El fotoperidista estadunidense Steve McCurry ha presentado este miércoles 19 de noviembre su nueva exposición en Madrid, 'ICONS', una recopilación de los mejores momentos fotográficos de la trayectoria del fotógrafo. Entre ellas, se encuentra la icónica imagen de la niña afgana Sharbat Ghula en 1984, y que fue portada de la revista National Geographic en 1985.

"Estoy agradecido por lo que me ha dado esa imagen. Que haya sido valorada, y que haya sido valorada por la propia protagonista, y que haya dicho que eso fue una fotografía importante que supuso un beneficio para Afganistán. También agradezco que la gente lo vea y piense en la resiliencia y fuerza del pueblo afgano, que supo resistir contra la destrucción de un pueblo", ha relatado durante la presentación de la muestra.

'ICONS' es la primera exposición que realiza McCurry en España y cuenta con más de 100 fotografías en gran tamaño. Se podrá visitar hasta el próximo 13 de febrero en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). "El trabajo que se refleja se remonta a hace 30 años y muestra mis viajes a distintas partes del mundo. La mayoría de las personas que se ven en los retratos son personas que me he encontrado por la calle, que me llamaban la atención por su aspecto o por su presencia, y simplemente me he limitado a pedirles permiso para fotografiarles", ha expresado.

Rafael Giménez, director de Sold Out, promotora de 'ICONS', ha asegurado que la visita a estas fotografías suponen "un viaje por los cinco continentes en momentos donde las restricciones de viajes son tan grandes". "Este es un viaje fantástico para los visitantes que vengan a Madrid puedan viajar por todo el mundo con algunas de las fotografías mas icónicas que se han realizado en los últimos años", ha recalcado.

Mientras, para la comisaria de la exposición, Biba Giachetti, se trata de una "gran mezcla" de muchos países y muchas situaciones, de muchos periodos de la vida de McCurry, en ese sentido ha afirmado que "les encanta mezclar". Además, ha destacado que son retratos de personas que " están mirando y establecen un dialogo directo con el observador".

"A medida que avanzamos por la exposición hay una gran mezcla de temáticas, pero siempre se tratan con mucho respeto. Alguna de estas situaciones son más dramáticas, otras son más poéticas, y también hay una parte dedicada a la guerra", ha explicado Giachetti.

Asimismo, la comisaria ha matizado que no se trata de "entender lo que cuentan las fotografías, sino más bien de los sentimientos que el público experimenta con ellas".