinero—, la vida. En toda jugada de dados hay un perdedor. Al final los cubos rodaron contra el cuerpo de Oramas. Y aquello por lo que él no había apostado —el lenguaje, el estilo, la pintura— sobrevivió. De todas maneras, si bien se mira —y a la pintura hay que saber bien mirarla— Oramas, perdiendo, ganó. Perdió la batalla del cuerpo, ganó la guerra del arte. No era eso exactamente lo que él quería… aunque, quién sabe: a lo mejor, después de más de medio siglo de reflexión con la tierra, resulta que sí, que eso fue en realidad lo que él se propuso, y que sus pulmones y el miedo a la sombra fueron únicamente pretextos con que ganar a la historia unos siglos de luz para que nosotros, hoy, pudiéramos seguir componiendo el lenguaje de la isla.