Fajardo: «El disco ‘Intuición’ es un canto a la esencia de mi proceso creativo»

El próximo diciembre, el músico majorero afincado en Gran Canaria descubre una nueva aventura metamusical que gravita sobre su manera sutil de navegar las aguas y que, bajo el título Intuición, arropado por el trío gallego Trilitrate, da forma a su nuevo proyecto discográfico. «Intuición es un canto a la esencia de mi proceso creativo, que es muy intuitivo, porque me dejo llevar por la acuarela de sentimientos y sensaciones que me producen ciertos movimientos, en lugar de tirar por el raciocinio u otros parámetros más fríos», declara José A. Fajardo, el nombre detrás del apellido.

Este nuevo álbum ve la luz el próximo 3 de diciembre en formato digital y físico

Pero dos semanas antes de su lanzamiento, el músico desgrana el repertorio de este nuevo disco junto con Trilitrate (Elena Vázquez, al violín; Rubén Abad, a la guitarra clásica; y Marcos Padrón, al acordeón) el próximo sábado 20 de noviembre en el marco del Festival en Conexión (FEX), en la Sala Insular de Teatro, donde el público, además, podrá acceder en primicia al álbum completo a través de un código de descarga.

Viaje

Como un reflejo de su propia travesía, Intuición explora distintas caras del espejo de Fajardo desde la poética de la búsqueda hacia dentro: el reto de la paternidad en Deidad, el vértigo del azar en Accidentes, el viaje por el viaje en Geometría/ Geología o el lastre del raciocinio en Aprender-Desaprender. «El disco tiene muchas referencias al viaje y a estar en movimiento, pero también trata de arañar un poco qué es lo que nos mueve a hacer canciones y qué nos lleva a querer mostrarlas», apunta Fajardo. «Yo siempre me cuestiono todo. Y todo eso está plasmado en el disco».

En ese sentido, el artista revela que «mi proceso tiene mucho de catarsis aunque quizás, cuando regreso a esas canciones en el escenario, ya estaré en un sitio diferente». «Pero me gusta pensar que, si para mí fue terapéutico componer este disco, quizás también pueda ser terapéutico para otros escucharlo».

Esta misma senda intuitiva envolvió el trabajo colectivo con Trilitrate, a quienes Fajardo conoció en el año 2018 durante la travesía cultural de la añorada Asociación 20 Sacos. Después de mucho tiempo de escucha de los ecos interiores de Intuición, «ya me iba rondando la idea de que en este disco no se iba a repetir mi formato habitual de guitarra y voz, porque el cuerpo me pedía hacer algo en colectivo», apunta Fajardo. Y entonces rebrotó Trilitrate en la tierra de las pocas certezas.

«El enamoramiento fue total», afirma el músico. «Yo ya sabía que eran unos músicos increíbles, pero yo me arrimo a las personas más que al currículum, porque mi experiencia me dice que la química que hay en lo personal suele extenderse al plano musical. Y así sucedió en este disco».

Además, otra de sus pocas certezas fue que «tenía bastante claro que el registro debía ser lo más en directo posible, porque es casi marca de la casa». «Y así lo hicimos», apunta. Una estancia reservada de seis días en el estudio Brazil, en Madrid, -tres días para ensayar, otros tres para grabar-, «tratando de captar esa energía de enfrentarse a unos temas que no han sido muy mellados, sino que, básicamente, se registran a medida que los vamos aprendiendo», explica, como un boceto definitivo.

«A mí me encanta hacer este tipo de cosas, porque creo que permite plasmar cierta frescura, una energía menos mecanizada, con más feeling, como la que fluye de forma natural entre nosotros y a través de la música», añade. «Ahora tengo muchas ganas de tocar en salas y recibir la energía del público», manifiesta.

La próxima orilla después de la orilla de FEX rompe el próximo 3 de diciembre con el lanzamiento oficial del disco en formato físico y digital. Pero antes, tal día como hoy, asoma la primera ola de Intuición con el estreno de una pieza audiovisual sobre su canción homónima, realizada por el cineasta tinerfeño Miguel G. Morales, que publica la revista online Muzikalia. «Te distraen las sacudidas de un neón / mientras invade tu cuerpo una intuición», revelan las primeras fotografías de este viaje.