A toda velocidad

La cinta nos ha llegado como Tiempo y confieso que todavía no he tenido ocasión de verla. Pero sí que he leído la obra original de Peeters y su compañero Oscar Levy. Según se explica al final del libro, el segundo escribió el guion original pensando en una película. Después hizo el álbum con Peeters y finalmente la adaptación cinematográfica llegó desde Hollywood. El dibujante tiene ya una larga trayectoria y me he topado con sus cómics a menudo en las librerías especializadas. En España su obra ha sido editada por Astiberri y lo más reciente es Saqueo, que viene tras Oleg, Píldoras azules, Lupus, Dándole vueltas y muchas más. Nunca antes me había animado a leerlo y, según afirma la crítica, debo de estar perdiéndome a uno de los mejores talentos europeos. No puedo juzgar el resto de su obra, ya que, insisto, no he tenido oportunidad de leerla. Pero sí este Castillo de arena. Se trata de una obra en B/N donde se emplea la clásica estructura de 3x3, que se rompe ocasionalmente para introducir alguna horizontal o saltar en algunas páginas al 2x3. En cuanto al dibujo, Peeters se relaciona con cierta nueva ola europea empeñada en recuperar una estética feísta, con un trazo no tan controlado, con líneas muy expresivas y acabados que a mí a veces me recuerdan a Jean-Claude Forest.