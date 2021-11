Del 2 al 6 de diciembre tendrá lugar en el Auditorio Alfredo Kraus el V Festival Internacional El Mundo en un Piano que inaugura el reconocido pianista y compositor cubano Gonzalo Rubalcaba. Cuatro conciertos, ocho intérpretes y diferentes estilos que, un año más, se darán cita en las salas del Auditorio Alfredo Kraus, en colaboración con Fábrica La Isleta, de este encuentro pianístico internacional.

Para celebrar esta quinta edición, el Auditorio Alfredo Kraus pone a la venta un Bono Piano, que permite asistir a todos los conciertos al precio unitario excepcional de 60 euros. Completan el cartel de este año, las japonesas Marimoto Sisters, los turcos Hakan Başar Trio, y los pianistas canarios Alexis Alonso, Rayko León, Cristóbal Montesdeoca y José Alberto Medina.

Cuatro conciertos y ocho pianistas

El reconocido pianista y compositor Gonzalo Rubalcaba inaugura el festival el jueves 2 de diciembre a las 20.00 horas en la Sala de Cámara en un concierto de Piano Solo. Rubalcaba es uno de los grandes pianistas de jazz y música afrocubana, que ya era un fenómeno en su Cuba natal cuando fue descubierto por Dizzy Gillespie en 1985. Piano & Keyboard Magazine lo seleccionó en 1999 como uno de los grandes pianistas del siglo XX, junto a figuras tan relevantes como como Glenn Gould, Martha Argerich y Bill Evans. En su haber, dos Grammy por Nocturno (2001) y Land of the Sun, y dos Grammy Latinos por Solo (2006) y Supernova (2002) que lo han consolidado como una fuerza creativa en el mundo del jazz. Su interés por la educación musical, le llevó a fundar en 2020 su propia academia Rubalcademy, desde la que ofrece clases magistrales remotas a músicos de todo el mundo.

Al día siguiente, el viernes 3 de diciembre a las 20.00 horas, es el turno de Marimoto Sisters, el dúo que componen las pianistas y sopranos japonesas Satomi y Emiko Morimoto, Las hermanas incluyen en sus repertorios músicas de oriente y occidente interpretadas a un altísimo nivel gracias a sus voces prodigiosas y a su virtuosismo al piano. Juntas publican en 2010 su primer trabajo discográfico bajo el título homónimo de Morimoto Sisters y en el año 2015 graban su segundo álbum Two.

El domingo 5 de diciembre a las 20.00 horas, la Sala Jerónimo Saavedra recibirá a Hakan Başar Trio. El joven pianista turco Hakan Başar (2004) comenzó a tocar el piano cuando tenía 8 años y a los 10, dio su primer concierto de repertorio jazzístico. Desde sus primeras grabaciones en 2015, la carrera de este joven pianista no ha hecho más que avanzar de manera exponencial, dando el salto fuera de su país desde que grabó su primer álbum en 2017. Su primer concierto importante en el extranjero fue en 2019, en Pizza Express Jazz Club Soho dentro del EFG London Jazz Festival. El show tuvo muy buenas críticas en el Reino Unido y sus composiciones se empezaron a emitir de manera habitual en Jazz FM, una de las emisoras de radio más importantes del mundo dedicada al jazz. Desde entonces ha participado en numerosos conciertos y subido a muchos escenarios, consiguiendo que Martin Hummel produzca su nuevo trabajo On top of the roof, con el que viene al Auditorio Alfredo Kraus.

La representación canaria llegará el lunes 6 de diciembre a las 20.00 horas a la Sala de Cámara para cerrar el festival con el concierto especial V Aniversario Pianistas de Canarias. A ocho manos, los pianistas Alexis Alonso, Rayko León, Cristóbal Montesdeoca y José Alberto Medina ofrecerán un variado repertorio que incluye jazz, ritmos latinos, música clásica y arreglos propios. A título individual, el tinerfeño Alexis Alonso es un pianista y compositor que ha fundamentado en el formato piano solo una brillante trayectoria musical. Su trabajo ha sido aclamado tanto por la crítica especializada nacional e internacional. Su banda, Alexis Alonso Quartet, se ha hecho un hueco dentro de la escena jazzística contemporánea. Por su parte, el pianista grancanario Cristóbal Montesdeoca, asentado en Barcelona, ha tocado con músicos de la talla de Javier Colina, Perico Sambeat, Celia Mur, entre otros destacados de la escena de jazz nacional. Su sensibilidad y lenguaje en las músicas latinas en innato. El tercer pianista es el reconocido Rayko León, arreglista, compositor y pianista de muchos artistas entre ellos Gerson Galván, Gran Canaria Big Band o Aubrey Logan. En esta ocasión presentará temas de su último trabajo discográfico en formato de cuarteto de jazz y grabado en Londres en agosto de 2018. Completa el cuarteto de pianistas, el grnancanario José Alberto Medina que ha girado con músicos de la talla de Dick Oatts, Sheila Jordan, Jerry González o Mike Moreno. Entre todos sus trabajos discográficos, destaca su disco a piano solo Salma o el álbum Conversations con el pianista Suizo GIlles Estoppey. Actualmente, José Alberto Medina dirige Fábrica La Isleta, el proyecto multidisciplinar que potencia el talento de los jóvenes canarios y que coorganiza este festival.

El festival

Igual que en ediciones anteriores, este V Festival Internacional ‘El Mundo en un Piano’ está coorganizado por Fábrica La Isleta y la Fundación Auditorio y Teatro y parte de la premisa de considerar la música de piano como un lenguaje universal que trasciende nacionalidades y culturas para convertirse en un punto de punto de encuentro común para artistas, profesionales y amantes de la música, en el que compartir escenario y experiencias. Un festival diferente que ofrece un recorrido por la música a través del piano y donde todos los estilos, desde los clásicos al jazz, tienen cabida.

Las entradas individuales y los Bono Piano ya están disponibles en las páginas web www.auditorioalfredokraus.es y www.teatroperezgaldos.es; así como en las taquillas del Auditorio Alfredo Kraus, en horario de 16:00 a 21:00 horas, de lunes a viernes, y del Teatro Pérez Galdós, de 10:00 a 13:00 horas, también de lunes a viernes.