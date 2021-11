La banda madrileña Morgan encabeza el cartel de la segunda edición del Sunbeat LPA, que reunirá en el Auditorio Alfredo Kraus el mejor rock y soul nacional independiente, en un ciclo de cuatro conciertos que completan Motown Live Ensemble, Shirley Davis & The Silverbacks y Combo Paradiso. Será los fines de semana del 21 y 22 y 28 y 29 de enero, a las 20.30 horas todas las citas, en la Sala Jerónimo Saavedra. El evento vuelve a contar con el apoyo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través del programa Cultura en acción y cuyas entradas ya pueden adquirirse al precio de 20 euros cada concierto.

Dos años después de la exitosa gira The River Tour, Morgan vuelven a los escenarios y al Auditorio capitalino el 22 de enero, para presentar su tercer trabajo de estudio bajo el título The river and the stone, con diez nuevas canciones.

Con Nina de Juan como voz y piano, Paco López, voz y guitarra, y Ekain Elorza en la batería, Morgan se ha convertido en una de las formaciones más queridas por el público y la crítica, desde que pusieron en marcha el proyecto en 2012. Asimismo, han ganado cinco Premios de la Música Independiente, entre ellos el de mejor artista, mejor álbum y mejor directo del año. Cierran el primer fin de semana los también madrileños de Motown Live Ensemble, el 21 de enero, quienes repasarán algunos de los temas más conocidos del famoso sello discográfico Motown Records al que rinden homenaje, creado por Berry Gordy en Detroit. Temas como What’s going on, de Marvin Gaye; Blame it on the Boogie, de los Jackson 5, Get Ready de The Temptations o Superstition, de Stevie Wonder.

El 28 de enero será el turno de Shirley Davis & The Silverbacks, el combo madrileño que está suponiendo una verdadera revolución en la escena soul contemporánea europea. Tras sus aclamados álbumes Black Rose (2016) y Whishes and Wants (2018), llegan a Las Palmas de Gran Canaria para presentar el lanzamiento de Keep on Keeping on, en el Sunbeat LPA. Esta formación ofrece la mejor y más brillante herencia musical afroamericana, en un paisaje sonoro poco habitual.

Por último, el colofón del ciclo Sunbeat LPA lo pondrá el 29 de enero Combo Paradiso, la virtuosa fusión de Julián Maeso, Adrián Costa, Juan Zelada y Alberto Anaut, quienes traerán a Las Palmas de Gran Canaria su primer disco, Loco Vaivén. Con una larga experiencia en garitos, salas y festivales por toda Europa, les surgió la idea de unir sus talentos durante el confinamiento por la pandemia. Si bien cambiaron la música anglófila y afroamericana que había marcado hasta entonces las carreras individuales de cada uno de ellos por un estilo afectado por las músicas latinoamericanas con el que ofrecen a sus seguidores algo muy diferente. De momento tienen la agenda de conciertos muy solicitada y recorren España con esta primera experiencia juntos.